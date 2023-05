Jen čtyři dívky se zúčastnily krajského finále McDonald’s Cupu ve Zlíně. A jedna z nich, Ellen Bambuchová, se stala nejlepší střelkyní středečníno klání na Vršavě. Talentovaná fotbalistka ve čtyřech zápasech nasázela soupeřům jedenáct branek a pomohla Velkým Karlovicím k postup do celostátního finále.

McDonald’s Cup 2023, krajské finále Zlín | Video: Libor Kopl

„Turnaj jsem si nesmírně užila. Nejtěžší byl pro nás zápas s Hlukem, remíza nám nakonec stačila k vítězství. Do Uherského Hradiště na Svátek fotbalu se těšíme, slavit budeme asi v Mekáči,“ usmívala se Bambuchová.

Kromě ní se na zlínské Vršavě představila i trojice děvčat z Tupes. Barvy tamní základní školy hájily Aneta Kostílková, Veronika Lesová a Tereza Kubíčková. „S holkami jsme si to užily, i když soupeři byli těžší než na okresním kole, ale lepší než být ve škole,“ smály se sympatické dívky. Porážky jim vůbec nevadily.

Základní škola Velké Karlovice ovládla mladší kategorii A

Zdroj: Libor Kopl

Do celostátního finále se nepodívá ani Jakub Bartošák. Synovec ligového fotbalisty Zlína navlékl dres domácí školy Komenského II. „Je škoda, že jsme první zápas s Kroměříží prohráli a nepostoupili, ale jinak jsme hráli dobře,“ míní zlínský talent, jenž obdivuje právě svého strýce, bývalého hráče Liberce nebo Karviné. Jakub Bartošák by to v kariéře rád dotáhl ještě dál. „Chtěl bych hrát za Barcelonu,“ vyznal se.

Specifickou roli talismanu měl náhradní brankář týmu Základní školy Slovan Kroměříž Stanislav Juřena. Jako jediný z družstva se nevěnuje fotbalu, nýbrž florbalu, přesto se spolužáky slavil postup na Svátek fotbalu do Uherského Hradiště.

„Měli jsme obrovskou motivaci. Jelikož kluci neměli druhého gólmana, rád jsem zaskočil. Bylo to tady super,“ prohlásil Juřena.

Stanislav Juřena, Základní škola Slovan Kroměříž

Zdroj: Libor Kopl

Součástí středečního krajského finále McDonald’s Cupu ve Zlíně byla i autogramiáda fotbalistů ligového týmu FC Trinity. Chlapcům a dívkám se podepisovali Stanislav Dostál, Jan Šiška, Tom Slončík, David Tkáč, Martin Cedidla a Jan Hellebrand. Šestice ševců pak při závěrečném ceremoniálu předávala poháry, medaile a diplomy.

McDonald’s Cup 2023: na Svátek fotbalu se těší Kroměříž a Velké Karlovice

„Musím říct, že atmosféra byla stejně jako organizace dobrá. Zahrál si každý s každým, zápasy byly zajímavé. Pro děti je to něco jiného než klasický turnaj než v klubu. Odměnou jim je, že nejdou do školy,“ prohlásil učitel ZŠ Slovan Kroměříž Ondřej Mrázek.

Celostátní finále 24. ročníku McDonald’s Cupu se uskuteční 29. a 30. května v Uherském Hradišti. Hrát se bude na stadionu ligového Slovácka.

Ondřej Mrázek, učitel Základní škola Slovan Kroměříž

Zdroj: Libor Kopl