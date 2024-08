Mančaft z Kroměřížska v loňské sezoně ovládl okresní přebor. K celkovému prvenství a dvoubodovému náskoku před druhou Lubnou mu výrazně pomohl Měrka. Ten naskočil do 24 zápasů, ve kterých vstřelil více než solidních 34 gólů. Díky tomu se nakonec stal druhým nejlepším kanonýrem soutěže.

Gólový apetit si očividně nechal také do vyšší soutěže, na úvod I. B třídy skupiny B se zasadil o vítězství svého mužstva na půdě favorizovaného Fryštáku 5:0! K tomu pomohl i brzký gól ze šesté minuty z kopačky Patáka. „Když jsme vstřelili první branku, tak jsem věřil, že to dotáhneme do vítězného konce,“ nezapochyboval teprve 18letý střelec.