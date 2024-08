Více v objektivu Mojmíra Zapletala.

Úspěšný pokutový kop Tlumačova. | Video: pro Deník/Mojmír Zapletal.

Vyrovnání Malenovic na 3:3. | Video: pro Deník/Mojmír Zapletal.

I. B třída, skupina B, 1. kolo

Miroslav Šenkeřík, vedoucí Malenovic: „Tlumačov brzy vstřelil gól, v celém prvním poločase byl lepší. Do druhého jsme změnili sestavu, vlétli jsme na ně, na začátku vyrovnali. Ještě dvakrát jsme prohrávali po inkasovaném gólu z penalty a rohu, vždy jsme ale vyrovnali. Celkově jsme to dokázali třikrát v zápase! Bylo to dost o vůli. Ve druhé půli jsme byli lepší, remíza je nakonec zasloužená. Proti Tlumačovu je to malé derby, Luděk Hynčica navíc tady dříve trénoval. Samozřejmě nechyběla hecovačka!“ (úsměv)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Remíza je s odstupem času spravedlivá. Hned ve druhé minutě jsme vstřelili gól, dvakrát třikrát jsme mohli zvýšit vedení, což se bohužel nepovedlo. Domácí do druhého poločasu změnili rozestavení, začali nás tlačit, byli lepší. Je pravda, že jsme třikrát v zápase vedli, bod je z tohoto pohledu málo. Byl to však první zápas, trochu neurovnaný. V Malenovicích jsem dříve působil jako hlavní trenér, byl to pro mě speciální zápas. Navíc jsem z Tečovic, na zápas si můžu dojet na kole. (se smíchem) Jsem rád, že jsem na úvod sezony neprohráli.“

Branky: 48. a 70. Menša, 87. Struška – 2. a 65. (pen.) Štefka, 80. Kopecký. Diváci: 110.