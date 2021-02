„Na hřišti můžou trénovat pouze dva lidi, což je problém. Necháváme to tak na samotných hráčích – zda běhají, či neběhají, to je nikdo nekontroluje. Někdo má navíc jiné možnosti,“ připomíná Kuna, který v Loukách zároveň vykonává pozici sekretáře klubu.

Podle jeho slov má větší smysl, když se hráči v této době připravují individuálně.

„Je nás přes pětadvacet. Je tak lepší, že mají vůli, jdou si zaběhat nebo si přímo zakopou sami po dvou,“ nahlíží na celou záležitost jednoznačně.

Společných týmových tréninků se přitom Louky nezúčastnily už téměř dva měsíce.

„Naposledy jsme se sešli v prosinci, kdy to bylo na trojce. (protiepidemiologický stupeň – pozn. red.) Dva týdny jsme trénovali dvakrát třikrát týdně, pak nám to zavřeli,“ prohodí smutně.

Právě podobné tempo je i v této soutěži potřeba.

„Aby to na hráčích nechalo určitý výsledek, tak by bylo potřeba trénovat dlouhodobě, dvakrát týdně. Když je vyženete jednou, tak jim maximálně ublížíte.“

Podobu kádru na jaro je momentálně jen těžké předvídat, určité pohyby se přesto pravděpodobně uskuteční.

„Máme tady klučinu, který by si chtěl zahrát v krajském přeboru, ale šlo by to kus za kus. Čekáme, že se uzdraví dva hráči, což by pro nás byly významné posily,“ věří.

Konec kariéry však nikdo neoznámil.

„Někteří chtěli končit loni, ale vypadá, že nebudou. Právě nejstarší byli na hřišti jako první, chybělo jim to nejvíce. Každý čeká, kdy nás pustí,“ doufá v brzký návrat a uklidnění situace.

Louky po nedohrané podzimní části skončily na 3. místě – na první Chroypni s jedním zápasem k dobru ztrácí tři body.

„Podzim sice byl výborný, ale nikoliv fotbalově. Máme hodně mladých běhavých kluků. Uvidíme, co s nimi provede pauza,“ netuší Kuna.

„Bylo to od nás divoké, nikdo nevěděl, co od nás trenérské dvojice můžou očekávat. Začali chodit na tréninky, i fotbal je bavil,“ usmívá se s radostí.

Od října, kdy se sehrála poslední utkání, ke změnám v útrobách stadionu ani areálu neprošlo.

„Teď nic neprobíhá. Dlouhodobě něco chceme udělat s původní škvárovou plochou, tak místo toho udělat umělku. V současné době se hodně řeší covid, tak se moc neposuneme,“ obává se.