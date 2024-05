/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Nečekaně divoký průběh, nejen brankově měla dohrávka 14. kola fotbalového krajského přeboru. Lídru soutěže z Kvasic se ve středu podařilo oplatit podzimní porážku domácí Bystřici pod Hostýnem, která bojuje o záchranu.

Fotbalisté Kvasic oplatili Bystřici p. H. podzimní porážku 3:4, ve středeční dohrávce 14. kola vyhrál lídr na půdě soupeře 4:2. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Rozhodčí Bartoň nás hrubě a úmyslně poškodil! Asi mu to dělá radost,“ zlobil se i s odstupem dne domácí kouč a předseda bystřické kopané Roman Ondroušek.

Situace ohledně fotbalových postupů a sestupů je už jasnější. Kde je rozhodnuto?

Kvasice vstoupily do utkání velmi dobře. „Hosté ukázali kvalitu, ale naštěstí trefovali pouze tyče! My naopak udeřili Zámorským, bohužel soupeř po našem faulu z penalty srovnali na 1:1. Zpět do vedení jsme šli díky přesné přihrávce Hulmana a přesné střele našeho Brazilce Limy, ovšem hosty vrátil do hry roh,“ litoval domácí kouč.

Otočit výsledek se podařilo Kvasicím chvíli po změně stran, kdy využili protiútok. „Mí kluci makali, dřeli, chvílemi soupeře mačkali, ale bezvýsledně. Za mě jsme měli v 82: minutě kopat penaltu po faulu na Olega, o tři minuty později další po zákroku na Vrtělku, ale píšťalka sudího mlčela. Smůlu jsme si vybrali v samém závěru, kdy Schönwälder trefil tyč a druhou střelu mu gólman vyrazil na břevno. Tato porážka moc bolí, minmálně na bod jsme měli. Ale…“ mávl naštvaně rukou Ondroušek.

Šéf STK Travenec zemětřesení v soutěžích kraje nečeká. Kdo chce sestoupit sám?

„Urvali jsme všech y body díky povedeným vstupům do poločasů,“ označil za klíčové kouč lídra Vlastimil Chytrý. „Získali jsme velmi cenné tři body a odskočili Hluku. Musíme se ale důkladně připravit na sobotní domácí utkání s Boršicemi, se kterými zakončíme pro nás velmi náročné 14 denní období, kdy jsme hráli utkání systémem středa – sobota,“ dodal Chytrý.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - KVASICE 2:4 (2:2)

Branky: 18. Zámorský, 37. Lima – 51. a 91. z pen. Slaměník, 21. Galetka, 42. Hradil. Rozhodčí: Bartoň, 110 diváků.

Kvasice: Unger – Chytil. L (46. Slaměník), Žiška, D. Stratil, Hradil, Drápal (70. Smažinka), Berčík, Strašák, Vojtášek (70. Kubík ), Galetka (75. D. Chytil), J. Zapletal (60. Galus).