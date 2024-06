Kvasice stvrdily double kanonádou. Trenér Chytrý chce pro divizi tři posily

Nic nepodcenili. Do Luhačovic s sebou vzali šampaňské i parádní formu. Fotbalisté Kvasic dotáhli úžasnou sezonu do grandiózního finále. Svěřenci trenéra Vlastimila Chytrého po krajském poháru ovládli i krajský přebor. Slaví double a také historický postup do divize, kterou nikdy předtím nehráli.

Vítězný pokřik fotbalistů Kvasic v Luhačovicích | Video: Libor Kopl