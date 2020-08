Pandemie koronaviru pro ně přišla v nejméně vhodný moment. Fotbalisté Kvasic s osmibodovým náskokem vévodili krajskému přeboru, vinou předčasného ukončení loňského ročníku však na divizi museli zapomenout. Také v nadcházejícím ročníku by tým Petra Bláhy rád sahal po špici ligy.

Fotbalisté Kvasic (v červených dresech). Ilustrační foto | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Jakmile skončila omezení, tak jsme ihned začali pracovat po skupinkách. Nyní znovu trénujeme od čtrnáctého července. Upřímně jsem však zklamaný z přístupu hráčů, a to především v tréninku. Netuším, na co čekají, jestli přijde ta správná doba. Nicméně věřím, že to pochopí zavčas,“ uvedl Bláha k přípravnému období před novou sezonou.