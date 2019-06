„Ve vyšší soutěži se porveme o co nejlepší umístění,“ slibuje fanouškům trenér Kvasic Petr Bláha.

Vedení celku z Kroměřížska v pondělí debatovalo hlavně o hráčském kádru. Kvasičtí chtějí jít do vyšší třídy řádně nachystaní, žádnou roční epizodku v přeboru si nepřipouštějí. „Chceme mít mužstvo nachystané. Nemá smysl jít do soutěže s týmem, který na ni není připravený, aby se pak zase po roce objevil v první A třídě,“ prohlásil Bláha. „Sám neuznávám takové mančafty, které chtějí za každou cenu navrch a za rok jdou zase zpátky. To pro mě nemá smysl,“ říká čtyřicetiletý kouč.

Kvasičtí fotbalisté chtějí hrát v krajském přeboru důstojnou roli a pokud možno v soutěži pár let vydržet.

Rozhodující je kvalita kádru. Bláha chce nejprve mluvit se všemi oporami, i vedení klubu chce klíčové hráče udržet v týmu.

„Máme nějaké náznaky, že by někteří kluci chtěli ukončit kariéru nebo ji dohrát v nějaké v nižší soutěži. Všechno ale nyní řešíme. Uvidíme, jak moc to myslí vážně,“ uvedl Bláha, který by v letní přestávce naopak rád v kabině přivítal alespoň tři nové tváře. „Na příchodu posil pracujeme,“ tvrdí trenér Kvasic.

Jako hráč i trenér působil také v Kroměříže. A právě z Hanácké Slavie by do Kvasic mohl někdo zamířit.

„Oba kluby spolupracují. Většinu kluků znám. Krajský přebor už je na slušné úrovni, takže z dorostu by to do mužské kategorie mohli vzít právě přes Kvasice,“ míní Bláha.

Kdo nakonec vítěze první A třídy skupiny B posílí, se rozhodne na startu letní přípravy.