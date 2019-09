/ROZHOVOR/ Druhou vychytanou nulou v sezoně pomohl fotbalový brankář nováčka krajského přeboru z Kvasic Jakub Svoboda k šesté výhře za sebou proti Nevšové v čele s kanonýrem Tomšů. Obávaný střelec se však neprosadil a společně s parťákem Radkem Stratilem dosud inkasovali pouze tři góly.

Jakub Svoboda | Foto: archiv Jakuba Svobody

„Takový úvod nikdo z nás opravdu nečekal, ale překvapení to pro mě určitě není, poskládal se skvělý tým a zatím to prokazujeme výborným startem do soutěže,“ pochvaluje si 21letý odchovanec kroměřížského fotbalu Svoboda.