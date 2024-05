Kroměříž se v posledních letech zařadila mezi tradiční dějiště finálových turnajů Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu a mezi pořadateli nechybí ani při letošním dvanáctém ročníku. Na Hanou míří nejlepší týmy v kategorii U10. Fotbalové naděje podpoří také legendární kanonýr Jan Koller, nejlepší střelec v historii českého národního týmu je ambasadorem Planeo Cupu.

Mladí fotbalisté Kroměříže se o víkendu představí na staduionu Jožky Silného, kde se koná finálový turnaj Planeo Cupu pro kategorii U10. | Foto: SK Hanácká Slavia Kroměříž

Na stadionu Jožky Silného se představí 24 týmů, které pořadatelé rozdělili do čtyř základních skupin, z nichž první dva postoupí do Zlaté skupiny o vítězství v turnaji. Další týmy se pak utkají o umístění ve Stříbrné (9. – 16. místo) a Bronzové (17. – 24. místo) skupině.

Před vlastním publikem bude bojovat i domácí Hanácká Slavia Kroměříž. Kategorie U10 se na finálovém klání představí vůbec poprvé.

Objektiv Mojmíra Zapletala: Starší dorost Kroměříže udolal Slovácko B

„Jsme moc rád, že se zúročila tříletá práce původního týmu, který ještě v posledních měsících doplnili také hráči z okolních klubů. Doufejme, že to bude povzbuzení i pro další kluky z této skupiny, kteří se nakonec nedostali do nominace, i další mládežnické kategorie Hanáků,“ uvedl Radovan Budín. Trenér dorostu má v klubu na starosti PR a marketing.

Kroměřížští se na domácí akci pečlivě chystají a velmi těší. „Hráči i realizační tým si chtějí tento svátek fotbalu užít a budeme velice rádi za bouřlivou kulisu při svých utkáních,“ prohlásil Budín.

V sobotní základní skupině D narazí Kroměříž na Bohemians Praha, Pardubice, Liberec, Olomouc a Meteor Praha.

Na Hanou dorazí i naděje Slovácka, Sparty, Baníku Ostrava či dívky Slavie.

Ambasadorem tohoto ročníku je historicky nejlepší střelec české fotbalové reprezentace Jan Koller, který by měl být na turnaji přítomen.

„Musím klukům tiše závidět, že jsou pro ně organizované takové turnaje. V naší době, to nebylo na takové úrovni. Hrál jsem okresní turnaje, ale nebylo to v rozsahu, abychom se měřili s týmy z celé republiky, a k tomu jsem hrál ještě za školní výběry. Je kouzelné, že kluci z menších klubů se můžou měřit s hráči z českých velkoklubů a zjistit, že na tom nejsou nijak špatně a vyplatí se ve fotbale pokračovat a něco dokázat. A na Planeo Cuou vidíme, že velkokluby to proti těm menším nemají jednoznačné,“ říká populární kanonýr Jan Koller.

Dvoudenní klání startuje v sobotu v 9.30, odpolední program začíná ve 14.05 a končí v sedmnáct hodin.

V neděli se pokračuje od 8.30, slavnostní vyhlášení bude v 16.30.

Veškeré informace o turnaji najdete zde