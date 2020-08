Pavel Krchňáček se na hřišti v Ostrožské Nové Vsi prosadil jednou, další dvě šance promarnil. Jinak ale potvrdil pozici obávaného útočníka, v sobotním duelu vyčníval pohybem i fotbalovými dovednostmi.

„Přitom jsme soutěžní zápas hráli po dlouhé době, chvilkami to bylo docela hektické. Balon nás moc neposlouchal, ale pak už jsme si to i celkem dali,“ vykládal po výhře 2:1.

I když favorizovaným hostům souhra místy vázla, celkově měli utkání pod kontrolou. Nebýt zahozených šancí, mohlo být rozhodnuto daleko před koncem střetnutí. Takto hráči Dolního Němčí neměli klid ani v poslední minutě, ve vedru je vysvobodil až závěrečný hvizd sudího Ševčíka.

„Tréninků nebylo moc, není to ideální, ale hra si časem sedne. Navíc nám chyběli někteří kluci. Stojaspal přišel až v průběhu a nakonec dal vítězný gól, takže to dopadlo dobře,“ oddechl si Pavel Krchňáček.

Podpořit ho přijel i známý hokejista Zdeněk Jurásek. Spolupracovník z jedné blatnické firmy musel kamaráda pochválit.

Dolní Němčí si od jezer odvezli zasloužený postup, v dalším kole vyzvou doma Bojkovice.

„Jednou se nám podařilo postoupit až do finále, to už je ale dávno. Teď si jdeme hlavně zahrát. Samozřejmě pokaždé chceme jít dál,“ říká kanonýr.

Devětadvacetiletý fotbalista už vyhlíží start nové sezony. „Přestávka byla dlouhá,“ připomíná.

Dolní Němčí si nepříjemnou pauzu zpestřilo účastí v Korona Cupu. I když hlavně souboje s Hlukem týmu až tolik nevyšly, mužstvo je nachystáno porvat se o horní příčky tabulky.

„Bylo by dobré, kdybychom atakovali, třetí, čtvrté nebo páté místo. Postupové ambice nemáme. Na to jsou tam jiné týmy,“ připomíná Pavel Krchňáček.

Míří hlavně na Osvětimany, posílený Hluk nebo Bojkovice. „Třeba ale ještě někdo překvapí,“ přemítá.

Sám se pokusí atakovat patnáctigólovou metu a prohánět střelce Zýbala. Jednou v sezoně dokonce skóroval šestnáctkrát, letos by chtěl své maximum ještě vylepšit.

„Pokud se bude dařit a zdraví sloužit, dá se to překonat,“ myslí si. „Taky ale bude záležet na tom, jak mi budou přihrávat a jak se budu trefovat,“ ví dobře.

Hlavní je, aby sezona odstartovala. I když je v regionu nyní poměrně klid, pochybnosti má každý. „Zase se to šíří, s kluky se trochu bojíme, aby to lidé ze svazu neodpískali jako na jaře. Snad to ale bude dobré,“ věří Krchňáček.