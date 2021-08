Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Body musíme brát všemi deseti. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním poločase jsme měli herní převahu, kterou jsme dokázali přetěžit ve dvoubrankové vedení. Hosté hrozili hlavně ze standardních situací. Bohužel ta se nám stala osudná ve 45. minutě, kdy po zbytečné ztrátě míče musel na poslední chvíli hasit šanci hostů stoper Baculák. Bohužel se při obranném zákroku zranil a navíc jsme z následného rohu inkasovali kontaktní branku. O přestávce jsme museli provést nucené změny na některých postech a ukázalo se, že hráči kteří vystřídali se do zápasu vůbec nedostali. Soupeř převzal otěže zápasu a vytvořil si několik brankových příležitostí, které naštěstí pro nás nedokázal využít. Z výkonu, který jsme předvedli druhý poločas, jsem hodně zklamaný.“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „V Kvasicích jsme bohužel neuspěli, když do 35. minuty byl stav vyrovnaný. Domácí měli více ze hry, ale do žádné gólové šance se nedostali. Pak přišla tečovaná střela, po které jsme inkasovali poprvé, abychom za pár minut udělali hrubku v defenzivě a umožnili tak jít domácím do dvoubrankového vedení. Do poločasu se nám ještě podařilo skórovat po rohovém kopu, takže bylo ještě vše otevřené. Druhý poločas jsme to byli my, kdo měl více ze hry, dostávali jsme se do šancí, domácí vykopávali míč i z brankové čáry, bylo tam břevno, tyčka. Ale nebylo nám přáno. I když jsme z Kvasic odjeli bez bodu, musím i tak hráče pochválit za předvedenou hru.“

Branky: 35. Zapletal, 39. Majkrič - 45. Huťka. Rozhodčí: Rybka, 300 diváků.

BYSTŘICE P. H. - BAŤOV 1:1 (1:0)

Petr Štěpaník, trenér Bystřice: „Pro nás je to získaný bod. V první půli jsme byli rovnocenným soupeřem, po změně stran již byli hosté lepší, fotbalovější. V závěru jsme tahali za kratší konec, Baťov měl více šancí. My měli jednu, stejně jako nějaká vynucená střídání. Remízu bereme.“

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Ve velkém horku můžeme být spokojeni s počtem vypracovaných brankových šancí a s herní převahou zvlášť ve druhém poločase. Bohužel nižší produktivita v koncovce nám neumožnila větší bodový zisk. Hráče musíme pochválit za odhodlání zvrátit nepříznivý vývoj a udržení vysokého tempa,v náročném počasí, až do samého závěru zápasu.“

Branky: 27. Křivánek - 72. Ondráš. Rozhodčí: Mičkal, 90 diváků.

SLUŠOVICE - V. KARLOVICE 1:1 (0:1)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Chtěli jsme potvrdit tři body z venku. Hosté přijeli s defenzivní taktikou, kdy bránili v devíti lidech a spoléhali na brejky hlavně v podání rychlého Škrobáka. Drželi jsme míč, ale finální přihrávky nenacházely adresáty, hra byla na můj vkus pomalá, málo přenášeli hru a využívali křídelní prostor. Za celý poločas měli jednu polo šanci a střelu, a tak nebylo divu, že po naší nepřesné přihrávce hosté využili svou šanci právě Škrobákem. Po přestávce mohl vyrovnat Smilek, ale úplně sám vystřelil slabě vedle. Náš tlak se stupňoval a vyrovnání zařídil Marek Poslušný, když zablokovanou střelu vrátil hlavičkou do branky. Pak to vypadalo na náš obrat, ale dvě šance spálil Lošťák, Železník dal gól z ofsajdu, Kvasnica po centru pálil vedle a i další naše střely byly nepřesné. A tak bereme z domácího zápasu jenom bod, se kterým nemůžeme být spokojeni.“

Jaroslav Valián, vedoucí mužstva VKK: „Asi by si málokdo na nás před zápasem vsadil, ale vstoupili jsme do zápasu s vědomím,že jenom přes enormní nasazení můžeme pomýšlet na to, že nějaký bod odvezeme. Nakonec jsme mohli mít všechny tři, kdyby v nastavení sólový únik Pavla Škrobáka nezastavil necitlivě hlavní rozhodčí. Normální by bylo nechat akci dokončit a potom řešit celou situaci, nu, bylo rozhodnuto tak, jak bylo. Popravdě nutno říct, že domácí měli herní převahu, jsou silní, budou jistě hrát o špici KP, ale někdy to prostě nestačí. My jsme si sáhli v úmorném vedru takřka na dno sil a vyplatilo se to.“

Branky: 64. Poslušný - 41 Škrobák. Rozhodčí: Štipčák, 200 diváků.

BORŠICE - VAL. POLANKA 4:0 (3:0)

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Vítězství nerodilo jednoduše. Další zranění z pátečního tréninku a velký počet otejpovaných ve mně příliš velký optimismus nevzbuzovali… I proto jsem byl před zápasem na kluky nepříjemný, za což jim patří omluva. Musím vyzvednout výkon týmu, který i s těmito hendikepy zvládl úkol na jedničku. Až na zaspaných pět minut, kdy měl soupeř dvě šance a podržel nás Janečka, jsme byli jasně lepší! Z převahy jsme vytěžili tři rychlé branky a poté již excelovali, na hřišti byl jen jeden tým. Navíc na hattrick dosáhl náš nejstarší šutér a pokladník týmu, kterému to ještě spočítáme. Smekám a klaním se před kluky, ve středu v poháru se Slušovicemi a na hodovou sobotu doma s Luhačovicemi se pokusíme opět uspět!

Radomír Kapusta, trenér Valašské Polanky: „Od začátku jsme tahali za kratší konec, naše hra nebyla dobře organizovaná. I proto jsme si nevytvořili mnoho příležitostí ke skórování a zápas dopadl, jak dopadl. Neklesáme však na mysli, za námi jsou jen dvě kola, musíme mít dál hlavu nahoře a dál tvrdě pracovat. Věřím, že půjdeme výkonnostně i výsledkově nahoru.“

Branky: 7., 11. a 82. Večeřa, 22. z pen. Janík. Rozhodčí: Kotačka, 350 diváků.

NEDAŠOV - MORKOVICE 1:1 (0:1)

David Solař, gólman Nedašova: „Od začátku byli hosté nebezpečnější lepší na míči a i proto šli po dvaceti minutách zaslouženě do vedení. V první půli se nám toho příliš nedařilo a porpavu jsme zaostávali. Po přestávce jsme se snažili zvýšit aktivitu a bojovnost, za což jsme byli odměněni vyrovnávající trefou, kdy se krásným gólem blýskl Petr Holba. Hosté ještě z přímého kopu trefili tyč, ale do závěrečného hvizdu již branka nepadla. Proti kvalitnímu soupeři bereme bod všemi deseti.“

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Dva body stejně jako dva zraněné hráče jsme zde ztratili. Se Smažinkou i Kulíškem to nevypadá dobře, při našem úzkém kádru to nebudeme mít jednoduché. Přitom jsme začali dobře, kombinační hrou jsme domácí přehrávali a šli do vedení. Škoda další zahozených šancí, kterých byla spousta, stejně jako tří nastřelených tyčí. Naše smůla byla završena poté, co soupeř ze své jediné střely, o to více byla parádní, vyrovnal. Měli jsme smůlu.“

Branky: 70. Holba - 19. Kapounek. Rozhodčí: Ambroz, 94 diváků.

ŠTÍTNÁ N. VL. - NEVŠOVÁ 0:3 (0:1)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Kluci byli namlsáni poslední výhrou, na druhou stranu k nám přijel kvalitnější soupeř, který je zkušenější než máme my. V kádru totiž máme čtyři až pět dorostenců, což se muselo projevit. Nějaké šance na gól jsme měli, ale tentokráte jsme nebyli tolik důrazní a důslední. Navíc oproti duelu v Karlovicích jsme špatně řešili náznaky šancí, navíc jsme své dvě největší možnosti neproměnili.

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „S výjimkou deseti minut po první brance, jsme byli celý čas lepší. Popravdě be Štítné se nám dlouhodobě daří, za mě jsme ve zdejším pěkném prostředí snad ještě neprohráli! Po celý čas jsme hráli aktivně a disciplinovaně, byli jsme po všech stránkách lepší. Na rozdíl od nedašova jsme nezaspali začátek.“

Branky: 29. Hladík, 57. Kutra, 83. Böhm. Rozhodčí: Kovářčík, 150 diváků.

LUHAČOVICE - BRUMOV 2:0 (2:0)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Jsem rád, že jsme navázali na výkon z Baťova a udrželi si vysoký standart. Zaslouženě jsme to dotáhli do vítězného konce. Zápas jsme zvládli výborně po běžecké stránce a na hřišti nebyl žádný slabší článek. Nerad vychvaluji jednotlivce, ale nyní musím smeknout před naším brankářem, který v zápase „zamkl bránu“. Třešnička na dnešním zápase chyběl třetí gól, ale zkušeností jsme vše zvládli. Nyní nám to sedlo a sobotní oběd nám chutnal.“

Martin Kolář, trenér Brumova: Ohlas klub nedodal.

Branky: 31. Konečný, 38. Š. Červenka. Rozhodčí: Zpěvák, 100 diváků.

1. Boršice 2 1 1 0 4:0 4

2. Nevšová 2 1 1 0 5:2 4

2. Morkovice 2 1 1 0 4:1 4

4. Bystřice p. H. 2 1 1 0 4:2 4

4. Slušovice 2 1 1 0 4:2 4

6. Baťov 2 1 1 0 4:3 4

7. Štítná n. Vl. 2 1 0 1 5:4 3

7. Luhačovice 2 1 0 1 4:3 3

9. Kvasice 2 1 0 1 2:4 3

10. Nedašov 2 0 2 0 3:3 2

11. Brumov 2 0 1 1 0:2 1

12. V. Karlovice 2 0 1 1 2:6 1

13. Napajedla 2 0 0 2 2:5 0

14. Val. Polanka 2 0 0 2 1:7 0