Antonín Zlínský, člen Hluku: „Od začátku Luhačovice přesvědčovaly, že ne nadarmo jsou v popředí tabulky. Přehrávali naše hráče technicky, důrazem a rychlostí i kombinačně. Prvních 20 minut byli Luhačovičtí dobře dirigováni zkušeným Hubáčkem. První branku vstřelil ve 14. minutě Kryšpín hlavou k pravé tyči. Ve 21. minutě si naběhl na centr zprava Hubáček, v souboji přetlačil Otrusiníka a nedal Davidovi šanci - 0:2. My jsme si vytvořili vyloženou šanci před přestávkou, kdy Mira Machala přehodil gólmana i břevno. Ve druhém poločase byla hra už vyrovnanější. I my jsme se dostávali před svatyni Luhačovic a měli jsme v pokutovém území několik šancí. Ale chybí důraz a zkušenost hráčů. Naopak hosté využili v 61. minutě trestný kop, kdy se hlavou a s pomocí tyče prosadil Popelka. V 67. minutě unikl po pravé straně Kukla a tvrdou střelou k tyči snížil. I přes velkou snahu se nám však další gól nepodařilo vstřelit. Šance však měli i hosté, ale nevyužili je stejně jako naše mužstvo. Kluci bojovali, dřeli, ale Luhačovice mají kvalitnější tým, takže po zásluze si odvezlo z Ostrožské Lhoty všechny body.“

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „První půle byla podle našich představ, domácí jsme do ničeho velkého nepouštěli a určovali tempo hry. Ovšem druhá půle už nebyla dobrá. Jakoby jsme se ukolébali vlastní hrou. Po třetí brance jsme se uspali. I když soupeř vystřelil jen jednou na branku, za svou houževnatost si gól zasloužili. Hlučané mě překvapili jak zvládli zápas kondičně. Pro nás je poučení, že fotbal se hraje 90 minut a ne jen hodinu.“

Branky: 67. Kukla - 15. Kryšpín, 22. Hubáček, 61. Popelka. Rozhodčí: Vlk, 150 diváků. Hluk: David - Otrusiník, Horák, Machala A., Galuška, Hanák (Athang), Horníček (Kroupa), Kukla, Machala M. Hančík (Bílek), Zálešák.

BORŠICE - BYSTŘICE P. H. 2:3 p. (0:1)

Ida Olšová, sekretář FK Bystřice p. H.: „Naši hráči vstoupili do zápasu výborně. Již ve 3. minutě se ujali vedení brankou Navrátila a první půlhodinu svého soupeře přehrávali. Domácí se postupně zlepšovali, byli aktivnější, ale své šance v závěru poločasu nevyužili. Druhá půle byla opakem první. Domácí hned ve 48. minutě vstřelili vyrovnávací branku a měli více ze hry. Byli lepším týmem, což potvrdili v 72 minutě, kdy Ohnutek vstřelil vedoucí gól. Naši hráči se ale nevzdali, podržel je brankář Juřík a po prostřídání, kdy se naše hra oživila vyrovnal po rohovém kopu Železný. V penaltovém rozstřelu jsme byli úspěšnější.“

Branky: 48. Večeřa, 72. Ohnutek - 3. Navrátil, 83. Železný. Rozhodčí: Stodůlka, 150 diváků

ŠTÍTNÁ N. VL. - VEL. KARLOVICE 3:1 (0:1)

Jan Hnaníček, sekretář Štítné n. Vl.: „Hosté byli na začátku lepším mužstvem. Měli velkou příležitost Škrobákem, který šel sám na brankáře, ale trefil pouze tyč. Poté převzali iniciativu domácí, ale bez vážnější šance. To Karlovičtí šli opět dvakrát sami na brankáře, ale podařila se jim proměnit až poslední šance. O poločase domácí prostřídali a tím oživili útok. Střídající Hrnčiřík hned vyrovnal a poté se valil útok za útokem na soupeřovu branku. Domácí však už proměnili jen jednu šanci. Definitivní jistota přišla v nastavení, když proměnili penaltu.“

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „V 5. minutě se řítil středem obrany Pavel Škrobák, ale gólman střelu lehce konečky prstů vytlačil mimo tyče. Stejně si vedl o chvíli později po dalším průniku středem náš útočník Ondra Gajdoš . Až napotřetí proměnil Škrobák své sólo, ale nutno dodat, že gólman opět nejprve střelu vyrazil, ale na dorážku už nestačil. Do druhé půle nastoupili domácí jako vyměnění a šli od úvodního hvizdu nebojácně za obratem skóre. To se jim postupně podařilo a penalta v nastaveném čase byla tím správným podtržením jejich snahy a obrácení výsledku. Štítná vyhrála zaslouženě, nás i nadále trápí herní slabota, nemáme jiskru, jako by nám to ve středu tabulky stačilo, ale oči z toho bolí. Nelze se jen spoléhat na brankáře Bila, Pepu Mikulu, Luboše Němce či Pavla Škrobáka. Pokud se nezačneme chovat jako team works, tak budou výsledky stejné mizerné, jako doposud.“

Branky: 54. Hrnčiřík, 62. Liška J. 90. Liška T. (pen.) - 37. Škrobák. Rozhodčí: Surovec, 100 diváků

SKAŠTICE - MORKOVICE 3:1 (2:0)

Lukáš Motal, asistent trenéra Skaštic: „Těžký zápas proti kvalitnímu soupeři. Zvolili jsme náročný způsob hry a snažili se o napadání rozehrávky soupeře. To se dařilo a pramenily z toho zajímavé útočné akce. Dvě se nám podařilo dohrát až do gólového zakončení. Ve druhé půli jsme si vytvořili další šance, ale třetí branku, která by asi definitivně zlomila odpor soupeře, se nám vstřelit nedařilo. A tak hosté zkorigovali stav, když se prosadili po rohovém kopu. Ovšem brzy se nám podařilo na tuto trefu zareagovat a proměněnou penaltou jsme opět odskočili. Naši hráči předvedli kvalitní výkon. Teď se musíme připravit na středeční semifinále poháru, které pro nás znamená jeden z vrcholů jara.“

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Utkání s lídrem jsme nezvládli tak, jak jsme chtěli. Hlavně první poločas z naší strany byl ustrašený bez pohybu, přímočarosti a týmové morálky. Skaštice hrály jednoduše, diagonálními nákopy nahoru, většinou po naší pravé straně a centry do pokutového území. Takto jsme inkasovali. Rozhodující minuty zápasu byly poslední v prvním poločase. Ve 42. minutě jsme nechali trestuhodně volného hráče v pokutovém území. Za dvě minuty nastala ta samá chyba, nepokrytá situace z malého vápna. Do druhého poločasu jsme si museli vyjasnit určité věci, které vedly k utkání a myslím, že jsme byli dvacet minut na míči a vznikaly výhodné situace. Takhle jsme chtěli hrát, přišlo snížení stavu, ale bohužel znovu do tří minut jsme nezvládli situaci v pokutovém území a inkasovali z penalty. Chybí nám větší kontrola hry a proto nejsme ve hře dominantní, dostáváme zbytečné branky v rozmezí několika minut. Blahopřeji soupeři k aktivnímu a přímočarému fotbalu.“

Branky: 40. Gojš, 42. Zavadil, 74. Konečník (pen.) - 71. Kapounek, rozhodčí: Ambroz, 185 diváků. Skaštice: Večeřa – Bubla L., Janalík, Motal, Batík L. (76. Menšík) – Vymětal R. (86. Škrabana), Frýdl R., Zavadil, Gojš, Sova (69. Ančinec) – Konečník. Trenér: R. Kolenič.

HOLEŠOV - BRUMOV 1:0 p. (0:0)

Milan Roubalík, hrající předseda Holešova: „K vidění byl vyrovnaný zápas, kde hosté hrozili hlavně ze standardních situaci, hlavně jejich dlouhé auty byly hodně nebezpečné. Mohli jsme se radovat i ze tří bodů, ale ke konci zápasu jsme nevyužili velkou šanci a míč skončil po hezké akci pouze na tyčce. Opět tak, už po třetí na domácí půdě, musely rozhodnout pokutové kopy, kde jsme byli ,,šťastnější" my. Musím ale uznat, že hosté mají velmi dobré mužstvo a podle zápisu a zjištění věku i velkou budoucnost.“

Zdeněk Žáček, asistent trenéra Brumova: „Domácí se prezentovali důraznou hrou se snahou o rychlý přechod před naši bránu. Měli jsme od začátku zápasu mírnou převahu, kdy jsme zahrávali několik standardních situací, které ale s přehledem domácí obrana vyřešila. Ve 20. minutě z prostoru velkého vápna vystřelil D. Kocourek, ale brankář Holešova na brankové čáře jeho střelu zlikvidoval. Ve 32. minutě měli šanci domácí, kdy po rychlém protiútoku nastřelili břevno Pjajkovy branky. Ve druhém poločase byli domácí aktivnější, ale do gólových situací se nedostávali. Jedinou šanci měli v 81. minutě, kdy po chybě T. Koloucha postupoval domácí útočník sám na Pjajka, ale trefil pravou tyč naší branky. My jsme domácího brankáře ohrozilii jen po zahrávaných standartních situacích. Nejblíže ke vstřelení gólu měl v 57. minutě P. Naňák , ale z prostoru malého vápna trefil jen tyč domácí branky. Ve střílení pokutových kopů jsme opět selhali a prohráli 4:3.“

Rozhodčí: Zpěvák, 150 diváků.

PROVODOV - BAŤOV 2:0 (1:0)

Josef Rak, trenér Provodova: „Od prvních minut viděli diváci velmi kvalitní utkaní, ve kterém si v úvodních minutách vytvořili tlak domácí, z něhož vyústil ve sražení Ulmana ve vyložené šanci. Pískala se jasná penalta, kterou s mírným štěstím proměnil navrátilec do sestavy Honza Zakopal. Poté převzali iniciativu Baťovští, ale brankář Petr jejich dobré šance excelentně likvidoval. Do druhé půle vyšel domácím nástup, kdy hned v první minutě Ulman skvěle zakončil ťukes spoluhráčů. Poté se hrál fotbal nahoru dolů, hosté se snažili vstřelit branku, ale dobře dirigovaná obrana domácím Zakopalem a bezchybným výkonem brankáře Petra tomu nedovolila. Musím pochválit obě mužstva za výborný výkon, tentokrát si hleděli především hry a nikoli kecání a urážek, jak to bylo v předchozích duelech.“

Hynek Bršlica, sekretář Baťova: „Na Provodově se hrál fotbal velmi slušné úrovně na těžkém terénu, kdy o vítězství domácích rozhodly chyby našich nejzkušenějších hráčů. Celkově měli převahu naši hráči, i když je pravdou, že moc vyložených šancí jsme si nevytvořily. I když jsme se do nějaké dostali, tak Provodov podržel skvělý brankář Petr.“

Branky: 12. Zakopal (pen.), 46. Ulman, rozhodčí: Mičkal, 50 diváků.

NEVŠOVÁ - JUŘINKA 5:0 (2:0)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Chtěli jsme na domácí půdě konečně bodovat a to se nám podařilo. Úvod byl vyrovnaný, hosté orazítkovali tyč, ale do vedení jsme šli ve 20. minutě po faulu na Fuksu - pokutový kop proměnil Tomšů. O pět minut později přidal branku Beňo a získal nám dvoubrankové poločasové vedení. Po přestávce šla Juřinka s odhodláním zápas zdramatizovat, ale nám se podařilo vstřelit rozhodující třetí gól, kdy se dalekonosnou střelou trefil Roman Vašička. Poté jsme hru zcela ovládli, mužstvo hrálo kompaktně. Soupeři nelze upřít snahu, ale střelecky se prosadit nijak nedokázal. V závěru zkompletoval svůj hattrick Tomšů, i proto jsme vysoko vyhráli.“

Norbert Škorňa, kapitán Juřinky: „I když jsme přijeli na zápas ve 12 lidech, na lavičce seděl pouze náhradní brankář Nosálek, chtěli jsme zabojovat a sehrát kvalitní utkání. Do 20. minuty se nám to dařilo, byli jsme lepší, nastřelili tyčku a nedotáhli další šance. Pak domácí ze dvou nenápadných akcí vstřelili dvě jednoduché branky. I nadále jsme byli aktivnějším a lepším celkem, ale bohužel jsme branku nedali. Zápas zlomila definitivně třetí branka soupeře. Poté to byla z naší strany křeč, domácí chodili do otevřené obrany a přidali další branky. Herně to rozhodně z naší strany nebylo špatné, nicméně fotbal se hraje na góly, proto domácí zvítězili zaslouženě. Nyní se připravíme na Holešov a budeme chtít navázat na dobré jarní výkony na domácím hřišti.“

Branky: 20. (pen.), 84., 86. Tomšů (pen.), 25. Beňo, 58. Vašička. Rozhodčí: Kovářčík, 58 diváků.

1. Skaštice 19 15 0 0 4 74:23 45

2. Luhačovice 19 13 2 2 2 56:20 45

3. Brumov 19 12 0 3 4 44:26 39

4. Provodov 19 10 4 1 4 39:21 39

5. Baťov 19 8 4 0 7 50:39 32

6. Vel. Karlovice 19 9 1 3 6 38:34 32

7. Morkovice 18 7 4 0 7 45:35 29

8. Holešov 19 6 3 2 8 25:29 26

9. Nevšová 19 6 1 5 7 47:46 25

10. Štítná n. Vl. 19 6 2 2 9 20:39 24

11. Bystřice p. H. 18 3 5 3 7 24:32 22

12. Hluk 19 4 1 4 10 23:40 18

13. Juřinka 19 2 1 2 14 30:53 10

14. Boršice 19 3 0 1 15 22:100 10