Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Jsem rád, že to kluci takhle zvládli. Celý zápas byli koncentrovaní. Pohlídali jsme Messiho krajského přeboru, alias Zdeňka Konečníka. Malinko jsme upravili taktiku, a přineslo to ovoce. Nutno dodat, že hosté nepřijeli v moc dobrém rozpoložení, čehož jsme využili.”

Lukáš Motal, asistent trenéra: „Utkání nám nevyšlo. Soupeř se na nás skvěle takticky připravil a my jsme od začátku tahali za kratší konec. Nebyli jsme přesní v kombinaci a hrozně nedůslední v obou šestnáctkách. Luhačovice zvítězily naprosto zaslouženě. Tohle je pro nás jen jedno nepovedené utkání, neděláme z toho žádnou tragédii. Věřím, že v dalších kolech navážeme na předešlé výkony a budeme Luhačovicím šlapat na paty až do závěrečného kola.“

Branky: 7. Polách, 44. Kořenek, 66. Červenka, 85. Pavlíček. Rozhodčí: Stodůlka, 200 diváků.

BORŠICE - NEVŠOVÁ 1:0 P.

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Jsem opět zklamán, neboť jsme měli vyhrát v řádné hrací době. Proti ale byl skvělý gólman soupeře, hlavně po přestávce se hrálo prakticky na jednu bránu. Ale když neproměníte tři samostatné úniky a hromadu dorážek, je to těžké. Chybělo nám štěstí, které na nás naštěstí sedl, alespoň v penaltovém rozstřelu. Skvěle zahrála defenziva ve stoperské dvojici Bělaška – Malý, hodně nám pomohl i návrat po zranění Ohnutka, který v záloze tvořil hru s Cigošem. S nimi v sestavě jsme silnější. Vysoký soupeř hrozil hlavně ze standardek, naštěstí bezúspěšně.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Zápas nám vůbec nevyšel, trápili jsme se v kombinaci i koncovce. Úvod nám vyšel, kdy jsme měli tlak, ale postupně převzali iniciativu utkání domácí. Bojovali a měli blízko k výhře v čisté hře, kdy v závěru zahrával řadu rohových kopů a spálil i vyloženou šanci. Nás podržel gólman. V penaltách jsme jen dovršili smolné utkání a hned tři neproměnili.“

Rozhodčí: Bernatík, 100 diváků.

JUŘINKA - ŠTÍTNÁ N. Vl. 0:3 (0:2)

Norbert Škorňa, kapitán Juřinky: „Sehráli jsme hodně nepovedené utkání, s takovou hrou bychom měli velký problém i o soutěž níž. Směrem dozadu jsme soupeři nechali spoustu prostoru ke kombinaci, byli jsme málo důrazní, vzadu jsme se nezajišťovali. Směrem dopředu jsme byli naprosto neškodní, o čem svědčí fakt, že jsme za celý zápas nevyslali na bránu ani jednu přímou střelu. V závěru sezóny na nás spadla deka, ale zkusíme se s tím ve zbývajících zápasech porvat a zabojovat.“

Branky: 15. Zvoníček, 34. Liška, 63. Maniš, rozhodčí: Zicháček, 110 diváků.

BRUMOV - BAŤOV 1:2 p. (1:1)

Zdeněk Žáček, asistent trenéra Brumova: „Do zápasu vstoupili lépe hosté. Byli důrazní na míči a jednoduchou kombinací nás přehrávali ve středu hřiště. V 7. minutě se uvolnil na hranici velkého vápna Sotolář a střelou do pravého horního rohu poslal Baťov do vedení. Po čtvrthodině hry dostal míč za obranu Novák a po chybě obránce Baťova Kocourek přízemní střelou vyrovnal. V prvním poločase stojí za zmínku už jen šance L. Křivánka, kdy šel sám na Vitáska, ale trefil jen tyč. Po přestávce jsme byli aktivnější, ze standardních situací jsme měli tři vyložené šance, ale výborného gólmana Vitáska jsme nedokázali překonat. Při pokutových kopech byli šťastnější hosté.“

Hynek Bršlica, sekretář SK Baťov: „Hrálo se více než líbivé utkání spíš bojovné, ve kterém jsme se ujali vedení střelou Sotoláře. Bohužel jsme se z vedení příliš dlouho neradovali, domácí po naší hrubé chybě vyrovnali. Ve zbytku zápasu si obě mužstva vytvořila několik šancí k obratu. Oba gólmani ale byli proti, tak o vítězi rozhodly pokutové kopy. V nich jsme byli štastnější, když dvě penalty Brumova chytl náš výborný gólman Vitásek.“

Branky: 15. Kocourek - 7. Sotolář.Rozhodčí: Zpěvák, 150 diváků. Brumov: Pjajko – Kolouch, Dano, Kubiš, Chovanec, Juřica, M. Novák, Kolínek, Skřivánek, Kocourek, Bůbela. Střídali:

Dorňák, J. Fojtík, Řehák.

MORKOVICE - VEL. KARLOVICE 2:3 (1:1)

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Jsem zklamaný s průběhem a vývojem utkání. Vše mohlo být jinak, kdybychom zbytečně nezahazovali šance a nenechali si dát laciné branky. V prvním poločase jsme neproměnili tutovky. Do vedení jsme šli sice po střele Oplta, ale pak soupeř lacině vyrovnal kvůli naší nedisciplinovanosti z pokutového kopu. Hned na začátku druhé půle nás nekoncentrovanost při standardní situaci stála druhý gól. Následná individuální chyba našeho hráče využily Karlovičtí z brejku a přečíslení k zvýšení na 3:1. Tlak z naší strany rostl, ale přinesl několik neskutečně zahozených brankových příležitostí. Podařilo se nám jen snížit Opltem. V zápase nám chyběl daleko větší pohyb, jistota na míči, důraz a samozřejmě i klid a přesnost v zakončení.“

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Čelili jsme mohutnému tlaku domácích, kteří ale zahodili neuvěřitelný počet brankových šancí. My jsme kontrovali nebezpečnými brejky a naše snaha byla nakonec korunována třemi body. Je to pro nás velmi cenné vítězství, protože se hrálo prakticky o šest bodů.“

Branky: 25., 77. Oplt - 37. Němec (pen.), 48. Škrobák, 63. Pavelka. Rozhodčí: Mičkal, 150 diváků.

HLUK - PROVODOV 2:3 p. (0:1)

Martin Dostál, člen Hluku: „První poločas byl vyrovnaný, nějaké šance měly oba výběry. Největší však byla ve 36. minutě, kdy šel Kukla sám na brankáře Petra, ale střela mu nesedla a překopl branku. Hodně vzruchu nadělala 44. minuta, kdy po souboji odpískal sudí Ambroz pokutový kop, a to na pokyn rozhodčího Ševčíka na lajně. Všichni se shodli v tom, že tento pokutový kop byl velmi sporný a problematický. Zakopal nezaváhal a bylo to 0:1. O tom, že ten pokutový kop byl sporný, svědčí i zápis rozhodčího, který to okomentoval jako" nedbalé podražení z boku." Do druhého poločasu nastoupili naši hráči s vědomím, že je potřeba něco s výsledkem udělat, a to se jim podařilo. V 69. minutě se po centru Miry Machaly trefil Kukla. 1:1. V 79. minutě zase po milimetrovém centru Hančíka se trefil z první Galuška – 2:1. V 85. minutě pak Haloda vystřelil z levé strany a jeho kop skončil v šibenici. Velké štěstí na straně hostů, velká smůla pro domácí. Domácí si zasloužili vyhrát. Byl to jejich nejlepší jarní výkon. Pokutové kopy jako obvykle domácí prohrávají. Bylo to i tentokrát. Na domácí půdě po třetí ze čtyř.“

Josef Rak, trenér Provodova: „Domácí si zápas přeložili z neděle na sobotu, což způsobilo pro nás obrovské problémy, chybělo nám hned pět hráčů základní sestavy a tři museli nastoupit se zraněním! Když jsem musel střídat ve 13. minutě Ulmana, tak byla zkáza dokonána. Naštěstí Hlučané prochází obměnou kádru, tak to na hře nebylo znát. Hrál se s obou stran fotbal, který měl úroveň tak okresního přeboru. S remízou jsem vzhledem k vývoji spokojen. Své hráče musím pochválit, protože bojovali až do konce a Hlučanům popřát, ať se jim podaří co nejdříve zkonsolidovat tým. Dovolím si tvrdit, že kdybychom hráli v plné sestavě, určitě bychom zde bodovali naplno.“

Branky: 63. Kukla, 79. Galuška - 44. Zakopal (pen.), 85. Haloda. Rozhodčí: Ambroz, 137 diváků. Hluk: Šícha - Machala A., Zalubil, Horák, Galuška, Machala M., Kukla, Zálešák, Athang, Horníček, Hančík.

BYSTŘICE P. H. - HOLEŠOV 1:2 (1:0)

Ida Olšová, sekretář Bystřice p. H.: „Tradiční okresní derby před rekordní návštěvou Bystřice nezvládla. Po opatrném začátku měli naši hráči mírnou převahu, kterou potvrdil Kušík, když ve 24. minutě po rohovém kopu vstřelil vedoucí branku. Hra se postupně vyrovnala, ale žádné mužstvo si nevytvořilo brankovou příležitost. Do druhého poločasu nastoupili lépe hosté, byli aktivnější, lépe kombinovali a v 69. minutě brankou Uličného vyrovnali. O sedm minut později, po naší další zbytečné ztrátě míče ve středu hřiště a následné rychlé kombinační akci, dostal hosty do vedení svým druhým gólem Uličný. Naši hráči se proti dobře hrajícímu celku Holešova nedokázali prosadit a když v samotném závěru, ve snaze o vyrovnání, svou vyloženou šanci Burda neproměnil, skončilo utkáním vítězstvím hostů.“

Martin Malík, trenér Holešova: Utkání jsme nezačali podle našich představ. Částečně jsme se přizpůsobili soupeři, kdy jsme pouze sbírali nakopávané míče, nedoráželi a nechávali hodně prostoru. Po odraženém míči a následné dorážce se soupeř ujal vedení ve 25. minutě. Nedokázali jsme mít dobrý přechod do útočné fáze a hodně míčů se tak vracelo zpět k našim obráncům. Ale zbývalo ještě hodně času, abychom se pokusili výsledek změnit. O poločase jsme si v kabině měli hodně co říct a i hráči cítili, že musí nastat změna a to jak ve hře tak v samotném přístupu.Více hrát s míčem, lépe napadat soupeře, rychlé přechody přes krajní hráče a opravdu jsme měli dva rozdílné poločasy. Také to přineslo očekávanou změnu ve výsledku. Obě branky které padly po centru z pravé strany a Uličný dvakrát skóroval. Osobně jsem rád a děkuji hráčům za vítězství v derby.“

Branky: 24. Kušík - 69., 76. Uličný. Rozhodčí: Kovářčík, 320 diváků.

1. Luhačovice 22 15 3 2 2 62:21 53

2. Skaštice 22 17 0 0 5 82:28 51

3. Provodov 22 12 5 1 4 47:23 47

4. Brumov 22 13 0 4 5 48:31 43

5. Vel. Karlovice 22 11 1 3 7 46:41 38

6. Morkovice 22 9 4 0 9 56:49 35

7. Baťov 22 8 5 0 9 57:49 34

8. Holešov 22 8 3 3 8 34:31 33

9. Nevšová 22 7 1 6 8 54:48 29

10. Bystřice p. H. 22 5 5 3 9 36:44 28

11. Štítná n. Vl. 22 7 2 2 11 26:44 27

12. Hluk 22 4 1 6 11 26:46 20

13. Boršice 22 3 2 1 16 22:104 14

14. Juřinka 22 2 1 2 17 30:67 10