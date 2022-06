Krajský přebor: Rozhodnuto. Známí jsou postupující a sestupující

Roman Kučerňák, trenér Valašské Polanky: „První poločas byl vyrovnaný. Oba týmy jako by se jen oťukávaly. My jsme šanci neměli, oni jednu z brejku. Po přestávce padlo všech pět branek během čtvrt hodiny a my jsme to nezvládli. Od stavu 0:2 už jsme tahali za kratší konec. Kluci poté, co doma neporazili Nedašov, jako by to zabalili. Náš výkon nebyl hodný krajského přeboru a jen sezonu dohráváme.“

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „První půlka byla od nás nemastná – neslaná. Špatně jsme dostupovali, nechali domácí hrát, naštěstí jsme je nepustili do větších šancí. Po přestrávce jsme naši hru změnili, zvýšili důraz a nasazení a díky tomu dali dvě rychlé branky, které nás uklidnily a zbytek zápasu jsme si již pohlídali.“

Branky: 64. Tomšů - 59. a 65. Vaculík, 50. z pen. Hnaníček, 63. Struhař.

NEDAŠOV - SLUŠOVICE 3:3 (1:1)

David Solař, brankář Nedašova: „Získali jsme cenný bod. Slušovice ukázaly, že jsou oprávněně druhým celkem soutěže, na hřišti byla znát jejich kvalita. Šest vstřelených branek, to se muselo divákům líbit. Do vedení jsme šli po 20 minutách, ale favorizované Slušovice třemi trefami výsledek otočily. Manko se nám podařilo smazat v posledních deseti minutách, kdy se nám podařilo dvěma slepenými trefami srovnat. V samém závěru měly ještě oba celky příležitosti strhnout výhru na svou stranu, ale nakonec se oba celky rozešla spravedlivě smírně. Za remízu jsme rádi.“

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Zápas byl z naší strany rozehrán za tři body, ale nakonec můžeme být rádi za jeden. V samém úvodu spálil velkou šanci Maliňák a další šance zůstaly nevyužity. Ve 20. minutě po našem nedůrazu v pokutovém území slavili úvodní trefu domácí. Nám se podařilo vyrovnat Kvasnicou, který po přesné přihrávce Divoky využil své rychlosti a nedal brankaři šanci. Hned po přestávce střela Kvasnici dvakrát orazítkovala břevno a míč se odrazil zpátky do hřiště. Do vedení jsme šli proměněným pokutovým kopem Otepkou za faul na Kvasnicu. Na 3:1 zvyšoval v po chybě brankaře Marek. V tuto dobu jsme byli jasně lepším týmem, ale další šance Otepka a Maliňák zahodili. Následně si vybral slabší chvilku i náš brankař a soupeř snížil. No a chvilku později, po naší další chybě a špatné malé domů, domácí srovnali. V závěru mohli domácí ještě strhnout vítězství na svou stranu, ale naštěstí nás zachránilo břevno.“

Branky: 20. Marek, 78. Kolínek, 79. Marek - 26. Kvasnica, 53. z pen. Otepka, 59. Marek.

KVASICE - VEL. KARLOVICE 5:0 (4:0)

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Povinné vítězství nad posledním mužstvem tabulky. O výsledku bylo rozhodnuto již po prvním poločase, kdy jsme získali klid čtyřmi góly a vytvořili spoustu dalších šancí, které jsme nedokázali proměnit. Druhý poločas se vlastně jen už jen dohrával z povinnosti.“

Branky: 41. a 43. Chytil, 19. Berky, 32. Zapletal, 69. Drápal.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - NEVŠOVÁ 2:1 (0:1)

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „První poločas byl vyrovnaný, oba celky nastřelili břevno. Do vedení přesto šel soupeř, který po ruce v pokutovém území proměnil penaltu. Po přestávce jsme udělali nějaké změny, mimo jiné se Marek Hošťálek vysunul na pozici druhého útočníka, zvýšili aktivitu a začali mít navrch. Odměnou nám byly dvě branky znamenající obrat. Ve druhé půli jsme byli lepší a zaslouženě si výhru pohlídali.“

Branky: 63. Ondroušek, 65. Zámorský - 30. z pen. Tomšů

LUHAČOVICE - MORKOVICE 3:2 (2:1)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Kluci dnes podali velice dobrý výkon. Od začátku zápasu jsem cítil, že kluci chtějí více než soupeř. Dali jsme krásný třetí gól, vědomá akce, kdy kluci přesně věděli, kdo má jaký úkol. Jako z učebnice. Chválím. Ale samozřejmě to bychom nebyli my, abychom si to ještě nezkomplikovali, to je takový náš evergreen na jaře. Nemáme ustálenou výkonnost. Jako na horské dráze. Mimo tým bych chtěl na dálku poděkovat klukům z žákovské kategorie, kteří našemu A týmu fandili. Snad jim to vydrží, je to budoucnost Luhačovického fotbalu.“

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Ve vyrovnaném duelu jsme opět doplatili na naši tradiční bolest – neproměňování šancí. Přiotm tak dobře jsme začali, šli do vedení, ovšem dvěma hribicemi jsme dovolili domácím výsledek otočit. Po přestávce jsme pár drobností změnili, více otevřeli hru, ale místo abych svá sóla proměnili, Luhačovice z brejku vstřelili rozdílový gól. V samém závěru se nám sice podařilo dát kontaktní gól, ale pak již chyběly síla a a čas.“

Branky: 17. Hruboš, 41. Červenka, 62. Zábojník - 10. Knap, 90. Knap.

BORŠICE - NAPAJEDLA 2:1 (2:1)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Vyšel nám začátek a šli do vedení. Vedení nás asi uchlálilo, třebaže soupeř byl herně a v držení míče hodně silní. Napajedla měla územní převahu, ale velkou šanci si nepřipravili. Naopak my po brejku se prosadili pěknou ranou do šibenice. Bezzubému soupeři se podařilo dostat do zápasu po standardní situaci, naší chybě a penaltě. Ve druhé půli již převaha soupeře nebyla tak velká, zvláště po vyloučení. Hosté se dostali do několika slibných možností, ale naše obětavá obrana nebezpečí odvrátila, gólman Janečka ani moc práce neměl. Uspěli jsme díky lepší efektivitě.“

Branky: 4. a 24. Kaňovský - 41. z pen. Koutník.

BRUMOV - BAŤOV 0:0

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Herní systém, který bychom chtěli do budoucna aplikovat a který se pořád učíme, se nám proti kvalitnímu soupeři z Otrokovic osvědčil. Neinkasovat s Baťovem je dobré vysvědčení pro naši defenzivní činnost, přece jen hosté mají na kontě v letošním ročníku bez mála sto vstřelených branek. Naši hráči zaslouží pochvalu za plnění taktických pokynů po celé utkání, byli poctiví a trpěliví až do závěrečného hvizdu. Bod pro oba celky je spravedlivý, škoda naší tyčky v úvodu utkání.“

Petr Zapletal, trenér Baťova: „ S výsledkem, herním výkonem i úrovní utkání nejsme nespokojeni. Ve slušném utkání hraném v krásném prostředí brumovského stadionu jsme narazili na soupeře, který hrál v poli dobře a do žádné velké šance nás nepustil. Vzhledem k tomu, že i naše defenziva byla pozorná, tak konečná dělba bodů je zasloužená pro obě mužstva."