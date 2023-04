NAPAJEDLA - NEDAŠOV 4:1 (1:0)

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „V chladných podmínkách ranního dopoledne soupeř rozhodně nepřijel odevzdaný! Hrál ze zabezpečené obrany a moc do šancí nás nepouštěl, naopak. Jako první zahrozil z brejku, který jsme zvládli včas přerušit. Nám to ale v zápase moc nesedlo, hodně jsme kazili jednoduché přihrávky, vázla nám kombinace i přesnost hlavně v přechodu do útočné fáze. Do poločasu se nám podařilo skórovat, kdy utekl Hejda. Ve druhé půli jsme splnili povinnost a vlastně hráli jen my. Po gólech Votavy, Huťky a Liashuka jsme získali klid a vlastně bylo po zápase. Škoda, že jsme v samém závěru inkasovali. Kluky z Nedašova chválím za bojovnost, nasazení a za vstřelenou krásnou branku, která by měla být zařazena na Gól kola!“

David Solař, brankář Nedašova: „Do utkání jsme vstoupili celkem solidně a hráli s domácími vyrovnanou partii. Bohužel jsme inkasovali po naší chybě zhruba 10 minut před přestávkou. Ani vstup do druhé půle nebyl špatný. Po hodině hry jsme však inkasovali podruhé, z čehož jsme se už nedokázali vyhrabat. Momentálně na nás leží deka, nedaří se nám absolutně nic. Potřebovali bychom i kousek štěstí, od kterého by se dalo odrazit. Konečný výsledek však odpovídá průběhu hry. Nyní nás čeká klíčový domácí duel proti Francově Lhotě, který potřebujeme bezpodmínečné zvládnout! Uděláme pro to maximum!“

Branky: 34. Hejda, 58. Huťka, 71. Votava, 88. Liashuk - 90. Kolínek. Rozhodčí: Zicháček, 80 diváků.