ŠTÍTNÁ N. VL. - NAPAJEDLA 0:1 (0:0)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Po středeční remíze v Nedašově jsme odehráli další vyrovnaný duel. Byl to ale soupeř, který byl malinko pohyblivější, aktivnější, ale i tak jsme jej nepoštěli do žádných velkých akcí. Zápas byl o jedné chybě. Zatímco my v první půli jejich nepotrestali, naopak v 83. minutě jsme špatně vystoupili a soupeř se trefil. Zápasu by více slušela remíza, na druhou stranu mí svěřenci asi po posledních výsledcích trošku namlsaní, asi čekali, že to půjde samo. A ono to bez běhání a bojovnosti nejde!“

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Zdeněk Horák, trenér Napajedel: „Na kvalitě hry bylo vidět, že oba týmy mají v nohách středeční předehrávku a již zhoršená kvalita hrací plochy. I tak jsme se snažili hrát kombinační fotbal a po zásluze vstřelili v závěru vítěznou branku. V obraně jsme hráli pozorně, soupeře jsme do žádné gólové situace nepustili a podařilo se nám udržet čisté konto.“

Branka: 84. Jakubowicz.