Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Pro nás je to důležitá výhra, opět jsme si mohli po delší době zažít vítězný pokřik. První poločas jsme hráli velice dobře směrem nahoru, měli jsme tam zajímavé a tahové věci, které jsme mohli dohrát do dalších branek. Byli jsme nebezpeční a hráli jsme účelně. Druhý poločas byl slabší z pohledu toho, že domácí využili silného větru a nakopávanými balóny se snažili nás dostat pod tlak. Ze strany domácích to byla hra na náhodu, buď a nebo. V obraně nám to také pomalu sedá i když tam ty výhrady určitě budu mít, tak je důležité, že kluci sami vidí ten rozdíl, když to chování je zodpovědné vůči sobě a týmu. Jdeme tomu naproti, neuhýbáme a pak i ten míč se k nám odrazí.“

Branky: 87. Kovalčík - 14. Hruboš, 24. z pen. Polách.

BORŠICE - BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 1:0 (1:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „K vidění sice nebyl oku lahodící fotbal, ale rozhodla naše větší vůle a chuť po vítězství. Přestože nás stále trápí rozsáhlá marodka, chybělo nám sedm hráčů, hráči z lavičky duel zvládli solidně. O osudu zápasu rozhodl náš povedený rychlý přechod a následný povedený centr, který do protipohybu uklidil Hubál. Soupeř měl v prvním dějství dvě nebezpečné střely, ve zbytku času jsme ale už byli lepší.“

Branka: 30. Hubál.

BRUMOV - KVASICE 1:1 (1:0)

Lukáš Juřica, ved. týmu Brumova: „Ani ve čtvrtém jarním utkání jsem nepoznali hořkost porážky. Dnes musíme uznat sílu hostů z Kvasic. Už na podzim měli velkou kvalitu a dnes ji potvrdili. Vyloučení hostujícího hráče nám spíše uškodilo a i když jsme chtěli strhnout vítězství na svoji stranu, tak se nám nepodařilo vypracovat žádnou situaci, která by volala po brance. Kluci chtěli, ale tentokrát to nebylo ono. Před námi jsou dvě derby, na které se musíme připravit, abychom byli úspěšní.

Jindřích Lehkoživ, trenér Kvasic: „Podle toho, jak se vyvíjel průběh zápasu, bych měl být s bodem asi spokojen. Ale bohužel nejsem! Zase po hloupé individuální chybě prohráváme, pak přijdeme ve 30. minutě o gólmana a do branky musí jeden z našich nejlepších hráčů. Navíc se necháme v 50. minutě vyloučit dalšího našeho hráče, pak těžko můžeme vyhrávat. Přístup a hlavně disciplína některých hráčů v zápase je pro mě nepochopitelná a hlavně nepřijatelná!“

Branky: 6. Chovanec - 49. Berky.

BAŤOV - NEDAŠOV 7:0 (3:0)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Dokázali jsme navázat na dobrý výkon z předchozího utkání a zaslouženě zvítězili. Od začátku zápasu jsme byli aktivní a dokázali se již v prvním poločase střelecky prosazovat. Těší mne, že se v koncovce prosadilo více hráčů a že na domácí utkání přichází stále více diváků.“

David Solař, brankář Nedašova: „Byla to jako hra kočky s myší. Nechtěli jsme jen zalézt před branku a bránit, ale snažili jsme se hrát aktivně. Bohužel proti velmi kvalitnímu soupeři jsme neměli šanci. Baťov je po právu na vedoucí pozici, a proti nám to jen potvrdil. V první půli jsme třikrát inkasovali a bylo defacto po utkání. Po změně stran jsme se snažili alespoň o vstřelení branky, ale i to bylo nad naše síly. Výsledek je pro nás až moc krutý, bohužel ale odpovídá dění na hřišti.“

Branky: 17. Tkáč, 37. Krajča, 40. Šiška, 63. Klíma, 75. vl. Holba, 81. Gojš, 85. Šiška.

NAPAJEDLA - ŠTÍTNÁ N. VL. 2:0 (0:0)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Začátek byl docela nervózní, vázla nám trochu kombinační hra, nebyli jsme až tak přesní v přihrávkách. Ale i tak jsme byli lepší a vytvářeli si dobré situace ke vstřelení gólů. Bohužel naše koncovka není stoprocentní, takže jsme se prosadili až ve druhém poločase, kdy jsme během tří minut dvakrát skórovali. Defenzivu jsme tentokrát zvládli, hosty nepustili do žádných větších šancí a zaslouženě konečně vyhráli.“

Pavel Prešnajdr, Štítná nad Vláří: „Dokázali jsme s domácími dokázali držel krok jen půl hodiny. Pak již hráli jen Napajedelští, naopak my nenavázali na předešlé výkony. Chyběl nám důraz a pohyb, byli jsme pomalí. Poprvé jsme hráli na velkém hřišti a popravdě nám to dělalo problémy. Domácí vyhráli zaslouženě.“

Branky: 57. Simerský, 59. Foral.

MORKOVICE - SLUŠOVICE 0:1 (0:1)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Zápas se nám moc nepovedl, především herní kombinace nám vázly. Byl to boj o střed hřiště, proto bylo vyložených šancí minimum. O osudu zápasu tak rozhodla jediná standardní situace, po které šly do vedení Slušovičtí. Přestože se kluci snažili, nám se vyrovnat nepodařilo.“

MISTROVSKÁ KOPANÁ

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Hned v úvodu šel zcela sám na brankáře Kvasnica, ale svou velkou šanci neproměnil. Tento začátek určil ráz prvního dějství, kdy jsme měli častěji míč, vytvářeli si střelecké a standardní situace a domácí téměř do ničeho nepouštěli. V 37. minutě po přesném centru Otepky se v prvním zápase za A tým prosadil hlavou 18letý Divoka. Ještě do poločasu se dostal do své další velké šance Kvasnica, bohužel naše vedení nenavýšil. Druhá půle z naší strany už nebyla tak kvalitní, přibylo nepřesností a ve finální části už to nebylo ono. Domácí zákonitě přidali, ale přesto jsme je do žádných velkých šancí nepouštěli. Obrana, kterou řídil po dlouhé době zkušený Dobeš, fungovala na výbornou. Byli jsme důslední a vyvarovali jsme se zbytečných chyb. A protože šance Otépky a Klečky zůstaly nevyužity, skóre utkání se už neměnilo. Vážíme si naší vítězné série a ještě pozitivnější je zařazování dorostenců a jejich kvalitní výkony v prvním mužstvu.“

Branka: 37. Divoka.

NEVŠOVÁ - V. KARLOVICE 1:0 (1:0)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Hrál se vyrovnaný duel, ve kterém se spíše bojovalo o míč, než tvořila hra. V první půli jsme byli lepším týmem a ujali se po zásluze vedení, i když soupeř mohl do poločasu srovnat. Pe přestávce se hrálo nahoru-dolů, kdy jsme dokázali hubený náskok udržet a zvítězit. Soupeř se prezentoval aktivním výkonem, zejména v obranné hře byl velmi pozorný. Vítězství je pro nás velmi cenné.“

Branka: 19. Kvěťák.