SLUŠOVICE - BRUMOV 0:3 (0:2)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „První jarní zápas se nám bohužel hrubě nevydařil. Na naší hře není moc co hodnotit. Brumov byl ve všech aspektech mnohem lepší. Chyběl nám důraz, rychlost, všude jsme byli pozdě a naše rozehra byla příliš pomalá. Bylo jen otázkou času, kdy se hosté prosadí. Do poločasu to bylo milosrdných 0:2. Po přestávce se naše hra o něco málo zlepšila, ale Brumov využil rychlý brejk a zvýšil na 3:0. My za celý zápas měli jen jednu vyloženou šanci a ani tu jsme bohužel neproměnili. Přes týden se musíme hodně zlepšit, aby se tak tristní výkon už neopakoval!“

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Chtěli jsme napravit nemastný výkon z dohrávky se Štítnou. Začali jsme dobře a naše hra se postupně stupňovala a vyústila ve tři naše branky. Předvedli jsme to, co nás zdobilo v zimní přípravě! Kluci byli poctiví, měli nasazení a nešetřili krokem na hřišti. Import třech bodů s čistým štítem vzadu je zasloužený. Celé utkání se dá říct, že jsme měli pod kontrolou a domácí se do žádného většího tlaku nedostali. Teď je potřeba potvrdit body doma s Nevšovou a nahozený řetěz ze Slušovic udržet a pokračovat v práci.“

Branky: 18. Novák, 30. Chovanec, 59. Bublák.