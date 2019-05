Josef Rak, trenér Provodova: „Utkání začalo v docela svižném tempu z obou stran s mírnou převahou domácích, která vyústila akcí Lacigy, na jejímž konci s přehledem zakončoval Velev. Poté jsme stupňovali tlak a vizitkou byla nádherná střela Hlobila do šibenice soupeřovy brány. Ve druhém poločase se opět hrálo na horu dolu a šance na obou stranách přibývaly, ale dobře chytající brankáři už nic nepustili. S výsledkem i hrou jsem spokojen až na to, že hrajeme stále zbytečně dopředu a pak je to zbytečně nahoru dolů. Karlovickým nelze upřít snahu, ale tentokrát to na nás nestačilo.“

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Do Provodova jsme přijeli uhrát alespoň bod a to navzdory tomu, že zde vždy dostáváme poměrně slušnou nadílku. Bezbrankové skóre jsme drželi až do závěru prvního poločasu, ale pak jsme v krátkém časovém intervalu dvakrát inkasovali.

Naší chybou bylo také to, že jsme chtěli překonat domácího brankáře Petra prudkými střelami do horní poloviny branky, což ale Petr bravůrně vykrýval. Ve druhé půli jsme se do pár šancí dostali, ale na tak silný celek, jakým Provodov je, to nestačilo. Naše ponurá bilance s Provodovem na jeho hřišti se tak ještě zvýšila. Nyní zavítáme do Morkovic, a pokud nevylepšíme naší bídnou střeleckou potenci z hřišť soupeřů, tak šance na bodový zisk je hodně malá.“

Branky: 37. Velev, 45. Hlobil. Rozhodčí: Zapletal, 50 diváků.

HOLEŠOV - LUHAČOVICE 1:2 p. (0:1)

Martin Malík, trenér Holešova: „ První poločas s Luhačovicemi jsme odehráli s určitým respektem, kdy jsme málo napadali soupeře na jejich polovině. V utkání se objevila herní kvalita obou mužstev. Nastřelené tyčky i vypracované šance. Přesto to byl soupeř, který šel do vedení po naší chybě už v desáté minutě. Vyrovnat jsme mohli ve dvacáté minutě, ale neproměnili jsme penaltu. Po půlhodině hry se Chudárek dostal do slibné gólové situace, bohužel nebyl úspěšný. Ve druhé polovině jsme rychleji dostupovali hráče a vysoko presovali. Soupeřovi šance plynuly z naších chyb, ale defenziva pracovala kvalitně. Ke konci druhého zápasu jsme Luhačovice převyšovali i fyzicky a v 81. minutě se dočkali vyrovnání. V penaltovém rozstřelu jsme nebyli úspěšní třikrát a to je velké procento. Ale znovu jsme se přesvědčili, že kvalita ve hře nám nechybí a za předvedený výkon hráčům můžu jen poděkovat.“

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Byl to zápas brankářů. Oba předvedli výborné zákroky, k vidění bylo mnoho šancí. Holešov postupně stupňoval tlak, my jsme dohrávali opravdu v kombinované sestavě. Dva body jsou pro nás v danou chvíli velmi přijatelné.“

Branky: 82. Marek - 11. Postava. Rozhodčí: Surovec, 120 diváků.

BAŤOV - MORKOVICE 3:4 (1:2)

Miroslav Sečen, trenér SK Baťov: „Soupeř vyhrál asi zaslouženě, potrestal naše chyby a mohl jich asi potrestat možná i víc, Nějak se nám nedaří dát to trošku dohromady a soustředit se jen na ten fotbal. Dostáváme moc gólů, soupeře pouštíme do šancí, nevykrýváme prostor, takže máme na čem pracovat. Kluci se snaží, na trénincích makají, ale v tom zápase nám chybí to stěstí a větší jistota. O víkendu jsme místo našeho gólu na 3:2 zbytečně zaváhali a kvůli krátkému výpadku koncentrace jsme si nechali vstřelit dva podobné góly. Je pak těžké dvakrát za zápas obracet dvoubrankové manko. No nic, zvedáme hlavu a jdeme dál.“

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Do utkání jsme vstoupili výborně. Dvě rychlé branky nás v 10. a 13. minutě odměnili za aktivní přístup. Soupeře jsme přehrávali na míči, získávali a vyráželi do brejkových situací. V 29. minutě jsme udělali individuální chybu na vlastní polovině a tím pustili soupeře do brejkové situace, kterou potrestal brankou a vrátil se do zápasu. Druhý poločas jsme začali bojácně, zbytečně jsme ztráceli míče a soupeře tak pustili do tlaku. Po standardní situaci v 63. minutě přišlo vyrovnání. Během deseti minut, za což bych chtěl hráče pochválit, jsme se v utkání „nepoložili“, ba naopak jsme zabrali a dvěma góly v 73. a 75. minutě šli opět do dvoubrankového vedení. Na konečných 3:4 soupeř korigoval v 93. minutě.

Měli bychom více kontrolovat hru, zbytečně se nepřizpůsobovat hře soupeře, nezakončovat potom takto dramaticky utkání. Hráče musím pochválit za bojovnost a nasazení, ale také za vítěznou mentalitu až do posledních minut hry.“

Branky: 29. Krajča, 63. Žáček, 90. Sotolář - 10., 74. Knap, 13. Oplt, 73. Prachař. Rozhodčí: Bartoň, 90 diváků. Baťov: Vitásek R. - Večeřa (67. Kopřiva), Bršlica P., Sotolář, Žáček, Zapletal M., Kašík, Skyba (85. Bína), Ondráš, Vitásek M. (46. Dvořáček), Krajča (86. Štefka). Morkovice: Jarka - Večerka, Michálek, Jablunka, Hradil (88. Přecechtílek), Smažinka, Oplt, Judas (77. Skácel), Knap, Petráš, Prachař (83. Zápařka).

ŠTÍTNÁ N. VL. - BRUMOV 1:2 (0:1)

Jan Hnaníček, sekretář Štítné n. V.l: „V prvním poločase se hra odehrávala mezi šestnáctkami. Z toho vybočila pouze jedna akce, kdy po půlhodině a chybě v domácí obraně otevřeli skóre hosté. Druhý poločas začali lépe Brumovští, kteří byli více na míči. Podařilo se jim navýšit skóre po standardní situaci. Domácí zapli až deset minut před koncem. Podařilo se jim v závěru i snížit. Ale bohužel pro ně to již bylo pozdě a hosté si nakonec odvezli tři body.“

Zdeněk Žáček, asistent trenéra Brumova: „Nastoupili jsme bez šesti hráčů základu a tak dostali příležitost dorostenci. I přes kombinovanou sestavu jsme byli v prvním poločase aktivnější, hrálo se převážně na polovině domácích. Ti spoléhali na dlouhé nakopávané míče za naší obranu, ale s těmi si naši hráči s přehledem poradili. Postupně se do slibných příležitostí dostávali D. Kocourek, M. Novák, ale až v 30. minutě po centru M. Kubiše se nám podařilo vstřelit první gól Bůbelou. Druhý poločas začali lépe Štítňané, byli aktivnější, ale do gólových příležitostí se nedostávali. Naopak my jsme se z rychlých protiútoků ocitli sami před brankářem Krupíkem, ale ani Kocourek, Novák a ani Skřivánek nevyužili tyto příležitosti ke vstřelení gólu. Až v 69. minutě zahrával standardní situaci Kocourek, kdy krásnou střelou z dvaceti metrů zvýšil na 2:0. V 85. minutě domácí už jen po rohovém kopu zmírnili porážku.“

Branky: 85. Vaculík - 30. Bůbela, 69. Kocourek. Rozhodčí: Vlk, 250 diváků. Brumov: Pjajko – Kolouch, Dano, Kubiš, Chovanec, Juřica, M. Novák, Kolínek, Skřivánek, Kocourek, Bůbela, Kolínek. Střídali: Smolík, O. Novák, Holec, J. Fojtík.

SKAŠTICE - JUŘINKA 5:0 (3:0)

Lukáš Motal, asistent trenéra Skaštic: „Do utkání jsme vstoupili dobře a vypracovali si dvě velmi dobré příležitosti, ale neproměnili jsme je. Ujal se až průnik Konečníka, po kterém si hosté vstřelili vlastní branku. Poté jsme pokračovali v aktivitě a dostávali se do šancí hlavně po akcích ze stran. Do konce první půle jsme přidali ještě dvě branky. Druhý poločas už takovou kvalitu neměl. I přesto jsme ale přidali další góly a nastřelili ještě tyč. Zaslouženě jsme získali další tři body. Pochvalu ale zaslouží i hostující mužstvo, které se po celé utkání snažilo hrát kombinační fotbal a bojovalo až do závěrečného hvizdu.“

Norbert Škorňa, kapitán Juřinky: „Chtěli jsme lídra soutěže potrápit aktivní hrou, což se nám dařilo v úvodu. Po první inkasované brance jsme bohužel začali být pasivní, domácí se uklidnili, začali nás přehrávat a utkání bylo otázkou skóre. Nevěšíme hlavu, teď nás čeká velice důležitý zápas se Štítnou, který chceme zvládnout!“

Branky: 11. vlastní (Krajča), 26., 69. Konečník, 38. Sova, 15. Gojš. Rozhodčí: Mičkal 80 diváků. Skaštice: Večeřa – Bubla L., Janalík (58. Batík T.), Motal, Batík L. – Vymětal R., Zavadil (74. Mynarčík), Frýdl R., Gojš (83. Škrabana), Sova – Konečník.

NEVŠOVÁ - BYSTŘICE P. H. 7:1 (4:0)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Zápas se nám podařil ve všech směrech. Hned v úvodu se trefil Tomáš Mikš a následně za dvě minuty Vašek Tomšů. I do konce poločasu jsme měli převahu, kterou jsme korunovali dalšími dvěma brankami a do kabin se šlo za stavu 4:0. Soupeř nic nevzdával, hned v úvodu druhé půle snížil a snažil se zápas zdramatizovat. K tomu však nedošlo, naše obrana byla pozorná a přidali jsme další tři trefy. Konečný výsledek odpovídá naší předvedené ofenzivní hře a hráči zaslouží pochvalu za bojovnost a nasazení, s jakým k utkání přistoupili.“

Ida Olšová, sekretář Bystřice p. H.: „Domácím vyšel úvod zápasu a už v 10. minutě vedli 2:0. Naopak naši hráči nastoupili nesoustředěně a při bránění se často dopouštěli chyb. Když ve 36. minutě dostali třetí branku z pokutového kopu a do poločasu zvýšil Beňo na 4:0 , bylo po zápase. Hned na začátku druhého poločasu vstřelil Ondroušek po rohovém kopu hlavou první gól Bystřice. Naši hráči se chtěli ještě pokusit o zkorigování výsledku, ale další příležitosti jsme nevyužili. Domácí tak Bystřici převyšovali a zápas měli pod kontrolou. Dařilo se jim i střelecky, přidali ještě tři branky a zaslouženě zvítězili.“

Branky: 8. Mikš, 10., 19. (pen.), 65. Tomšů, 36., 79. Beňo, 70. Mujkoš - 47. Ondroušek. Rozhodčí: Novák, 110 diváků

HLUK - BORŠICE 0:1 p.

Antonín Zlínský, člen Hluku: „Utkání bylo vyrovnané, největší šance přišly ve 45. minutě, kdy nejdříve boršický hráč šel sám na Šíchu, který ho vychytal, vzápětí Kukla ani na dvakrát nepřekonal Janečku. Ve druhém poločase jsme se sice do úplně vyložených šancí nedostali, ale ty které byly, se měly proměnit. Bohužel se tak nestalo a tak jsme padli na penalty.“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Výsledek ukazuje, že se jednalo o vyrovnaný duel, ale s výjimkou začátku zápasu, kdy se obě strany spíše oťukávaly, jsme měli převahu my. A výraznou ve druhé půli, kdy jsme si zasloužili zápas rozhodnout již v řádné hrací době, ale v koncovce nám chyběl klid. V první části jsme vyhráli na šance my, kdy stoprocentní šance spálili ve 20. minutě Večeřa a před přestávkou Bartošík. Po změně stran jsme byli lepší, byli častěji na míči, domácí hrozili jen ze standardek. I proto jsme rád, že v penaltovém rozstřelu se štěstí přiklonilo na naši stranu a vyhráli jsme, zaslouženě. Cílem pro zbytek soutěže zůstává nejen udržet předposlední míto, ale ještě lépe se o jednu příčku dostat výše.“

Rozhodčí: Schnürmacher, 350 diváků. Hluk: Šícha - Machala A., Zalubil, Horák, Galuška, Zálešák, Kukla, Dohnal, Machala O., Machala M., Hančík.

1. Skaštice 21 17 0 0 4 82:24 51

2. Luhačovice 21 14 3 2 2 58:21 50

3. Provodov 21 12 4 1 4 45:21 45

4. Brumov 21 13 0 3 5 47:30 42

5. Morkovice 21 9 4 0 8 54:46 35

6. Vel. Karlovice 21 10 1 3 7 43:39 35

7. Baťov 21 8 4 0 9 56:48 32

8. Holešov 21 7 3 3 8 32:30 30

9. Nevšová 21 7 1 5 8 54:48 28

10. Bystřice p. H. 21 5 5 3 8 35:42 28

11. Štítná n. Vl. 21 6 2 2 11 23:44 24

12. Hluk 21 4 1 5 11 24:44 19

13. Boršice 21 3 1 1 16 22:104 12

14. Juřinka 21 2 1 2 16 30:64 10

