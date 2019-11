Pavel Prešnajdr, hrající trenér Štítné n. Vl.: „Podali jsme výborný takticky výkon a v posledním kole konečně dokázali vyhrát. Vycházeli jsme ze zajištěné obrany a čekali na brejky. Hosty jsme až na dvě zaváhání do ničeho nepustili. Konečně jsme své šance dokázali proměnit.“

Filip Klement předseda Kvasic: „Domácí nás překvapili absolutně pasivní hrou, kdy před svou šestnáctkou postavili autobus a bránili v 11 lidech. Navíc jim vyšly dva brejky. My se na hrbolatém terénu trápili, za stavu 0:0 neproměnili dvě tutovky. Dát alespoň jednu, asi by to byl jasný zápas- Ale ani my nehráli nijak dobře, porážka asi jednou musela přijít. Alespoň nás donutí v zimě na sobě zapracovat.“

Branky: 60. Hrnčiřík, 64. Fojtík. Rozhodčí: Dorotík, 116 diváků.

NEDAŠOV - NEVŠOVÁ 3:0 (2:0)

Radek Cícha, kapitán a sekretář Nedašova: „V hlavách jsme měli důležitost zápasu a bál jsem se, abychom si to nepřenesli na hřiště. Naštěstí tomu tak nebylo. První poločas jsme na pažitu dominovali a soupeře jsme do ničeho vážného nepustili. Odměna přišla ve 35. minutě, kdy se nejlépe orientoval ve vápně Macháč. O tři minuty později po chybě obrany šel sám na brankáře Šuráň a situaci vyřešil náramně, kdy naservíroval míč na Šenkeříka a ten se nemýlil. O přestávce jsme dostali pochvalu od trenéra a nabádal nás, ať navážeme na výkon z první půle. V 51. minutě byl nedovoleně bráněn Šenkeřík a rozhodčí nařídil pokutový kop, kterou proměnil Šuráň. Hosté si v závěru vytvořili pár šancí, ale ty jsme dokázali ubránit. Klukům bych chtěl poděkovat za výborný výkon.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Domácí měli větší vůli po vítězství a od začátku byli agresivnějším a důraznějším na míči. Nám tato hra dělala problémy a nebyli jsme schopni se z tlaku vymanit. Až ve druhé půli jsme se dostali do šancí, kdy jsme mohli výsledek korigovat, ale ty gólman dokázal zneškodnit. Třetí branka z pokutového kopu nás srazila dolů. Ač jsme začali více kombinovat, na zvrat v utkání to bylo málo, zkušený domácí tým si výhru pohlídal.“

Branky: 35. Macháč, 38. Šenkeřík, 51. Šuráň (pen.) Rozhodčí: Kovářčík, 350 diváků.

HOLEŠOV - LUHAČOVICE 1:2 P. (1:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Byl to dobrý zápas. Herně jsme byli lepší, lépe jsme kombinovali. Mrzí mě, že jsme to nedotáhli na všechny tři body, ale kluci podali dobrý výkon. Dnes nás to bavilo.“

Branky: 10. Navrátil - 60. Červenka. Rozhodčí: Svoboda, 92 diváků.

SLUŠOVICE - BYSTŘICE P. H. 1:0 (1:0)

Michal Klimt, předseda Slušovic: „Hrál se velmi opatrný fotbal, obě dvě mužstva si byla vědoma důležitostí utkání. Prvním zákrokem se blýskl domácí gólman, který tak dal impuls svým hráčům, kteří byli v prvním poločase lepší. Oba výběry měly nespočet šancí bez výsledného efektu. Ve 38. minutě Dobeš vybídl hráče krásným balónem za obranu a Kvasnica obloučkem přehodil gólmana.

Druhý poločas nic nového nepřinesl. Bystřičtí se snažili vyrovnat a nejblíže k tomu měli z přímého kopu z hranice velkého vápna, ale brankář Kučera byl pozorný. Těsnou, ale důležitou výhru jsme tak uhájili.“

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Pro nás další venkovní utkání bez bodu. V prvním poločase si obě mužstva vytvořila několik možností ke vstřelení branky. Na rozdíl od nás dokázali domácí aspoň jednu využít a jak se ukázalo, byla to branka vítězná.I když jsme měli druhý poločas optickou převahu, tak domácí svou obětavostí a nasazením dokázali dovést utkání do vítězného konce. Budu se opakovat, ale výkony některých hráčů a hlavně obětovat se pro tým, jsou pro mě velkým zklamáním. Touto porážkou jsme si zadělali na problémy a bohužel si musíme přiznat, že jsme se zařadili mezi týmy, které budou v jarní části bojovat o záchranu v soutěži.

Branky: 38. Kvasnica, rozhodčí: Filgas, 110 diváků.

V. KARLOVICE - BORŠICE 2:4 (2:1)

Jaroslav Valián, předseda V. Karlovic: „Moc jsme tentokrát chtěli vyhrát a zajistit si tak menší odstup od středu tabulky. Bohužel, byť jsme dvakrát vedli, tak hosté nejenom že vyrovnali, alepak šli i do vedení, které si ještě v závěru pojistili a zaslouženě si odvezli všechny body. Nám jenom přibyly další chmury, jak s tím naložit přes zimu. Práce nás čeká hodně a nejde na nic čekat a začít po krátké přestávce se zimní přípravou. S hodně úzkým kádrem nelze hrát v klidných vodách, a když se k tomu ještě přidají zranění, tak najednou nemáme koho postavit do základu. Máme hodně dobrou mládežnickou základnu v dorostu a starších žácích, nicméně jejich čas teprve přijde a my si musíme u mužů pospíšit co nejdříve. Je za minutu dvanáct!“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Rozhodčí mají držet kvalitu hry a zdraví hráčů, ale místo toho jsme byli řezáni. Také SK Brošice jsou pro mě velká neznámá a s tím, co se dělo na hřišti mi nedávají moc chuti pokračovat dál. Kluky jsem před utkáním připravil na divočinu, klobouk dolů, jak to zvládli, sám bych to na hřišti nevydržel. Prvních pět minut bylo našich, pak jsme dostali smolný gól. Naštěstí jsme se nesložili a využili ve vyrovnání zdánlivě ztracený míč. Poté jsme neproměnili z šanci, naopak domácí z protiútoku a s faulem šli do vedení. Sudí domácí tlačili, i přesto Cigoš vymetl horní růžek branky a poté Uhnutek otočil výsledek. Abychom předešli vymyšleným faulům, snažili jsme se hrát bez jakéhokoliv kontaktu s protihráčem. I tak sudí vykouzlili šest neskutečných trestňáků, naštěstí s přispěním gólmana Janečky a břevna jsme přežili klinickou smrt. Definitivně zlomit odpor všech se nám podařilo v závěru po úniku a trefě Večeři.“

Branky: 17. Škrobák, 36. Němec - 27. Březina, 53. Cigoš, 61. Ohnutek, 86. Večeřa. Rozhodčí: Mičkal, 100 diváků.

PROVODOV - NAPAJEDLA 2:3 P. (2:0)

Aleš Hellebrand, trenér Provodova: „Dali jsme dvě slepené branky ze stadnardky Velevem, ovšem ani urostlý soupeř nebyl bez šancí. Je velká škoda, že jsme nerozhodli hned po změně stran, kdy jsme během čtvrt hodiny zahodili dvě tři tutovky. Hosté se dostali zpět do hry po naší chybě a třebaže se ve zbytku času už hrálo téměř bez šancí, Napajedla šťastně vyrovnala v samém závěru. V penaltovém rozstřelu měli více štěstí hosté.“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „S prvním poločasem jsem opravdu moc spokojený nebyl, dvě standartní situace a během deseti minut jsme prohrávali 0:2. Jednu šanci jsme si vypracovali, ale Zimčík nastřelil tyč. Takže opět jsme vše řešili ve druhé půli, kdy po zlepšeném výkonu jsme se kontaktním gólem Hudáka dostali do hry a nakonec v poslední minutě střídající Brauner srovnali na 2.2. Remíza je zasloužená, při penaltách rozhodl Balážik, který chytil domácím dva pokutové kopy.“

Branky: 27. a 32. Velev - 61. Hudák, 90. Brauner David. Rozhodčí: Zpěvák, 33 diváků.

BAŤOV - MORKOVICE 4:2 (3:1)

Petr Zapleta, trenér Baťova: „Výborný výkon i výsledek s velmi kvalitním soupeřem. Od začátku zápasu se hrál otevřený fotbal, který museli přítomné diváky bavit. Chtěli jsme v posledním podzimním zápase rozloučit výhrou a to se nám podařilo po výkonu, který byl moc dobrý, takže hráčům patří velká pochvala.“

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Utkání jsme nezvládli. Vyšel nám ale úvod a ujali se vedení. Bohužel poté jsme se nechali unést soupeřovou hrou a otevřeli tu naši. Během necelých deseti minut tak domácí otočili výsledek. Ještě více nás bolela branka do šatny. Po změně stran místo našeho plánu na kontaktní trefu přišla naše chyba, ze které Boťov zvýšil na 4:1. V závěru jsme již jen výsledek korigovali. Soupeř si šel za vítězstvím agresivní hrou, nasazením, měl větší touhu uspět.“

Branky: 10. Krajča, 17. Dvořáček, 45. vlastní (Jablunka), 68. Vitásek - 3. Tesař, 84. Malošík. Rozhodčí: Pospíšil, 89 diváků.

1. Kvasice 13 11 1 0 1 41:10 35

2. Baťov 13 9 0 0 4 36:18 27

3. Holešov 13 8 1 1 3 30:19 27

4. Luhačovice 13 6 2 3 2 35:19 25

5. Morkovice 13 6 2 2 3 39:22 24

6. Napajedla 13 7 1 1 4 25:19 24

7. Boršice 13 5 2 0 6 25:31 19

8. Provodov 12 5 1 1 5 22:32 18

9. Nedašov 13 4 1 1 7 21:27 15

10. Bystřice p. H. 12 3 2 1 6 18:23 14

11. Slušovice 13 2 2 2 7 13:26 12

12. Štítná n. Vl. 13 1 2 4 6 20:38 11

13. V. Karlovice 13 3 0 1 9 18:40 10

14. Nevšová 13 2 1 1 9 17:36 9