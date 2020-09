Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Utkání bylo už od začátku bylo plné osobních a hlavičkových soubojů. Domácí se snažili dlouhými nákopy vytvářet standardní situace a tím nás dostat pod tlak. Naše dobrá defenziva, kterou musím pochválit, žádnou gólovou šanci nepřipustila a tak skončil poločas bez gólů. Celý druhý jsme byli již lepší a svoji kombinační hrou jsme se dostali do gólových příležitostí, bohužel koncovka nevyšla. I proto došlo až na pokutové kopy, které jsme naštěstí zvládli a vezeme si alespoň dva body.“

Rozhodčí: Kovářčík, 150 diváků

VAL. POLANKA – SLUŠOVICE 1:5 (0:3)

Jan Tajzler, vedoucí mužstva Val. Polanky: „Už ve 4. minutě jsme poprvé inkasovali a náš plán na úspěch se začal hroutit. Slušovice hrály první poločas téměř bezchybně a odskočily nám na rozdíl dvou branek. Pak jsme měli příležitost snížit, ale místo toho inkasovali třetí branku do šatny. Po výměně stran jsme chtěli, aby kluci vyhráli aspoň poločas. Dařilo se nám, otevřeli jsme hru a soupeře dostali pod tlak, bohužel jsme z toho vytěžili pouze jedinou branku. V závěru jsme pak dvakrát inkasovali, což bylo důsledkem až příliš otevřené hry. Výsledek vypadá jednoznačně, ale naši kluci bojovali až do konce, čehož si ceníme. Je však třeba přiznat, že Slušovice u nás podaly velmi dobrý výkon. Za 8 let, co dělám v Polance vedoucího mužstva, u nás nehrál tak fotbalový soupeř.

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Hned na začátku jsme se dostali do vedení po gólů A. Smilka, který zakončil pohlednou akci do otevřené obrany. V průběhu první půle nám nadále vycházel rychlý přechod do útoku a potrestali jsme chyby soupeře dvěma trefami P. Kvasnici. Na začátku druhé půle jsme neproměnili další brejk a pak přišlo z naší strany uspokojení. Domácí byli v této části zápasu lepší, důraznější a podařilo se jim snížit. Tlačili se do útoku, čímž nám otvírali prostor pro naše brejky, z nichž dva skončily gólem – v 84. minutě se prosadil J. Večeřa a chvíli na to P. Kvasnica zkompletoval hattrick. Byli velmi efektivní, tak snad nám to vydrží i za týden.

Poděkování patří nejen domácím hráčům, ale i fanouškům za velmi slušné a fotbalové prostředí.“

Branky: 73. Maček – 4. Smilek, 29., 41., 89. Kvasnica, 84. Večeřa, rozhodčí: Stodůlka, 300 diváků.

BYSTŘICE P. H. – BAŤOV 0:2 (0:2)

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Zasloužené vítězství Baťova, který mimo to, že dokázal využít nepochopitelné individuální chyby našich hráčů, tak hrál důrazněji s rychlejším přechodem do útočné fáze. Na rozdíl od nás se jeho fotbalisté nedopustili žádné větší chyby, kterou by jsme mohli potrestat. V celém utkání jsme byli nebezpeční pouze ze standardních situací a to je na zisk bodů málo.“

Petr Zapletal, trenér Baťova: „Jsme spokojeni s výsledkem i herním projevem. Při vším respektu k soupeři jsme byli po většinu utkání kombinačně lepším mužstvem a již v prvním poločase jsme se dokázali prosadit brankami Jakubowicze a Štefky. Druhý poločas jsme odehráli stejně kvalitně jako poločas první. Domácí sice přidali na obrátkách, ale naše defenziva byla pozorná a z toho důvodu se dá naše vítězství považovat za zcela zasloužené.“

Branky: 36. Jakubowicz, 42. Štefka. Rozhodčí: Mičkal, 90 diváků.

NEDAŠOV – MORKOVICE 1:2 (1:1)

David Solař, brankář Nedašova: Morkovice začaly aktivněji, a také se rychle ujaly vedení. My jsme se do zápasu dostávali pomaleji, ale postupem času se hra srovnala. Podařilo se nám šťastně vyrovnat těsně před přestávkou. Úvod dalšího dějství byl stejný jako začátku duelu.

Morkovicím se povedl brejk a vzali si vedení zpět. My jsme se snažili vyrovnat, jenže to byla z naší strany spíše křeč. nastřelili jsme nějaké tyčky, břevno, také závarů před bránou jsme měli dost. Bohužel se nás v posledních zápasech drží neuvěřitelná smůla v zakončení. Snad to co nejdříve prolomíme.

Radomír Barnet, trenér Morkovic: „Jsme rád, že jsme duel na horké půdě zvládli. Od začátku jsme vycházeli z aktivního bloku a z brejku šli do vedení. Škoda, že jsme z řady šancí nepřidali druhý gól, naopak domácí gólem do šatny vyrovnali. I po přestávce jsme byli lepší a šli do vedení, ale uklidňující třetí gól jsme nedali. I přesto jsme si výhru zasloužili, vytvořili jsme si více gólových šancí.“

Branky: 45. Macháč – 6. Berky, 52. Knap. Rozhodčí: Zpěvák, 455 diváků.

ŠTÍTNÁ N. VL. – BORŠICE 5:2 (2:0)

Jan Hnaníček, sekretář Štítné n. Vl. : „První poločas jsme měli pod kontrolou. První gól jsme dali po standardní situaci a druhý po pěkné a rychlé kombinaci. Druhý poločas však kluci začali laxně a hosté kolem 60. minuty měli hned tři příležitosti, využili však pouze jednu. Poté jsme zase zabrali a dvěma góly po standardních situacích pro sebe zápas uklidnili. Poté padly ještě na obou stranách po jedné brance. Boršičtí po pěkné střele z poza šestnáctky a domácí v nastavení z penalty. Vyhráli jsme zaslouženě.“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Absence zkušených byla opět znát, větší problém byl, že náš gólman neměl svůj den. Domácí byl o něco lepší, ale i my přese všechno jim byli více než rovnocenný soupeř, hlavně ve druhé půli. Konečně se ale pozvolna vypořádáváme se všemi zraněními a začínáme hrát fotbal. Věřím že s návratem některých klíčových hráč budeme lepší.“

Branky: 10. Hnaníček, 32. Vaculík, 71., 83. Liška, 90. Malaník (pen.) – 66. Cigoš, 84. Vrták. Rozhodčí: Ševčík, 150 diváků.

NEVŠOVÁ – HOLEŠOV 2:1 (2:0)

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Proti velmi kvalitnímu soupeři jsme získali velmi cenné body. Výhra se ale nerodila snadno. Za nadmíru povedenou první půli jsme si body zasloužili. Po přestávce, kdy jsme byli nuceni střídat naše kvalitní hráče Blanaře, Hladíka a Urbánka, již měl navrch Holešov, sevřel nás a přehrával. Na druhou stranu si větší šanci nevytvořili. Kluci totiž zodpovědně bránili a hra do plných dělala Holešovu problémy. Až v nastavení jsme si dali vlastního góla.“

Petr Křížek, asistent trenéra Holešova: „V první poločase kluci zápas podcenili. Soupeř využila dvě standardky a získal klid. O přestávce jsme si pár věcí vyříkali a přišlo zelpšení. Druhou půli jsme zvládli velmi dobře, soupeř se však zatáhl a nepodařilo se nám vyrovnat. Kontaktní gól přišel moc pozdě.“

Branky: 15., 34. Tomšů – 90. Janalík. Rozhodčí: Zicháček, 110 diváků.

KVASICE – LUHAČOVICE 2:3 (1:0)

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Utkání nám vůbec nevyšlo. Zejména přístup hráčů byl hodně vlažný, špatný. S tímto přístupem nemůžeme zápasy krajského přeboru zvládat, musíme radikálně změnit přístup a myšlení. Ztráta hodně bolí, neboť jsme již podruhé v sezoně ztratili vedení v závěru. Nesmyslná penalta a faul, které předcházely vyrovnání, patří do kategorie zbytečných. Výsledek, dvougólový náskok, jsme si měli pohlídat, současně jsme si asi nezasloužili vyhrát. Pokud my jako vedení neuděláme změnu, budeme to mít složité.

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Soupeř chtěl bránit výsledek a to se mu stalo osudným. Kvasice působily od začátku nekompaktním dojmem a to rozhodlo. V závěru jakoby Kvasicím docházely síly. Po neproměněné penaltě Polácha po změně stran se na nás zase v závěru usmálo štěstí. Kluky musím pochválit za odvedenou práci. Máme hodně absencí a v takovém případě se tým musí semknout a to se nyní stalo. Středeční mdlý výkon je zapomenut.“

Branky: 33. (pen.), 75. Zapletal – 80. Červenka, 89., 90. Popelka. Rozhodčí: Bartoň, 120 diváků. Luhačovice: Švec – Pavlíček, Suchý, Hubáček, Kořenek, Bykhovskyi (90. Plášek), Červenka Ondra (46.Maček), Popelka, Polách, Zámorský (78. Jelínek), Červenka Štěpán.

1. Štítná n. Vl. 3 2 1 0 0 7:3 8

2. Slušovice 3 2 0 1 0 7:2 7

3. Luhačovice 3 2 0 1 0 8:4 7

4. Nevšová 3 2 0 0 1 7:5 6

5. Morkovice 3 2 0 0 1 5:6 6

6. Holešov 3 1 1 0 1 7:3 5

7. Napajedla 3 1 1 0 1 4:5 5

8. Bystřice p. H. 3 1 1 0 1 2:3 5

9. Baťov 3 1 0 0 2 4:4 3

10. Kvasice 3 1 0 0 2 6:7 3

11. Val. Polanka 3 1 0 0 2 6:8 3

12. Nedašov 3 1 0 0 2 4:7 3

13. V. Karlovice 3 0 0 2 1 2:5 2

14. Boršice 3 0 0 0 3 4:11 0