Petr Štěpaník, trenér Bystřice p. H.: „Zápas byl o prvním gólu. V úvodním dějství moc šancí k vidění nebylo, spíše vyrovnaný duel. Hned po změně stran jsme neproměnili po rohu naši největší šanci, naopak soupeř o chvíli dvakrát rychle využil našich taktických chyb, udeřil a získal klid. Polanka věděla, co u nás chce hrát, byla dobře připravená. My jsme se dostali do tlaku až v závěru, ale spíše jsme hráli na náhodu a soupeře již nepřekvapili.“

Radomír Kapusta, trenér Valašské Polanky: „Tři body z venku jsou krásným počinem. Od začátku jsme podali organizovaný a zodpovědný výkon. Když jsme do 20. minuty přežili některé šance domácích, začali jsme zápas kontrolovat. Soupeř hodně diagonálně přenášel hru, ale s tím jsme si poradili. Podpořili jsme ve druhém poločase dobrý výkon dvěma brankami. Vše začalo již doma proti Nevšové. Vyhráli jsme, ale kluci nebyli se svým spokojeni, proto chtěli tady vyhrát a mít i dobrý pocit z předvedené hry. A to se podařilo. Tým ukázal, že má velkou mentální sílu. Nesmíme ale podlehnout uspokojení a nadále poctivě pracovat.“

Branky: 51. Štrbík, 54. Filák.

KVASICE - LUHAČOVICE 2:1 (1:1)

Jindřich Lehkožit, trenér Kvasic: „Z utkání jsem měl velké obavy, protože ke zraněným Baculákovi a Majkričovi se přidali nemocní Žiška se Zigmundem a s nedoléčeným zraněním museli nastoupit další hráči. I z tohoto důvodu si o to víc dnešního vítězství ceníme. V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem a vytvořili jsme si zase spoustu brankových příležitostí. Bohužel co nás trápí je jejich proměňování. Místo toho, aby první poločas skončil 3:0, tak z ojedinělé šance Luhačovic inkasujeme branku do šatny. Ve druhém poločase se hra vyrovnala a obě mužstva si vytvořila několik možností k vstřelení branky. Jsem rád, že štěstěna se dnes přiklonila na naši stranu a brankou v závěru utkání jsme rozhodli o zisku tří bodů. Dnes musím kluky pochválit za přístup k zápasu a věřím, že vítězství hráčům vrátí ztracené sebevědomí.“

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Domácí hráli přesně to, co jsme čekali, ale nedokázali jsme na to v prvním poločase vůbec zareagovat. Byli jsme v obranné fázi nedůslední a k tomu se přidaly i jednoduché technické chyby. Zkrátka jsme nestíhali. Nebýt našeho brankáře už mohlo být po poločase hotovo, držel nás nad vodou. Dopředu jsme měli pár nedohraných akcí. I tak na závěr poločasu jsme dokázali krásným gólem srovnat. Něco jsme si k tomu řekli a druhý poločas byl z naší strany diametrálně odlišný. Bylo to o tom, kdo dá ten vítězný gól. Bohužel na závěr zápasu jsme propadli na levé straně a soupeř toho využil. Jsem maximalista, chtěli jsme vyhrát, ale musíme umět i prohrávat.“

Branky: 33. Berky, 87. Stratil - 45. Konečný.

NEDAŠOV - BORŠICE 2:0 (1:0)

David Solař, brankář Nedašova: „Zápas jsme začali aktivněji a odměnou nám byla rychlá branka Petra Holby. I po vstřeleném gólu jsme se snažili být více na míči a kontrolovat hru. Krátce po vstupu do druhé půle se prosadil Josef Fojtík a zvýšil na 2:0. Pozorná obrana navíc nepouštěla Boršice do 6ádných větších šancí. Utkání jsme navíc zvládli jak herně, tak i výsledkově. Výhra byla zcela zasloužená.“

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Z 19členného kádru jsme odjeli jen s 11 hráči a náhradním gólem. Ve vyrovnaném duelu na menším hřišti nic líbivého k vidění nebylo. Ze hry jsme sice domácím žádnou tutovku nedovolili, ale jsou naučení na stadardky a díky jim a dlouhým autům zápas rozhodli. I kvůli absencím jsme neměli koncentrovanou obranu, jak jsme zvyklí. Navíc nám sudí nepřál, když jasnou penaltu otočili ve prospěch domácích a poté naše přečíslení tři na jednoho zastavili ofsajdovým praporkem. Na to se ale nechci vymlouvat. Musím uznat, že jsme si tentokrát nevytvořili žádnou tutovku, bez toho se pak nedá uspět.“

Branky: 9. Holba, 51. Fojtík.

ŠTÍTNÁ N. VL. - BRUMOV 4:1 (2:0)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Rozhodli větší touha po úspěchu. Tentokrát jsme byli všude rychleji, důraznější, a šli jasněji za výhrou. Brumov na mě působil odevzdaný dojme, nevěděl co mají hrát. Byli jsme ve všech řadách lepší, vyhráli jsme zaslouženě.“

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Naprosto odfláknuté utkání z naší strany! Domácí Štítná byla od první do poslední minuty lepším týmem a po zásluze zvítězila. Naši hráči by si měli vzít příklad z domácích, kteří ukázali srdíčko a bojovnost. To, co jsme my předvedli, nemělo nic společného s fotbalem!“

Branky: 20. Vaculík, 45. Černý, 69. Černý, 90+1. Januška - 48. Chovanec.

SLUŠOVICE - BAŤOV 3:2 (2:0)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Tentokrát musím kluky oproti minulému týdnu pochválit , zápas proti prvnímu Baťovu nám vyšel. Od začátku tam bylo nasazení, důraz a koncentrace na zapas od 1. minuty. Již v 6. minutě střílel těsně vedle Zbranek, pak Kvasnica selhal ve 100% šanci a hned na to byl ve vápně faulován Otepka. Penaltu suverénně proměnil Železník. Do přestávky jsme přidali druhou branku, kdy se krásně z vápna trefil Otépka. Druhý poločas hosté přidali, měli územní převahu a své šance, a tak se jim v 77 minutě podařilo snížit. Ještě víc začali útočit a nám se otevíraly okénka vzadu. Zápas mohl být z naši strany několikrát rozhodnut, ale bohužel naše koncovka byla žalostná. Az konečně v 85 minutě Kvasnica přesprintoval obránce, obhodil si i gólmana a poslal míč do prázdné branky. Hostům se podařilo ještě v 92. minutě snížit, ale to nic nemění na tom, že naše tři body jsou zasloužené.“

Petr Zapletal, trenér Baťova: „První poločas byl v poli vyrovnaný ale inkasovali jsme první branku z pokutového kopu a druhou ze střely, kterou brankář Vitásek chytit nemohl. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavění, zvýšili aktivitu ve všech řadách, měli v poli více ze hry a v 76. minutě snížili hezkou individuální akcí Honzy Dvořáčka. V 84.minutě, kdy jsme hráli již hodně na riziko, jsme inkasovali po dobře provedené brejkové situaci domácího útočníka. V samém závěru dokázal Pavel Krajča vstřelit kontaktní branku ale více času jsme již neměli.“

Branky: 38. z pen. Železník, 43. Otepka, 85. Kvasnica - 77. Dvořáček, 92. Krajča.

V. KARLOVICE - NAPAJEDLA 0:3 (0:1)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Vítězství se nerodilo vůbec lehce. Domácí hrají důrazný fotbal, takže ani vedení v poločase 1:0, kdy se trefil Holomek, a další naše šance v závěru nebyly proměněny, nás nemohly ukolébat. A pojistka přišla až v 78. minutě Dvořáčkem, který pár minut před tím neproměnil pokutový kop.....Celé utkání jsme byli lepším týmem, což jsme i potvrdili v závěru, kdy se po dalších šancích prosadil Koutník. Domácí se snažili dobře bránit, dostat se do šancí pomocí dlouhých nákopů, ale gólovou šanci si nevytvořili. Naše vítězství bylo zasloužené.“

Branky: 32. Holomek, 78. Dvořáček, 90. Koutník.

NEVŠOVÁ - MORKOVICE 3:0 (3:0)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Úvod nám vyšel, kdy do samostatného průniku poslal Tomšů Fuksu, ten však byl nedovoleně zastaven a soupeř obdržel červenou kartu. Následně se Fuksa dostal do další slibné šance, kdy jeho střelu gólman neudržel a Tomšů ji dorazil. Soupeř byl zaskočen průběhem a zazmatkoval v obraně, kdy chybu stopera vystihl Tomšů a poslal nás do vedení 2:0. I nadále jsme hráli kombinační, rychlý fotbal a nedovolili soupeři vstřelit kontaktní gól. Ten hrozil zejména z rohových kopů. V závěru poločasu se nám podařilo přidat třetí trefu, kdy se po centru Kutry nemýlil Hladík. V druhé půli už branka nepadla, ač se soupeř se snažil zápas zdramatizovat, naše obrana však byla pozorná a nepřipustila změnu skóre.“

Branky: 10. a 12. Tomšů, 44. Hladík.