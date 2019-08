BYSTŘICE P. H. - VELKÉ KARLOVICE 3:0 (2:0)

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Jsem moc rád, že jsme vstup do soutěže zvládli. U mužstva jsem krátkou chvíli, ale je vidět, že kluci na sobě chtějí pracovat a za to jsem moc rád. Dnes musím kluky pochválit za kolektivní výkon a za nasazení, ve kterém zápas odehráli. Doufám, že to bude pozitivní impuls do dalších zápasů.“

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „Jednoznačné vítězství domácích, kteří nás předčili ve všech fotbalových atributech. My jsme je posadili do sedla již v 8. minutě, kdy jsme si nepohlídali jejich útok a prohrávali 0:1. Domácím narostla křídla a my jsme se stali žáky, kteří dostávají lekce ze základu fotbalu. Tak prostě hrát nemůžeme a už tuto sobotu proti silnému celku z Luhačovic musíme všechno dělat jinak, než tomu bylo v Bystřici.“

Branky: 8., 49. Ondroušek, 16. Krajcar. Rozhodčí: Ambroz, 120 diváků.

NAPAJEDLA - KVASICE 0:3 (0:2)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Nezačali jsme špatně, bohužel jsme brzy po prohraném souboji inkasovali první branku. Od té doby Kvasice potvrzovaly, že disponují kvalitním kádrem a zápas měli ve své moci. Druhý gól jsme dostali do poločasu, a to předtím brankař Balážik dvě šance chytil. I přes odhodlání zápas zvrátit jsme hned ve 49. minutě po individuální akci Vojtáška inkasovali potřetí. Gólovou šanci jsme si vypracovali až v závěru utkání, ale nedali. Hráče musím pochválit za snahu a bojovnost, nicméně na fotbalovějšího soupeře to nestačilo.“

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Vyhráli jsme zcela zaslouženě, odehráli jsme velmi kvalitní utkání, hodně se nám dařilo. Od prvních minut jsme dominovali a i před druhou trefou jsme jednou trefili břevno a soupeř vykopával míč z brankové čáry. Po celý zápas jsme měli spoustu šancí. Kluci si za zodpovědný výkon výhru zasloužili.“

Branky: 8. Lepša, 38. Zapletal (pen.), 49. Vojtášek. Rozhodčí: Bartoň, 105 diváků

MORKOVICE - HOLEŠOV 0:3 (0:2)

Radek Barnet - trenér Morkovic: „Úvodní kolo nové sezony jsme absolutně nezvládli. O vývoji utkání rozhodly dvě situace, hned na začátku. Ve 3. minutě zahrával Holešov rohový kop a z následné dorážky se ujal vedení. V 10. minutě po hrubé chybě našeho hráče soupeř využil brejkové situace a zvýšil na 2:0. Zbytek prvního poločasu byl z naší strany bez aktivního pohybu, rychlé a přesné rozehry a důrazu a bojovnosti. Vázla nám součinnost a spolupráce hráčů v přechodu do útočné fáze. Po obrátce jsme chtěli utkání zlomit, ale bohužel dobře hrající soupeř nás nepustil do vyložených šancí. Holešov v utkání dominoval jak na míči, tak i v osobních soubojích. I když nejsem spokojený s výsledkem a vývojem prvního mistrovského utkání, přesto věřím, že s dalším soupeřem budeme úspěšnější.“

Branky: 10., 66. Uličný, 4. Chudárek. Rozhodčí: Mičkal, 180 diváků.

LUHAČOVICE - SLUŠOVICE 1:0 (1:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Krom výpadku koncentrace z kraje druhé půle, jsem spokojený. Kluci byli aktivní, kombinovali. Proti dobře bránícímu týmu, bylo těžké se prosadit. I tak jsme mohli vstřelit další branku. Škoda, že uklidňující gól nepadl. Důležité jsou však na úvod tři získané body.”

Michal Klimt, vedoucí týmu Slušovic: „Věděli jsme že nás čeká křest ohněm. Pro naše mladé hráče to bude jiná situace, než jak tomu bylo minulou sezonu. Věřím, že to již bude jen lepší. Luhačovice byly v prvním poločase jednoznačně lepší, takže jednogólová ztráta po poločase byla pro nás milostivá. Po změně stran jsme se již otrkali, ale na bod to nestačilo.“

Branka: 34. Bykhovskyi. Rozhodčí: Filgas, 120 diváků.

BORŠICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 4:3 na pen. (2:1)

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Škoda nevyužitého nástupu do druhé půle, kdy jsme během deseti minut zahodili tři mega tutovky. Místo zvýraznění vedení se hra vyrovnala a asi jsme čekali na vyrovnání, kterého protivník dosáhl z trestného kopu. V závěru soupeř výsledek otočil, naštěstí v nastavení rozhodl náš gólman. V hodně bojovné a vyrovnané partii jsme prokázali větší fotbalové srdíčko my, proto jsme brali dva body.“

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Ztratili jsme dva body, domácí byli šťastnější. Ve vyrovnané první půli jsme se snažili získat zápas pod kontrolu, ale domácí dali dva góly a šli do kabiny s vedením. Zlepšenou hrou se nám podařilo výsledek otočit, ale ani to na výhru nestačilo. Boršice totiž ve třetí minutě nastavení po rohu gólmanem vyrovnali, což se hned tak nevidí. Zklamání bylo velké, i proto jsme asi penaltový rozstřel nezvládli a domů se vrátili jen s bodem.“

Branky: 26., 41. Raštica, 90. Janečka - 30. (pen.), 65. Liška, 88. Smolka. Rozhodčí: Kovářčík, 250 diváků.

NEVŠOVÁ - BAŤOV 0:1 (0:1)

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „V první půli běhavější a trénovanější soupeř zcela ovládl hru a po naší chybě šel rychle do vedení. Po obrátce jsme ale hru vyrovnali, s postupem času ji také otevřeli. K vidění byla spousta šancí, možná jsme měli kopat i penaltu. Nejvíce mrzí dvě zahozené tutovky Gabka a Tomšů. Za druhou půli jsme si vyrovnat zasloužili, remíza by byla spravedlivá. Zkušený soupeř si ale výhru pohlídal. I přes porážku jsem s výkonem svého týmu proti kvalitnímu protivníkovi spokojen.“

Hynek Bršlica, sekretář SK Baťov: „V prvním poločase jsme hráli fotbal velmi vysoké úrovně, bohužel jsme z ní vytěžili pouze jednu branku, když mnoho šancí jsme nevyužili. Po přestávce se už hra vyrovnala, ale přesto si myslím, že tři body jsme získali zaslouženě.“

Branka: 16. Zapletal. Rozhodčí: Ševčík, 120 diváků.

PROVODOV - NEDAŠOV 2:1 (1:1)

Josef Rak, trenér Provodova: „Zápas začal ve velkém tempu, soupeř si vytvořil tlak, což nás zaskočilo. I proto z něj vytěžil po rohu rychlý gól. My jsme se probrali z Jiříkova vidění a začali se osmělovat po čtvrt hodině hry, kdy také Ulman trefil břevno, Budín těsně minul odkrytou bránu. Vyrovnat se nám podařilo až před přestávkou po rohu Huťkou. Ve druhé půli jsme byli aktivnější a výsledek zaslouženě otočili. Kluci už hráli velmi dobře, nepustili soupeře do šance. A protože i my byli v koncovce jaloví, radovali jsme se jen z nejtěsnější výhry.“

Radek Cícha, kapitán týmu a sekretář Nedašova: „Začátek nám vyšel na výbornou. Hned ve 3. minutě jsme se ujali vedení, kdy po rohovém kopu dorážel míč do brány Michal Slovák. Gól nám dodal sebevědomí a správný důraz. Soupeře jsme se snažili dorážet a nenechávat mu prostor pro kombinaci. Prvním 20 minut nám to vycházelo na jedničku, ale postupem času se Provodov začínal dostávat do šancí. V 37. minutě po našem nedůrazu ve vápně soupeř srovnal - po rohovém kopu se o to zasloužil Huťka. Druhý poločas jsme začali o poznání hůře. Ve 49. minutě po špatné komunikaci obrany a gólmana jsme inkasovali podruhé. Nic jsme nevzdali a bojovali, ale i přes otevřenou hru již nikdo neskóroval a my na vyrovnání nedosáhli.“

Branky: 37. Huťka, 49. Otepka - 3. Slovák. Rozhodčí: Bernatík, 120 diváků.