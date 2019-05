Josef Rak, trenér Provodova: „Vzhledem k dosavadním jarním výsledkům jsme šli do utkaní s velkým respektem. Od začátku se nám podařilo dostat Boršice pod obrovský tlak, který jsme vyjádřili i střelecky, domácí jsme k ničemu vážnějšímu nepustili. Když na začátku druhého poločasu vstřelil Laciga čtvrtou branku, tak se už utkání pouze dohrávalo. Výsledek je pro domácí hodně milosrdný.“

Branky: 21. Hlobil, 30. Laciga, 41. Huťka, 61. Laciga. Rozhodčí: Ševčík, 100 diváků.

BRUMOV - SKAŠTICE 1:3 (0:1)

Lukáš Motal, asistent trenéra Skaštic: „Máme za sebou těžký týden, kdy jsme sehráli tři kvalitní utkání a mimo jiné postoupili do finále krajského poháru. Hráči tento náročný program ale zvládli skvěle! Vše završili velmi pozorným a obětavým výkonem v zápase s Brumovem. Už v první půli jsme si vypracovali velmi nadějné situace, ve kterých nám chyběl kousek přesnosti. Do vedení jsme se dostali po krásné střele Zavadila. Důležitý moment zápasu přišel na konci první půle, kdy gólman Večeřa zneškodnil pokutový kop. Soupeř hrál po celý zápas jednoduchý silový fotbal. Naši hráči tak museli absolvovat hodně osobních soubojů. Dokázali si s nimi poradit a navrch přidali ještě pěkné útočné akce a ve druhém poločase i další dvě branky. Soupeř se gólově prosadil jen jednou. Získali jsme další tři body a udrželi se tak na čele tabulky.“

Branky: 53. Novák (ve 40. min. neproměnil domácí hráč Naňák pokutový kop) – 34. Zavadil, 48. Sova, 57. Konečník. Rozhodčí: Gloser – Stodůlka, Mičkal, 180 diváků. Skaštice: Večeřa – Bubla L., Janalík (K), Motal, Batík L. – Vymětal R. (76. Batík T.), Frýdl, Zavadil, Gojš (90. Stýblo), Sova (84. Ančinec) – Konečník. Trenér: Roman Kolenič.

MORKOVICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 3:2 (2:2)

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Utkání bylo bojovné a dramatické do konce. Začali jsme výborně, už v 5. minutě trefou Prachařem. Potom jsme ve výstavbě hry nehráli to, co jsme chtěli, zbytečně nakopávali míče a přizpůsobili hře soupeře. Začali prohrávat osobní souboje, faulovat na vlastní polovině a soupeř se dostával do výhodných pozic. V 18. minutě jsme špatně nepřebrali a nezajistili střed hřiště a bylo srovnáno. V 21. minutě jsme šli opět do vedení po standardní situaci Opltem a znovu během dvou minut inkasovali po špatném zajištění stopera. Do konce poločasu jsme zahodili dvě nebo tři tutové příležitosti ke vstřelení branky. Druhý poločas byl nervozní, všichni věděli, že kdo dá branku, bude ve výhodě. Stalo se tak po standardní situaci v 64. minutě Večerkou a znovu jsme se ujali vedení. Do konce zápasz to bylo už o bojovnosti a rychlým přechodu po ztrátě míče, kdy jsme špatně naložili s koncovkou. Kluky chválím, že od posledního zápasu jsme se v nasazení, bojovností zvedli, ale musíme zlepšit určité taktické a poziční věci, abychom více kontrovali hru a byli více dominantní.“

Branky: 13. Prachař, 21. Oplt, 64. vlastní (Hnaníček) - 18. Hrnčiřík, 22. Vaculík. Rozhodčí: Zicháček, 96 diváků.

JUŘINKA - HOLEŠOV 0:6 (0:2)

Norbert Škorňa, kapitán Juřinky: „Sehráli jsme velmi špatné utkání. Chyběla nám fotbalovost, nebyli jsme si schopni přihrát, hráli jsme alibisticky, bez pohybu. Bohužel jsme to nenahradili ani bojovností, byli jsme ustrašení a bojácní. Logicky se zrodila vysoká a zcela zasloužená výhra hostů.“

Milan Roubalík, hrající předseda Holešova: „Na zápas do Juřinky jsme jeli s respektem a to jak z důvodu že domácí hrají bojovný fotbal,který nám moc nesedí a i to, že jsme na zápas odjeli bez několika hráčů základní sestavy. Už od začátku ale byl zápas v naší režií. Kdybychom ve 25 minutě vedli 4:0, nikdo by se nemohl divit. Poločas ale skončil pouze 2:0. Na začátku druhé půle se domácí snažili s výsledkem něco ještě udělat, ale po třetí brance jsme opět měli zápas pod naší kontrolou a byla jen otázka skóre, jak zápas skončí. Kluky musím pochválit, a to že jsme se konečně výrazně prosadili střelecky, a i že některé branky skončily po hezkých akcí. Každopádně první výhru v jarní sezoně budeme chtít potvrdit doma, kdy nás čeká velmi nebezpečný soupeř z Luhačovic.“

Branky: 75., 82. Polomík, 21. Chudárek, 29. Pavelka, 57. Chudárek, 88. Chudárek. Rozhodčí: Bartoň, 100 diváků.

VEL. KARLOVICE - BAŤOV 5:3 (1:2)

Miroslav Sečeň, trenér SK Baťov 1930: „Do zápasu jsme vstoupili celkem dobře a po rychlých akcích jsme dokázali vstřelit dvě pěkné branky. To naši soustředěnost otupilo a domácí mohli vyrovnat, naštěstí do poločasu dali jenom jeden gól. Všechno důležité přišlo po přestávce, naše třetí branka místo klidu přinesla odevzdanost, pasivitu a nervozitu. Nevím, na co hráči mysleli, asi na krásu přírody v okolí, když jsme nedokázali podržet míč, zachytit útoky soupeře a víc se koncentrovat na hru. Výsledek mohl být i vyšší nebýt zákroků brankaře Dvořáka.“

Branky: 30. Pavelka, 52. Němec, 54. Gajdoš, 73., 86. Němec (pen.) - 12. Skyba, 20. Krajča, 50. Zapletal. Rozhodčí: Dorotík, 100 diváků.

BYSTŘICE P. H. - HLUK 4:1 (2:1)

Ida Olšová, sekretář Bystřice p. H.: „Po vysokém vítězství v dohrávce v Morkovicích chtěli kluci i doma potvrdit zlepšenou formu. Od začátku byli lepším mužstvem, svého soupeře přehrávali, ale do vedení se ve 20. minutě dostali překvapivě hosté, kteří z ojedinělé akce po chybě obrany skórovali. Naši hráči odpověděli vzápětí, kdy po rohovém kopu hlavičkou Krajcara vyrovnali a do poločasu zvýšil Bartoň krásnou střelou z přímého kopu. Ve druhé půli , kdy pokračovala převaha našeho týmu, byl v 50. minutě vyloučen bystřický kapitán Juhás za zbytečný faul uprostřed hřiště. Hosté chtěli využít hry proti deseti k vyrovnání, zlepšili svou hru, ale branku soupeře neohrozili. Naopak v 83. minutě po akci Ulrycha s Krajcarem byl Krajcar faulován v pokutovém území a nařízenou penaltu sám proměnil. Poslední slovo měl opět David Krajcar, který po samostatné akci vstřelil svůj třetí gól v zápase a upravil výsledek na konečných 4:1.“

Martin Dostál, člen Hluku: „Od úvodu bylo utkání vcelku vyrovnané s mírnou převahou na straně domácích. První náznak šance měli Bystřičtí, ale branku netrefili. To hosté hrající ze zabezpečené obrany, spoléhali na brejky a málem jim to vyšlo. Nejprve mohl skórovat M. Machala, ale šance jej tak překvapila, že ho míč neposlechl a před prázdnou brankou odskákal za brankovou čáru. Vzápětí se však Hlučané dostali do vedení, kdy po úniku Hančíka a jeho centru před branku doklepl míč do sítě s pomocí teče brankáře Juříka, Horníček - 0:1. Hosté se z vedení neradovali dlouho, když po rohovém kopu hlavou nejvýše vyskočil Krajcar a srovnal na 1:1. Domácí dále drželi častěji míč na svých kopačkách,byli fotbalovější to hosté se sice snažili, ale nic kloudného do útoku nevymysleli a tak přišel další gólový trest, kdy po faulu na hranici vápna se zahrával přímý volný kop, který nádherně zatočil do šibenice brankáře Davida, Bartoň 2:1.Takto skončil i 1.poločas. Druhý poločas začal dosti z ostra, neboť byl po surovém zákroku na Otrusiníka vyloučen domácí kapitán Juhás. Hlučané v přesile vrhli všechny síly do útoku, avšak v útoku byli téměř neškodní a domácí toho využívali k následným brejkům.Po jednom z nich, byl ve vápně faulován Kušík a následný pokutový kop se štěstím proměnil Krajcar 3:1. Hosté rezignovali,jejich hra se zcela rozpadla a nabídli šanci domácím,kterou využil opět Krajcar,který do rozklížené obrany uzavřel hattrickem účet zápasu na konečných 4:1. Hostům nelze upřít snahu, ale ta bohužel většinou nestačí.“

Branky: 21., 83. (pen.), 85. Krajcar, 39. Bartoň, - 20. Horníček Erik,. Rozhodčí: Kotačka, 120 diváků. Hluk: David – Otrusiník, Horak Z., Machala M., Machala Al., Machala O., Horníček, Zálešák, Hančík, Galuška, Kukla. Střídali: Kroupa, Bílek.

LUHAČOVICE - NEVŠOVÁ 1:0 (0:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Byl to pro nás těžký zápas. Dlouho jsme se nedokázali prosadit, i když příležitosti jsme měli opravdu dost. Hosté se spoléhali na brejky. V samém závěru musel zasahovat Švec, abychom tř body udrželi. Vyhráli jsme ovšem zaslouženě, celý zápas jsme udávali tempo.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Na regeneraci ze středečního utkání jsme neměli moc času i tak jsme zápas zvládli, soupeř se trápil v koncovce,naše obrana byla pozorní. Bohužel jsme však inkasovali 15 minut před koncem. V závěru mohl Peter Minárik vyrovnat, jeho vyloženou šanci gólman Luhačovic zneškodnil. Za předvedený výkon se však nemusíme stydět, mužstvo hrálo organizovaně a jako jeden tým.“

Branka: 73. Talaš. Rozhodčí: Smýkal, 50 diváků.

1. Skaštice 20 16 0 0 4 77:24 48

2. Luhačovice 20 14 2 2 4 57:20 48

3. Provodov 19 10 4 1 4 39:21 39

4. Brumov 20 12 0 3 5 45:29 39

5. Vel. Karlovice 20 10 1 3 6 43:37 35

6. Baťov 20 8 4 0 8 53:44 32

7. Morkovice 20 8 4 0 8 50:43 32

8. Holešov 20 7 3 2 8 31:29 29

9. Bystřice p. H. 20 5 5 3 7 34:35 28

10. Nevšová 20 6 1 5 8 47:47 25

11. Štítná n. Vl. 20 6 2 2 10 22:42 24

12. Hluk 20 4 1 4 11 24:44 18

13. Juřinka 20 2 1 2 15 30:59 10

14. Boršice 19 3 0 1 15 22:100 10