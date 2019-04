Radek Barnet, trenér Morkovic: „V prvním poločase byla aktivita na naší straně. Soupeř hrál stylem nakopávaných míčů a těžil ze standardních situací, nevytvořil si kombinační akci. Nabádal jsem hráče ať jsou na míči, v osobních soubojích důrazní a hlavně nebezpeční z křídelních prostor. V 32. minutě jsme se ujali vedení Knapem, po dorážce v pokutovém území. Měli jsme stoprocentní příležitost zvýšit vedení Opltem. Bohužel řešili jsme to přihrávkou v pokutovém území a neproměním situace. Druhý poločas byl z naší strany herně nevýrazný, bez aktivní mezihry a hlavně ve finální fázi nepřesný. Soupeř snížil ze standardní situace tečovanou střelou. V 77. minutě z rychlého protiútoku Zápařkou jsme se ujali vedení. Závěr utkání jsme opět nezvládli a v 94. minutě inkasovali na 2:2. Nebyli jsme důrazní v pokutovém území, jen stojí za zmínku , že rozhodčí nařídil nastavit dvě minuty. V penaltovém rozstřelu jsme byli úspěšní.“

Branky: 71., 93. Tomšů - 33. Knap, 78. Zápařka. Rozhodčí: Zpěvák, 120 diváků.

HLUK - BRUMOV 0:2 (0:1)

Antonín Zlínský, člen Hluku: „Od začátku byli hosté lepší týmem, byli rychlejší , důraznější a měli více míč na svých kopačkách. My jsme se jen bránili a Pjajka v brance jsme ohrožovali jen velmi málo. Zaslouženě šli hosté do vedení ve 34. minutě, kdy Křivánek vymetl šibenici Fojtíkovi branky 0:1. Teprve potom i naši hráči našli více odvahy a ohrozili hostující branku. Největší šanci měl M. Machala , ale zaváhal.

Ve druhém poločase naši hráči přidali, ale důrazní hosté nás jenom zřídka pouštěli ke své brance. Největší naši šanci měl Saša Machala, který prošel obranou Brumova, ale pomezní rozhodčí absolutně nesmyslně odmával ofsajd, který hlavní rozhodčí odpískal. Rozhodující moment zápasu přišel v 77. minutě, kdy Naňák využil nedorozumění obrany s brankářem Fojtíkem a dal rozhodující gól. V některých fázích bylo hráno utkání hodně tvrdě a rozhodčí měl hodně práce se žlutými kartami, ale nakonec vše zvládl. Domácí sice bojovali ze všech sil, nejlepším hráčem byl Hančík, který sváděl tvrdé boje s přesilou brumovské obrany.

I obrana hrála spolehlivě až na jednu chybu, což se v tak vypjatých chvílích stává. Je vidět, že hosté jsou dobře trénováni trenérem Charvátem a určitě neřekli své poslední slovo.“

Zdeněk Žáček, asistent trenéra Brumova: Do Hluku jsme jeli odčinit domácí ostudnou porážku a konečně získat první jarní výhru. V sestavě jsme udělali několik změn. Po zranění, které utrpěl v lednu, mohl nastoupit na místě stopera Marek Beno a do středu zálohy se vrátil David Řehák.

Do zápasu jsme vstoupili aktivně a od prvních minut jsme přehrávali soupeře a nepouštěli do žádných gólových příležitostí. Ve 20.minutě jsme poprvé ohrozili domácí branku, kdy po hlavičce Koloucha skončil míč na břevně a ve 28.minutě Marek Chovanec nedokázal z malého vápna dostat míč za záda domácího brankáře. Za svou aktivitu jsme byli odměněni v 34.minutě. kdy Lukáš Křivánek z levé strany velkého vápna napálil míč do pravé šibenice a otevřel skóre zápasu. Ve 40 minutě se dostal sám před brankáře Hluku opět L. Křivánek, ale jeho střelu na poslední chvíli zblokoval domácí obránce. A tak i když se hrálo většinou na polovině domácích skončil první poločas jen 0:1. Ani v druhém poločase se obraz hry nezměnil, snažili jsme se kontrolovat hru a postupně jsme se dostávali do vyložených brankových příležitostí, které ale nevyužili M. Novák a D. Řehák . V 77. minutě střídající P. Vlček se po dlouhém odkopu T. Pjajka dostal za obranu domácích a upravil stav zápasu na konečných 0:2.

Branky: 5. Křivánek, 77. Vlček,. Rozhodčí: Gloser, 130 diváků. Hluk: Fojtík - Otrusiník (Athang), Horák, Machala A., Galuška, Hanák (Horníček), Zálešák, Kukla, Machala O., Machala M., Hančík.

BORŠICE - JUŘINKA 5:2 (3:1)

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Podali jsme kolektivní, týmový výkon. Od začátku jsme byli lepší a již do poločasu získali vedení a klid. Z třetíá výhry máme velkou radost, je odměnou za poctivý přístup.“

Norbert Škorňa, kapitán Juřinky: „Sehráli jsme velmi špatné utkání, hlavně takticky. Ztráceli jsme zbytečně míče, pouštěli domácí do brejků. Inkasovali jsme po zbytečných ztrátách a chybách v obraně. Zatímco nám chyběla bojovnost, domácí byli mnohem důraznější, všude o krok dříve. Takto se o záchranu nebojuje! Neskládáme ale zbraně a bojujeme dál!“

Branky: 17. Ohnutek, 18. Bartošík, 38. Filipský, 56. Růžička, 70. Večeřa - 37. David, 64. Šnajdr. Rozhodčí: Ševčík, 202 diváků.

PROVODOV - ŠTÍTNÁ N. VL. 2:1 (1:0)

Josef Rak, trenér Provodova: „Utkání se hrálo za velmi nepříznivých podmínek. Do vedení jsme šli již ve čtvrté minutě Ulmanem. Tentýž hráč v 10. minutě spálil tutovou šanci. Od této chvíle začali hosté pomalu přebírat iniciativu na své kopačky a začali náš přehrávat. Nebezpečné byli hlavně standardky Lišky, které dělaly provodovské obraně velké starosti. Druhý poločas začala opět Štítná aktivněji a taky se jí podařilo vyrovnat v šedesáté druhé minutě Vaculíkem. Domácími to ale neotřáslo a přidali na aktivitě a po akci kanonýra Ulmana šli opět do vedení, které si už v nervozním závěru zkušeně pohlídali. Jsem rád, že jsme proti dobře hrajícímu soupeři nakonec urvali tři body. Náš výkon totiž nebyl optimální.“

Branky: 7., 69. Ulman - 62. Vaculík. Rozhodčí: Kovářčík, 50 diváků.

SKAŠTICE - BAŤOV 6:1 (3:0)

Lukáš Motal, asistent trenéra Skaštic: „Mužstvo předvedlo další velmi kvalitní výkon, za který zaslouží pochvalu. Do utkání jsme vstoupili aktivně, ale žádná akce se nám nepodařila dovézt do gólového zakončení. Za nerozhodného stavu měl velkou šanci i soupeř, ale neuspěl. Po prvním vstřeleném gólu jsme převzali otěže zápasu pod kontrolu. Hráči ještě do poločasu přidali dvě branky a další příležitosti nevyužili. Ve druhé půli ve svém dobrém výkonu pokračovali a nedopustili žádné zdramatizování utkání. Naše mužstvo získalo poctivým a zodpovědným výkonem další tři body.“

Miroslav Sečeň, trenér Baťova: „Jít hrát k prvnímu týmu tabulky a nemít stabilní sestavu je asi otázka času, kdy dostanete branku. Pak si soupeř jako Skaštice počká a přidá další. Děkuji hráčům za přístup a reprezentaci klubu. Chtěli jsme lídra potrápit víc, mrzí nás, že jsme nemohli z různých důvodů postavit nejsilnější sestavu.“

Branky: 27., 79. (pen.) Konečník, 31. Motal, 45. Bršlica (vl.), 66. Sova, 86. Škrabana - 73. Bína. Rozhodčí: Bartoň, 69 diváků. Skaštice: Večeřa – Bubla L., Janalík, Motal (69. Menšík), Batík L. – Sova (75. Ančinec), Frýdl R., Zavadil (84. Škrabana), Gojš – Mynarčík (29. Vymětal R.), Konečník.

HOLEŠOV - VEL. KARLOVICE 1:0 p. (0:0)

Martin Malík, trenér Holešova: „Po neúspěchu z prvních tří utkání jsme věřili v plný bodový zisk. Od začátku jsme častěji drželi míč na svých kopačkách. Soupeř se celý čas soustředil hlavně na defenzivu, moc šancí si nevytvořil. Naopak my jsme měli hodně šancí, ale bohužel se nám je nedařilo proměnit. Vrcholem byla neproměněná penalta na konci zápasu, proto muselo dojít na penaltový rozstřel, kde jsme byli štastnější. I když jsme přišli pouze o bod. tak v tomto utkání jsme měli bodovat naplno.“

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „V první půli jsme museli na touhu vyhrát zapomenout. Domácí hráli rychle a dokázali si vytvořit několik šancí, z nichž mohli minimálně jednou či dvakrát skórovat. Po přestávce jsme hru vyrovnali, ale ke gólu to nestačilo, navíc nás těsně před koncem zachránil brankář Tomáš Bil, který zneškodnil pokutový kop soupeře. V penaltovém rozstřelu jsme už tahali za kratší konec a tak nutno přiznat, že dva body zůstaly po zásluze domácím.“

Rozhodčí: Stodůlka, 50 diváků.

BYSTŘICE P. H. - LUHAČOVICE 0:3 (0:1)

Ida Olšov, sekretář Bystřice p. H.: „Soupeř potvrdil svou kvalitu a zaslouženě zvítězil. Od začátku byli aktivnější, měl více ze hry. Naši hráči zodpovědně bránili, ale chybovali zbytečnými ztrátami míče a nepřesnou rozehrávkou. Hosté využili hned první gólovou příležitost, ve 40. minutě po rohovém kopu skóroval O. Červenka. I po přestávce byli lepší Luhačovičtí. Po vyloučení našeho hráče Turečka za faul v pokutovém území a následně proměněné penaltě, byla převaha hostů ještě výraznější. Brankou Pavlíčka zvýšili na 3:0 a několik šancí v závěru zápasu neproměnili.“

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Zápas to byl hezký a musím ocenit výkon obrany a středu zálohy. Jejich výkony byly rozdílové. Důrazný soupeř výborně bránil. My jsme se i tak pozornou a aktivní hrou dokázali prosadit.“

Branky: 41. Červenka, 64. Suchý (pen.), 76. Pavlíček. Rozhodčí: Bernatík, 70 diváků.

1. Skaštice 17 13 0 0 4 66:19 39

2. Luhačovice 17 12 2 2 2 51:18 39

3. Brumov 17 11 0 2 4 39:24 35

4. Provodov 17 9 3 1 4 37:21 34

5. Vel. Karlovice 17 9 1 3 4 34:26 32

6. Baťov 17 7 4 0 6 48:37 29

7. Morkovice 16 6 4 0 6 42:31 26

8. Holešov 17 6 2 2 7 24:27 24

9. Nevšová 17 5 1 5 6 40:41 22

10. Štítná n. Vl. 17 5 2 2 8 17:36 21

11. Bystřice p. H. 16 3 4 2 7 22:30 19

12. Hluk 17 4 1 4 8 21:35 18

13. Boršice 17 3 0 0 14 19:96 9

14. Juřinka 17 1 1 2 13 28:47 7