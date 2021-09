Radomír Kapusta, trenér Val. Polanky: „Nakonec zápas dopadl dobře, i když to byly velké nervy. Divákům jsme totiž předvedli dva naprosto rozdílné poločasy. V tom rvním jsme byli jasně lepší, dobře základali akce, byli v koncovce efektivní, dvakrát nás podržel i gólman. Po přestávce a zejména po prvním kontaktním gólu soupeře po neuhlídaném rohu jsme se ale začali bát o výsledek, což podtrhl druhý gól. Po něm jsme výrazně znervózněli a začali se bát. V posledních deseti minutách jsme již jen odkopávali balony, abychom situaci přežili. Naštěstí to vyšlo.“

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Odehráli jsme velmi špatný první poločas, kdy soupeř zslouežě získal tříbrankové vedení. O přestávce jsme si něco v kabině vyříkali, což jim pomohlo. Kluci se neskutečně zlepšili a ukázali, že dokáží hrát fotbal. Kdyby sudí pro nás pískl stoprocentní penaltu, sahali bychom asi po bodu. Opět se ale ukázalo, že hrát jen poločas na této úrovni nestačí. Pořád ale nehrajeme kompletní, lepíme a měníme sestavu. Až se dáme zdravotně dopořádku, určitě budeme body sbírat. Musíme se ale doléčit!“

Branky: 12. Baran, 30. z pen. Štrbík, 37. J. Tomšů - 62. Hladík, 74. V. Tomšů.

MORKOVICE - V. KARLOVICE 4:0 (1:0)

Vladimír Andrýsek, trenér Morkovic: „Snadné to rozhodně nebylo! V první půli byla na nás znát středeční pohárová zátěž, kluci byli utahaní, rozjížděli se pomalu. Naopak soupeř byl velmi dobře připraven, bránil v bloku, problémy nám i dělaly jejich nakopávané balony na vysoké hráče. Vedení z penalty nás ale uklidnilo a když jsme po přestávce po dobře sehraném brejku dva na jednoho přidali druhý gól, bylo po zápase, už bylo na hřišti prakticky je jedno, naše mužstvo. Kluci za úspěšná dva zápasy v minulém týdnu zaslouží absolutorium!“

Branky: 30. z pen. Knap, 68. Kulíšek, 73. Knap, 80. Jablunka.

NAPAJEDLA - SLUŠOVICE 3:1 (1:0)

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „Utkání jsme zvládli na výbornou. Od začátku jsme byli aktivnější a kvalitní defenzivou nepouštěli soupeře do jejich nebezpečných brejků. To se nám nepovedlo vlastně až v samém závěru, kdy po naší zbytečné ztrátě míče byl nařízený pokutový kop a Slušovice korigovaly. Vítězství jsme si zasloužili, Slušovice určitě mají kvalitní mužstvo, o to víc mě těší získané tři body.“

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Z naší strany hodně nepovedený zápas. Již ve 2. minutě se nám zranil stoper Dobeš a tím naše problémy neskončily. Celý zápas byli domácí pohyblivější, důraznější, fotbalovějši a šli vítězství naproti. My korigovali výsledek až na konci utkání a aby toho nebylo málo, zranil se nám obránce Marek. Pokud budeme chtít příští kolo bodovat, musíme se ve všem zlepšit.“

Branky: 43. Němec, 62. Škarek, 68. Dvořáček - 83. z pen. Otepka.

BAŤOV - ŠTÍTNÁ N. VL. 5:0 (3:0)

Petr Zapletal, trenér Baťova: „S výsledkem a částečně i herním projevem jsme spokojeni. Branky jsme vstřelili po pěkných akcích a utkání zaslouženě dovedli do vítězného konce. Soupeř se i přes nepříznivý stav prezentoval velmi sympaticky svojí aktivní hrou a přispěl ke kvalitní úrovni tohoto zápasu.“

Pavel Prešnajder, trenér Štítné nad Vláří: „Dvacet minut jsme hráli výborně, drželi jsme blok, dobře jej posouvali, získávali balony. Pak ale bohužel přišla naše klasická chyba, kterou soupeř potrestal a kluci se sesypali, bylo po zápase. Od tohoto času již byl Baťov jasně lepší a zaslouženě vyhrál. Proti jasnému aspirantu na postup to byla pro nás dobrá zkouška. Navíc díky z vysoka dělanému záznamu mám krásný studijní materiál!“

Branky: 19. Dvořáček, 30. Kašík, 38. Bršlica, 46. Bršlica, 82. Gojš.

BRUMOV - NEDAŠOV 5:1 (2:0)

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „První čtvrthodina byla z naší strany zbytečně nervozní, jako by na hráče dolehla tíha derby. V 16. minutě se prosadil Marek Chovanec a naše hra se od té chvíle zlepšovala, dařilo se i střelecky. Vsítili jsme pět krásných branek a před početnou diváckou kulisou se nám doma opět podařilo vysoce zvítězit. Příští týden nás čeká další derby tentokrát v nedaleké Štítné, ve kterém budeme chtít být zase úspěšní.“

David Solař, gólman Nedašova: „Začátek pro nás vypadal slibně. Bohužel po čtvrthodině hry jsme náhodně inkasovali a náš výkon začal klesat. Chvíli po přestávce jsme šli po červené kartě do deseti a defakto nebylo co řešit. Domácí jednoduchou hrou a snadno přidali další branky a navyšovali své vedení. Nás stále sužuje marodka, navíc nám los přiřkl v posledních čtyřech duelech soupeře z popředí tabulky. Není se však na co vymlouvat, je třeba zabojovat a zvládnout nadcházející duely!“

Branky: 16. Chovanec, 41. a 61. Bartozel, 65. Bůbela, 73. Bartozel - 80. Šuráň.

BORŠICE - KVASICE 2:1 (2:1)

Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Za taktický, kolektivní výkon a hru po celé utkáních až na jednu chybičku, chvilkovou nekoncentrovanost, si kluci zasloužili vítězství. Soupeře jsme nepustili dál jak po šestnáctku a naopak jsme byli většinu času na jejich půlce. Svým výkonem podala rozhodčí Karolína Jílková kvalitní směr fotbalu.“

Filip Klement, předseda Kvasic: „Bohužel na našich výkonech se podepisuje rozsáhlá marodka, kdy nám chybí pět hráčů základu. Prostor tak dostávají dorostenci, v útoku dokonce nastoupil i náš druhý gólman. I přese všechno jsme nyní na remízu měli. Zvláště v úvodní půlhodině jsme zahodili tři čtyři tutovky. Naopak soupeři jsme góly darovali – první po našem rohu a brejku, druhý po autu. Nezbývá, než být trpěliví, snad se v příštích týdnech kluci vrátí z marodky a další se dostanou do formy.“

Branky: 9. Janík, 29. Ohnutek - 10. Zapletal.

LUHAČOVICE - BYSTŘICE P. H. 1:1 (1:0)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Měl jsem trochu obavy, co s námi udělala nucená pauza z minulého týdne, kdy jsme nehráli a mohli jsme vypadnout ze zápasového rytmu. Ale jsem rád, že obava nebyla na místě. Potvrdili jsme formu z minulých zápasů, bohužel rozhodla naše nekvalita při řešení brankových situací a to nás stálo lepší výsledek. Dnes jsme určitě všichni zklamaní ze ztráty, ale předvedený výkon nám musí dávat vnitřní sílu do další práce. Určitě předvedená hra byla lepší než výsledek, bohužel ztráta dvou bodů než zisk jednoho bodu.“

Petr Štěpaník, trenér Bystřice p. H.: „V prvním poločase byli domácí lepší, nenechali nás pořádně rozehrát, měli více šancí a popravdě nás podržel gólman. Minimálně dvě tři tutovky lapil a udržel nás i potřebným štěstím ve hře. Po přestávce už Luhačovičtí zvolnili, hra se vyrovnala a ke konci zápasu jsme začali mít navrch my, třebaže domácí tam měli další slibné možnosti. Nakonec jsme z tlaku na poslední chvíli vytěžili vyrovnání, z tohoto pohledu bod bereme.“

Branky: 43. Slobodian - 88. Ondroušek.