Pavel Cigoš, trenér Boršic: „Výkon nebyl ideální. Citelně nám chyběl nejlepší stope Lukáš Malý, jehož náhradou jsme otupili střed hřiště. I tak jsme byli nebezpečnější. Zatímco soupeř měl dvě vyložené šance, my celou řadu. Ale dlouho jsme žádnou nedokázali zakončit. Klid nám dala až úvodní trefa po nacvičeném rohu. S koncem zápasu Slušovice otevřely hru a z mnoha šancí jsme jednu využili Večeřou, jehož návrat do sestavy nám pomůže.“

Michal Klimt, předseda Slušovic: „Celou sezonu se potýkáme s proměňováním gólových příležitostí a ne jinak tomu bylo i v tomto zápase. Soupeř byl přesnější a důraznější.“

Branky: 21. Oslzla, 85. Večeřa. Rozhodčí: Schnürmacher, 250 diváků.

MORKOVICE - NEDAŠOV 4:2 (1:1)

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Museli jsme dobývat soupeře a to se nám nedařilo. Byli jsme v přihrávkách pomalí a nepřesní. Soupeř dvakrát vedl a my museli otáčet výsledek. Podařilo se nám to po ztrátách soupeře. Bylo to pro nás těžké a upracované utkání se soupeřem, který hrál nákopy nahoru, důrazně bojoval. Hráče pochválí za tři body a týmovou morálku.“

Radek Cícha, kapitán a sekretář Nedašova: „Začátek byl od nás opatrný. Chtěli jsme si počkat, co domácí předvedou. Trenér nás upozorňoval, že rádi drží míč a všechno rozehrávají. My jsme chtěli začít bránit spíše více z naší půlky, ale nakonec z vyplynulé hry jsme se nechali strhnout a soupeře doráželi u jejich vápna. To se nám vyplatilo a v 26. minutě, kdy se střelou z 25 metrů trefil Pagáč. Do přestávky se střídaly šance na obou stranách. Bohužel pro nás ve 45. minutě přišla přísně nařízená penalta a do kabin se šlo za stavu 1:1. Do druhé půle jsme vstoupili na výbornou. V 52. minutě po centru do vápna se nejlépe orientoval hostující Slovák a rázem jsme šli do vedení. Bohužel jsme po individuálních chybám dvakrát inkasovali. Poslední gól byl padl standardní situaci, který upravil výsledek na 4:2.“

Branky: 45. (pen.), 89. Tesař, 61. Knap, 75. Smažinka - 26. Pagáč, 52. Slovák. Rozhodčí: Bartoň, 178 diváků.

ŠTÍTNÁ N. VL. - NAPAJEDLA 0:2 (0:1)

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Podali jsme nejhorší výkon v podzimní části. Bez bojovnosti a nasazení nejde hrát. Pokud nebudeme jezdit po zadku, tak body získávat nebudeme.“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „První poločas se nám moc nepovedl, i když jsme hned v 15. minutě šli do vedení Zimčíkem, který skóroval po centru z pravé strany. Domácí se pak snažili o vyrovnání, byli lepší v osobních soubojích, agresivnější, ale neměli štěstí, když dvě jejich šance skončili na břevně. Druhou půli jsme začali již lépe, v 51. minutě zvýšil Holomek na 2:0. My zlepšili defenzivu, domácí jsme již nepustili do žádných gólových šancí a výsledek udrželi.“

Branky: 15. Zimčík, 51. Holomek. Rozhodčí: Gloser, 150 diváků.

NEVŠOVÁ - PROVODOV 2:4 (1:1)

Josef Rak, trenér Provodova: „Sešli jsme se téměř v kompletní sestavě - chyběl pouze Zakopal, a na naší hře to bylo znát! Domácí začali aktivně, což korunovali vedoucí brankou. Od dvacáté minuty už se hra vyrovnala a převzali jsme iniciativu, což přineslo vyrovnání. Měli jsme i další šance - za zmínku stojí dělovka Kováře, kterou brankář bravurně zlikvidoval. Druhou půli jsme absolutně ovládli, Nevšovou jsme k ničemu nepustili a naopak jsme po brejcích nasázeli tři branky. Závěr se změnil doslova v naší exhibici. Z domácích se mi líbil mladý brankář Hyžík, který má velký potenciál. My jsme sehráli nejlepší zápas podzimu.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme dominovali my a do 30. minuty i vedli, aby soupeř vyrovnal z penalty. Ve druhé půli jsme mohli odskočit, ruka ve vápně se však nepískala a hosté se z brejku ujali vedení. Branka je nakopla a přidali další dvě. V závěru jsme dokázali korigovat z pokutového kopu, který již nic neřešil.“

Branky: 7., 88. Tomšů - 29. Otepka (pen.), 58. Ulman, 68. Kovář, 80. Huťka. Rozhodčí: Surovec, 100 diváků.

BYSTŘICE P. H. - HOLEŠOV 2:3 p. (2:1)

Jindřich Lehkoživ, trenér Bystřice p. H.: „Vzhledem k průběhu asi zasloužená remíza v normální hrací době. I když mě mrzí, že jsme ztratili dvoubrankové vedení. Za stavu dva nula ukázal Holešov svou kvalitu a dokázal vývoj utkání otočit. Obě mužstva vytvářela šance především ze standardních situací, po kterých padly tři branky. Já jsem zklamaný z výkonu a hlavně nasazení některých našich hráčů, tak se v derby o body nehraje. Musíme se pokusit ve dvou zbývajících venkovních utkáních konečně bodovat.“

Petr Křížek, asistent trenéra Holešova: „Do zápasu vstoupila obě mužstva opatrně. Bylo vidět, že nikdo nechce udělat v derby zbytečnou chybu. Bohužel jsem ji udělali první pravě my. Po faulu v pokutovém území se Bystřice dostala z penalty do vedení. Šance se vytvářely na obou stranách po celý první poločas, ve kterém domácí zvýšili na 2:0. Nicméně naši hráči ukázali velmi dobrou kvalitu a do přestávky snížili. O poločase jsme si řekli co je potřeba zlepšit a dokázali jsme zápas vyrovnat. Ke konci jsme měli ještě několik šanc , ale stav zůstal v normální hrací době 2:2. V penaltovém rozstřelu nás hodně podržel brankář Janalík a dva pokusy chytil a my jsme si z derby odvezli zaslouženou výhru.“

Branky: 30. Krajcar (pen.), 36. Juhás - 40. Horák, 74. Matulík. Rozhodčí: Ševčík, 200 diváků.

KVASICE - V. KARLOVICE 5:0 (3:0)

Petr Blaha, trenér Kvasic: „Po dvou ne zrovna povedených zápasech nyní měl duel opět velké parametry, byl z naší strany kvalitní. Hlavně první půle byla hodně povedená, kluci byli zodpovědní, trpěliví a hráli v nasazení. Všichni se se zápasem vypořádali dobře, proto věřím, že se nám podaří podzimní část dohrát bez porážky, když už jsme to tak daleko dotáhli. Hlavně nic nepodcenit.“

Jaroslav Valián, předseda V. Karlovic: „Asi jsme v současném našem rozpoložení nemohli čekat jiný výsledek, než je tahle "rukavice". S domácími se v současné jejich formě nedá hrát nic jiného, než klasického zanďoura, ale ani toto nám nebylo umožněno. Cítili jsme se, jako v papiňáku. Domácí nás neustále tlačili před pokutové území a nebýt několika výborných zákroků brankáře Sváčka, tak bychom dostali ještě větší příděl. Prostě na takové soupeře nyní herně nemáme, musíme se soustředit na ty okolo nás. V sobotu nás čekají Boršice a to nebude lehký oříšek, hrají na podzim dobrý fotbal, a pokud chceme spokojeně či alespoň spokojeněji v zimě spát, tak musíme zvítězit.“

Branky: 17., 29. Zapletal, 10. Vojtášek, 75. Pulkert, 82. Neubert. Rozhodčí: Rybka, 200 diváků.

LUHAČOVICE - BAŤOV 3:0 (1:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Musím pochválit kluky za koncentrovaný výkon, ale fotbalově to nebylo ono. Byli jsme hodně nepřesní v kombinaci. Zápas se lámal v závěru první půle, kdy nás soupeř zatlačil. Švecák nás podržel a zneškodnil hned tři vyložené šance hostů. Ve druhé půli jsme kontrolovali spíše výsledek.“

Petr Zapletal, trenér SK Baťov: „Body ve fotbale se nedávají za herní projev, který byl z naši strany, zvlášť v prvním poločase vcelku kvalitní. Utkáni rozhodla produktivita. Domácí ze tří šancí dali tři branky. My jsme se ze tří šancí nedokázali brankově ani jednou prosadit a z tohoto pohledu je vítězství domácích zasloužené.“

Branky: 21. Polách, 66. Červenka, 90. Bartek. Rozhodčí: Stodůlka, 100 diváků.

1. Kvasice 12 11 1 0 0 41:8 35

2. Holešov 12 8 1 0 3 29:18 26

3. Morkovice 12 6 2 2 2 37:18 24

4. Baťov 12 8 0 0 4 32:16 24

5. Luhačovice 12 6 1 3 2 34:18 23

6. Napajedla 12 7 0 1 4 23:17 22

7. Provodov 11 5 1 0 5 20:30 17

8. Boršice 12 4 2 0 6 21:29 16

9. Bystřice p. H. 11 3 2 1 5 18:22 14

10. Nedašov 12 3 1 1 7 18:27 12

11. V. Karlovice 12 3 0 1 8 16:36 10

12. Slušovice 12 1 2 2 7 12:26 9

13. Nevšová 12 2 1 1 8 17:33 9

14. Štítná n. Vl. 12 0 2 4 6 18:38 8