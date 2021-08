„Utkání je pro nás velkým zklamáním. Domácím, kteří po celý zápas nadšeně bojovali, gratulujeme k postupu do dalšího kola. Nás herní projev byl pomalý, pohodlný, se spoustou chyb. S takovým výkonem a přístupem jsme nemohli uspět,“ uvedl trenér Baťova Petr Zapletal.

„Zklamáním je tedy celé nepovedené utkání od hráčů a herního projevu počínaje až po některé neurvalé “fanoušky” vydávající se za příznivce SKB, kteří svým chováním narušovali průběh zápasu, konče," dodal zklamaně.

Zatímco účastník krajského přeboru na Širůchu zklamal, domácí borci se vybičovali ke skvělému výkonu, soupeře z vyšší třídy předčili nasazením i přístupem.

„Kluci bojovali, zápas odmakali. Soupeř byl fotbalovější, v poli byl lepší, i když tolik šancí neměl. Nám se to podařilo uhrát nadšením, chutí. Hrozili jsme hlavně po standardních situacích, rozhodující branku jsme ale dali po brejkové akci,“ uvedl trenér Jiskry Petr Sonntag.

Zatímco fotbalistům Starého Města tradiční letní domácí přípravné klání nevyšlo, v poháru se jim zatím náramně daří. „Výsledky ale nijak nepřeceňujeme. Mistrovské zápasy jsou pro nás nejdůležitější. Na druhé straně podobné vítězství může klukům dodat potřebné sebevědomí,“ prohlásil Sonntag.

Neubert se trefil čtyřikrát, Žiška bude až za týden

Druhý páteční pohárový duel jednoznačně patřil Kvasicím, které na hřišti Veselé potvrdili roli velkého favorita a soupeře z I. B třídy deklasovali 10:1.

Na demolici protivníka se čtyřmi góly podílel Martin Neubert. „Soupeře jsem naživo hrát neviděl, ale podle výsledků z přípravy jsme k němu měli respekt, protože Luhačovice i Slušovice v létě potrápil. Čekal jsem těžší utkání, rozdíl byl hlavně ve fyzické připravenosti. Jak jsme se dostali do vícebrankového vedení, už jsme to měli jednodušší,“ uvedl trenér Kvasic Jindřich Lehkoživ.

Přední tým krajského přeboru byl od začátku aktivnější, už v úvodní čtvrthodině si vypracoval hodně příležitostí ke skórování, ale poprvé se prosadil až po půlhodině hry. Klíčové chvíle přišly až těsně před přestávkou.

„Za stavu 2:0 měli domácí velkou možnost snížit a zápas zdramatizovat, ale šanci nedali a my hned z protiútoku přidali třetí branku, tím jsme jejich odpor definitivně zlomili. Ve druhém poločase jsme přidali další branky,“ pronesl Lehkoživ.

Kvasice se ještě musely obejít bez stopera Žišky, jenž by měl z Kroměříže přijít až příští týden.

Hluk zahazoval šance, postup urval v penaltách

Hluk zvítězil v Nedachlebicích až na pokutové kopy. „Domácí chtěli naše mužstvo zatlačit k naší brance. To trvalo pět minut, potom jsme přebrali otěže utkání, které jsme za celý zápas nepustili,“ uvedl na klubovém webu známý hlucký funkcionář Antonín Zlínský.

Už v 8. minutě po centru zprava do pokutového území domácího celku Pisklák hlavou překonal svého brankáře a bylo to 0:1. „V poli jsme hráli dobře a vytvořili si i šance. Nejdříve Šimoník dostal míč do uličky, mířil těsně vedle tyče. Další šanci měl Vaďura, který z malého vápna střílel rovněž těsně vedle. Domácí brankář Hájek měl i trochu štěstí, ale to k fotbalu patří,“ poznamenal Zlínský.

Do druhého poločasu hosté nastoupili s odhodláním zvýšit náskok. Domácí bránili v jedenácti lidech, přesto šance Martiše, Zelinky, Sopůška, Vaďury zůstaly nevyužity. V 65. minutě navíc Martiš neproměnil ani pokutový kop, střelecké trápení tak pokračovalo.

„Střely buď narážely do nohy nejlepšího domácího hráče Hájka nebo trefily bránící hráče. Když už se zdálo, že to musí být gól, tak to šlo těsně vedle, což se nám vymstilo,“ posteskl si Zlínský.

Nedachlebice se dostaly poprve ve druhém poločase před soupeřovu branku v 75. minutě. Kopaly dva rohy, když u toho druhého dostal na veliké vápno míč Šuranský a prostřelil hostující obranu.

„V prvním poločase domácí vystřelili také pouze jednou, takže produktivita opravdu vysoká. I dál jsme hráli na domácí polovině, ti bránili v deseti lidech, šance byly, ale dnešek byl pro naše hráčw zakletý. O postupu musely rozhodnout pokutové kopy. Na ty jsme vyhráli 5:4 a dostalo se nám alespoň trochu spravedlnosti,“ zakončuje Zlínský.

Pohár Zlínského KFS

Výsledky 2. kola: Veselá – Kvasice 1:10 (0:3), 88. Bodlák – 30., 45., 50. a 86. Neubert, 48. a 66. Zapletal, 44. Berky, 72. Stratil, 79. Hamala, 81. Majkrič. Rozhodčí: Korch. Diváci: 57. Staré Město – SK Baťov 1930 2:1 (1:0), 25. Z. Sonntag, 81. Horák - 50. Kašík. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 250. Lužkovice – Morkovice 0:5 (0:0), 50. a 69. Oplt, 48. Košárek, 55. Augustin, 83. Čala vlastní. Rozhodčí: Gargulák. Diváci: 50. Těšnovice - Bystřice p. H. 0:1 (0:0), 61. Křivánek. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 65. Nedachlebice – Hluk 1:2 na penalty (0:1), 74. Šuranský - 8. Pisklák vlastní. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 100. Tečovice – Slušovice 0:2 (0:1), 22. a 85. Klečka. Rozhodčí: Rybka. Diváci: 88. Buchlovice – Boršice 1:6 (0:1), 79. Vycudilík - 48. a 83. Bartošík, 20. Oslzla, 63. Trlida, 65. Cigoš, 83. Bartošík Mikuláš, 90. Býček. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 100. Dolní Bečva – Brumov 0:6 (0:3), 35., 48. a 63. z penalty Chovanec, 6. Juřica, 17. Pastorek, 86. Dmukhovskyi. Rozhodčí: Zubek. Červená karta: 33. Blabla (Dolní Bečva). Diváci: 90. Vigantice – Kateřinice 1:4 (1:1) ,33. Vičan – 29. a 60. Smilek, 69. Ondra, 88. Drda. Rozhodčí: Stodůlka. Diváci: 60. Lidečko – Nedašov 0:1 na penalty. Rozhodčí: Ogrodník. Diváci: 126. Příluky - V. Karlovice 1:5 (0:2), 52. Ondřejka vlastní – 43., 60. z penalty a 85. Škrobák, 26. a 56. Píšek, Rozhodčí: Kovářčík. Diváci: 50. Mladcová – Luhačovice 3:2 (0:1), 54. a 80. z penalty Chludil, 65. Haloda - 36. a 57. Kryšpín. Rozhodčí: Bernatík. Diváci: 55. Újezdec – Bojkovice 6:5 na penalty (4:2), 11. Moravanský, 22. Kobzinek, 26. Vítek, 42. a 49. Vacula – 9., 30. a 71. Varga, 47. Slavíček, 66. Šmíd vlastní. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 200. Březnice - Štítná n.Vl. 3:0 (0:0), 48. Běhula 81. Vávra, 90. Mňačko. Rozhodčí: Prokůpek. Diváci: 100. Jaroslavice – Nevšová 4:3 na penalty (1:1), 33. a 68. Fajgara, 76. Kurtin - 17. Tomšů, 47. Toman, 54. Hladík. Rozhodčí: Dostálek, Diváci: 33. Zborovice – Osvětimany 3:2 na penalty (2:1), 14. Jičínský, 17. Šprňa - 7. a 58. Čevelík. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 145.