Zkušený forvard se blýskl i ve víkendovém zápase se Spartakem Hluk, když se na výhře 4:1 podílel třemi brankami.

„Hattrick mě samozřejmě potěšil, ale pro nás bylo nejdůležitější získat tři body a to se nám podařilo. V kariéře jsem už odehrál lepší zápasy, ale tento určitě patří k těm povedenějším,“ říká v rozhovoru pro Deník zkušený fotbalista, který dříve střílel branky za Rusavu či Loukov.

Jaké byly ohlasy po hattricku? Vyjde vás draho?

Spoluhráči i fanoušci byli samozřejmě rádi. Klukům do kabiny určitě něco vezmu.

Jak hodnotíte zápas? Odpovídá výsledek dění na hřišti?

V zápase jsme byli lepší a tři body jsme si zasloužili. Sice jsme prohrávali, ale podařilo se nám hned srovnat a ještě do poločasu jít do vedení. Ve druhé půli jsme sice dostali červenou kartu, ale i přesto se nám podařilo vstřelit ještě dva góly.

Bystřice je momentálně devátá. Jste spokojení s umístěním a výsledky?

Deváté místo v tabulce určitě není ideální. V Bystřici se postupně tvoří tým a kluci se sehrávají. Když srovnám první zápas podzimu a zápas s Hlukem, mohu říct, že naše hra je daleko lepší. Musíme se dívat dopředu a jít zápas od zápasu. Uvidíme, na co to bude stačit.

Bystřice pamatuje lepší časy. Jak je na tom nyní? Krajský přebor vám stačí?

Máte pravdu. V Bystřici se hrála i třetí liga. Ale ty časy jsou pryč a krajský přebor je teď pro Bystřici ideální. Nevím, jestli mohu hodnotit úroveň kraje, ale myslím, že za poslední roky šla trochu níž.

Vy jste strávil většinu kariéry v Bystřici. Na které období rád vzpomínáte?

Je pravda, že jsem skoro celou svoji kariéru strávil v Bystřici. Neměl jsem nikdy nějaké vysoké ambice. Mám to kousek na stadion. Jsou tu se mnou kamarádi a s některými spolu hrajeme už od přípravky. Kolem fotbalu je tu dobrá parta lidí a mám to tu rád. V mé kariéře nejsou žádné důležité milníky. Rád si vzpomenu na trenéry, od kterých jsem si toho vzal nejvíce. Třeba na pana Skácela.

Na sociální síti pózujete společně s rodinou v dresu Realu Madridu. Jak dlouho mu fandíte? Byl jste někdy na Santiagu Bernabeu?

Realu fandím už od malička. Do Madridu se chystám už dlouho, ale ještě mi to nevyšlo. Doufám, že to v brzké době klapne. Určitě je to jeden z mých snů.

Co říkáte na letošní nepodařenou sezonu Realu? Je za tím pouze odchod Ronalda?

To nebude jenom o Ronaldovi. Samozřejmě jeho góly chybí, ale Real potřebuje nějaký větší impulz. V této sezoně jim podle mě chyběl takový ten větší hlad po úspěchu.