Petr Blaha (trenér Kvasic): „Smolná porážka. Popravdě ale měl být náš přístup lepší, byli jsme vlažní a pomalí. Sice jsme byli na míči, ale od nás to byla spíše házená, nedokázali jsme najít na soupeře recept. Slušovice byly na nás velmi dobře připravené, organizované v defenzivě, a spoléhali na brejky. Chyběl nám moment překvapení, odvahy, více nahrávek jsme měli dozadu než dopředu. Když jsme už šli do vedení, mysleli jsme, že to nějak dokopeme. Pak ale přišla chyba, zbytečná standardka, odrazy a vyrovnání. A když soupeř udeřil střelou z 25 metrů k tyči, bylo po nás. Před takovou návštěvou a hodech se z Kvasic body neodváží, ale takový je někdy fotbal. Do dalšího těžkého zápasu na Baťově musíme zlepšit přístup a srovnat si to v hlavě.

Jan Večeřa (trenér Slušovic): „Protože má soupeř kvalitní tým, vsadili jsme obranu od půlky a na brejky. Hned čtyřikrát jsme se z nich dostali do vyložené šance, ale neuspěli. Kvasice šly po krásné střele do vedení, naštěstí my rychle z dorážky hlavou vyrovnali. O osudu tak rozhodl parádní křižnou střelou Klečka.“

Branky: 83. Majkrič - 85. Kvasnica, 86. Klečka. Rozhodčí: Ševčík, 500 diváků.

BYSTŘICE P. H. - VAL. POLANKA 2:1 (1:1)

Jindřich Lehkoživ (trenér Bystřice p. H.): „Zřejmě si všichni mysleli, že nás na úvod čeká jednoduché utkání s nováčkem. Jenže opak byl pravdou. Nováček se u nás prezentoval v dobrém světle a na vítězství jsme se pořádně nadřeli. Od 15. minuty jsme po ztrátě míče uprostřed hřiště a rychlém brejku Polanky prohrávali 0:1. Po zbytek první půle jsme dobývali branku hostí, kteří čekali na každou naši chybu a přecházeli do rychlých protiútoků. Naštěstí se nám podařilo těsně před přestávkou vyrovnat Votavou. Vyšel nám vstup i do druhého poločasu, když si v 50. minutě hosté vstřelili vlastní gól. Měli jsme několik možností k pojištění výsledku, které jsme bohužel nedokázali využít. Valaši nesložili zbraně a až do konce se snažili o vyrovnání. Jsem rád, že jsme dokázali otočit výsledek a bereme tři body.“

Jan Tajzler (ved. mužstva Val. Polanky): „Byl to pro nás historický moment. Snažili jsme se kluky nabádat k tomu, aby si zápas užívali a věřili ve své schopnosti. Přesto byla vidět nervozita, která se ale postupně v zápase vytrácela. Otevřeli jsme skóre krásnou brankou Stanislava Adámka. Bohužel jsme před koncem poločasu inkasovali a po výměně stran jsme se vlastní chybou dostali do jednobrankového manka. Měli jsme příležitost srovnat, ale už se nám nepodařilo prosadit. Myslím, že bod jsme si zasloužili. Hlavně jsme ale rádi, že kluci snad pochopili, že v této soutěži můžeme hrát důstojnou roli.“

Branky: 44. Votava, 50.vlastní ( Adámek) - 16. Adámek, rozhodčí: Kovářčík, 150 diváků.

NAPAJEDLA - MORKOVICE 4:0 (2:0)

Radek Barnet (trenér Morkovic): „Utkání jsme celkově nezvládli. Po herní stránce nebyla součinnost ve všech formacích. Chyběl pohyb, nabídka, rychlost provedení a zakončení v herních situacích bylo žalostně. Rozhodující moment utkání byla 28. minuta, kdy jsme inkasovali první branku a za dvě minuty podruhé. To domácí nakoplo a zároveň uklidnilo. Naopak my byli v hluboké krizi a nebyli jsme schopni proměnit vyloženou brankovou příležitost. Soupeř nás přehrál ve všech směrech a gratuluji mu k zisku třech bodů. Takto se určitě nechceme prezentovat a doufám, že v příštím utkání to zlomíme v zisku plných bodů.“

Branky: 29. Koutník, 31. Holomek, 63., 80. Foral, rozhodčí: Ambroz, 147 diváků.

V. KARLOVICE - HOLEŠOV 1:2 P. (0:0)

Jaroslav Valián (ved. mužstva Velké Karlovice): „K vidění byla zajímavá bitva, kdy konečná remíza je asi spravedlivá. Měli jsme několik šancí, které jsme nedokázali proměnit a naopak byli to hosté, kteří nám zle zatápěli zejména po našich hrubkách v obraně. Hodně nám chyběl ve středu obrany k Pepovi Mikulovi zraněný Martin Pavelka, kterého na tomto postě nahradil jeho starší bratr Jan Pavelka. Ale zase Honzovým nastoupením ve středu obrany jsme oslabili útočnou fázi. Když už jsme se do jasné brankové pozice přece jenom dostali, stál proti nám bezchybný brankář hostů Janalík, kterému určitě mohou hosté děkovat, že utkání doběhlo až do penaltového rozstřelu. Tam se nám dlouhodobě nedaří a po bezchybných pentlích Škrobáka a Němce přišel dvakrát z našich kopaček zmar a tak druhý „prémiový“ bod si odvezli hosté.“

Branky: 87. Němec - 83. Polomík. Rozhodčí: Popelák, 150 diváků.

NEDAŠOV - LUHAČOVICE 1:4 (1:2)

Radek Cícha (sekretář Nedašova): „První poločas se nám povedl. Co nám bylo platní, že jsme byli herně lepší, když jsme šance neproměnili. Soupeř byl hlavně efektivní, prodal své zkušenosti a trestal naše chyby. Po přestávce se hra vyrovnala, ale góly dál střílely jen Luhačovice. Výsledek je pro nás krutý, nevyjadřuje poměr sil na hřišti. Doplatili jsme ale na špatnou koncovku.“

Jan Jelínek (Luhačovice): „Na horké půdě Nedašova jsme podali disciplinovaný výkon. Výborné utkání odehrál kapitán Ondra Červenka. Jsem rád, že kluci se nenechali unést stylem hry domácích. Odměnou pro nás tak všechny je čtyřbranková výhra.“

Branky: 38. Šuráň - 16. Bernátek, 42. Červenka, 73. Slobodian, 93. Bykhovskyi.

Luhačovice: Švec - Kryšpín, Hubáček, Pavlíček, Kořenek, Slobodian (89. Jelínek), Popelka, Červenka Ondřej, Pešek (70. Zámorský), Bernátek (78. Bykhovskyi), Červenka Štěpán (63. Janča).

ŠTÍTNÁ N. VL. - BAŤOV 1:0 (0:0)

Jan Hnaníček (Štítná n. Vl.): „Velmi vyrovnané utkání moc příležitostí nepřineslo. My jsme dali branku v 54. minutě. Od té doby jsme se soustředili na obranu. Hosté měli tlak, ale bez gólových příležitostí. Proto jsme zápas dotáhli do vítězného konce.“

Petr Zapletal (Baťov): „Domácí vyhráli zaslouženě. Po dobré přípravě si někteří mysleli, že to umí. Bohužel náš přístup byl laxní, naopak soupeř byl pohyblivější, důraznější, dal do zápasu více srdíčka. Proto to dopadlo, jak to dopadlo. I my měli šance, dali tyčku a ve druhé půli byl Bršlica v bezprostřední blízkosti šance nevyužil. Pro nás je to políček a důvod k zamyšlení, zlepšení přístupu.“

Branka: 54. Malaník.

NEVŠOVÁ - BORŠICE 4:1 (1:1)

Vladimír Durďa (trenér Nevšové): „Nástup nám vyšel, ale soupeř z penalty vyrovnal a pak jsme se trošku zadrhli. Po přestávce jsme měli navrch, vypracovali si šance a většinu se nám podařilo proměnit. Dvakrát jsme udeřili z penalty – jednou za ruku a podruhé za faul ve vyložené situaci. I proto jsme zaslouženě vyhráli. Soupeř byl nad očekávání dobrý, v klíčových momentech nás podržel gólman. I proto jsme dohráli zápas v klidu.“

Pavel Cigoš (trenér): „Porážka hodně mrzí, protože jsme určitě nebyli horší. Doplatili jsme na vlastní nemohoucnost. Někde nastala chyba a musíme zjistit, kde a proč. Budou velké radikální změny v sestava. Nevím co za tím vším, co se dělo na hřišti hledat. Jsme stále rozčarován.“

Branky: 22. Mujkoš, 51. Tomšů (pen.), 72. Hladík, 90. Kuric (pen.) - 33. Ohnutek (pen.).