Fotbalový krajský přebor má po čtyřech odehraných kolech opět nového lídra. Zaváhání Štítné nad Vláří využily Slušovice, které doma udolaly Velké Karlovice a třebaže mají stejně bodů jako Luhačovice, do čela je dostalo o gól lepší skóre.

Slušovičtí fotbalisté (modré dresy) doma porazili Velké Karlovice 1:0. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

SLUŠOVICE - V. KARLOVICE 1:0 (0:0)

Jan Večeřa, trenér FC Slušovice: „Chtěli jsme potvrdit dobrý start do soutěže a naše dvě venkovní výhry. Pro nás to byl velmi těžký zápas s bojovným soupeřem. Po počátečním oťukávání zahrozili nejprve hosté únikem a střelou vedle tyče. Pak přišly naše tři velké šance - po centru pálil do tyče Tomáš Zbranek, dorážku P. Kvasnici zlikvidoval brankař a samostatný únik L. Klečky hosté vykopávali z prázdné branky. Druhou půli jsme zahájili aktivně a měli několik nadějných příležitostí. Jednu z nich jsme dokázali využít, kdy po hlavičce Kvasnici doklepával míč do sítě Večeřa. Na konci jsme přežili dva závary hostí a díky skvělým zákrokům brankaře Kučery jsme si ze zápasu odnesli tři body.“