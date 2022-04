Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Nezbývá, než pogratulovat soupeři k takřka jistému a zaslouženému postupu do divize. I přes prohru dnes kluky musím pochválit. Je škoda, že jsme za stavu 0:0 nevyužili naše dvě stoprocentní šance, možná by se zápas vyvíjel jinak. Naopak na konci prvního poločasu využili hosté naši individuální chyby a šli do vedení. Když na začátku druhé půle po rychlém brejku zvýšili na 2:0 zdálo se, že je o výsledku rozhodnuto. Nám se ale podařilo snížit ze standartní situace a zápas znovu zdramatizovat. Bohužel nás soupeř do nějakých velkých šancí nepouštěl a sám hrozil z rychlých brejků. Těší mě, že i přes řadu absencí v sestavě jsme se soupeřem odehráli vyrovnaný zápas.

Petr Zapletal, trenér Baťova: "Velmi těžké utkání, kde nás vítězství stálo spoustu sil. Ale o to více si zisku všech tří bodů ceníme. Zápas byl vyrovnaný, šance byly na obou stranách a diváci tak viděli velmi zajímavé utkání. K vítězství nám pomohly dvě branky Pavla Tkáče ale hlavně velmi zodpovědný týmový výkon celého mužstva. Za herní výkon a konečný výsledek patří celému týmu poděkování.“

Branky: 56. Berky - 36. a 49. Tkáč. Rozhodčí: Filgas - Horváth, Večeřa, 222 diváků.

SLUŠOVICE - NEVŠOVÁ 4:2 (2:2)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Náročný zápas na těžkém terénu pro nás dopadl znovu šťastně. Tentokrát jsme šli do vedení hned na začátku, kdy po faulu na Kvasnicu proměnil pokutový kop Otepka. Pak neproměnil velkou šanci Marek, ale po jeho střele zvyšoval na 2:0 Smilek. Bohužel jsme si znovu zápas zkomplikovali. Po velké chybě doklepnul do prázdné brány Tomšů a v 35. minutě stejný hráč z trestného kopu vyrovnal. Vstup do druhého poločasu nám vyšel na výbornou a chvíli po obrátce dal svoji druhou branku Smilek. Poté zahodili své šance Kvasnica, Smilek a místo uklidnění přišlo drama. Nejdříve se zranil náš bek Janků a pod sprchy šel po druhé žluté kartě Železník. V závěru hostům pro ofsajd nebyla uznána vyrovnávací branka a tak v nastavení zkompletoval hattrick Smilek.“

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Odehráli jsme dobré utkání, kdy jsme nezachytili začátek a brzy prohrávali 0:2. Ale do přestávky jsme trpělivou hrou vyrovnali. V druhé půlce jsme bohužel hned v úvodu inkasovali, ovšem po zbytek zápasu byli lepším týmem. Zápas jsme po zásluze v 89. minutě vyrovnali, ale pomezní rozhodčí nám regulérní gól upřel. Zápas tak měl skončit dělbou bodů, která by byla spravedlivá. Nakonec domácí v nastavení výhru ještě zvýraznili.“

Branky: 18., 49. a 90+2. Smilek, 6. z pen. Otepka, - 25. a 34. Tomšů.

LUHAČOVICE - BORŠICE 0:1 (0:1)

Lukáš Pazdera, trenér Luhačovic: „Co k tomu říct? Dnes jsme hráli po vápno celkem slušně, ale na posledních dvaceti metrech nám schází kvalita vyhodnocení situace. Klukům to teď nelepí. Rveme se, chceme, ale kdyby jsme hráli do půlnoci tak tu branku nedáme. Vrací se nám facka z prvního utkání, kdy to bylo ledabylé a teď se v tom mácháme. Z herní pohody dolů do útlumu jsme se dostali lacině rychle a teď nahoru nás to bude bolet. Ale vidím na klucích, že to chtějí zlomit. Musíme vydržet!“

I. A třída sk. B: Fryšták nestačil na druhý Hluk, poslední je zase Zlechov

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Úvod patřil aktivnějšímu soupeři, byl více na míči, naštěstí bez větší šance. Postupem času jsme hru vyrovnali a v některých pasážích jsme byli i lepší. Do vedení jsme se dostali díky důrazu po rohovém kopu, trmě-vrmě a přesné dorážce Večeři. Stejný hráč po přestávce běžel sám na brankáře, ale ten se štěstím zasáhl. Po změně stran jsme byli nebezpečnější, zahodili další možnosti navýšit skóre. Závěrečných pětadvacet minut patřil soupeři, zatlačil nás, byl na míči, ale do větší vyloženější šance se nedostal. Vzhledem k průběhu, kdy jsme měli výrazně více šanci, jsme vyhráli zaslouženě.“

Branka: 25. Večeřa.

ŠTÍTNÁ N. VL. - MORKOVICE 2:1 (2:0)

Pavel Prešnajdr, trenér Štítné nad Vláří: „Byl to na jaře pro nás nejtěžší zápas. Morkovice potvrdili svou kvalitu, naopak my dokázali využít výhody v podobě odehrání zápasu na umělé trávě. Zde to více bylo o soubojích než o fotbale a i díky tomu jsme šli do vedení 2:0. O přestávce jsem klukům kladl na srdce, ať jsou koncentrovaní a dál vytrvalí, bohužel rychle jsme inkasovali a pak byli nervózní až do konce. Naštěstí jsme uhájili další cenné vítězství.“

Branky: 28. Struhař, 32. Hnilo - 48. Večerka.

NEDAŠOV - NAPAJEDLA 1:0 (0:0)

David Solař, brankář Nedašova: „Začali aktivněji a vytvořili si územní převahu. Postupem času se však hra vyrovnala a Napajedla se dostala více do hry. Žádnou vyloženou šanci ale první půle nepřinesla. I druhý poločas byl vyrovnaný, obě mužstva si vypracovala několik slibných příležitostí ke skórování, ale ani jedna se neujala. Až dvě minuty před koncem zahráli hosté ve vápně rukou a nám se podařilo proměnit nařízenou penaltu. Vyrovnanému utkání by asi více slušela remíza, ale i díky velké bojovnosti nakonec bereme důležité a velmi cenné tři body!“

Josef Pospíšil, trenér Napajedel: „K vidění bylo bojovné utkání plné osobních soubojů, z kterých vycházely lépe domácí a pod tlak nás dostávali ze standardních situací. My jsme se dostávali do šancí z brejků, bohužel začínáme tyto situace neproměňovat. Vypadalo to na dělbu bodů, nicméně domácí byli důraznější a chtěli víc. Jejich tlak ze standardek jsme dokázali ustát, abychom dostali gól v samém závěru z pokutového kopu za nastřelenou ruku ve vápně.“

Branka: 88. z pen. Pagáč.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - BRUMOV 2:2 (2:2)

Lukáš Juřica, vedoucí týmu FC Brumov: „Opět se nám stalo to, že jsme začali nekoncentrovaně a vlažně. Nastartovala nás až úvodní branka domácích, kterou mimo jiné vstřelil náš bývalý hráč Lukáš Křivánek. Stav utkání jsme díky Markovi Chovancovi a Markovi Dubčákovi otočili. Škoda inkasované branky do šatny na 2:2. Druhý poločas už tolik fotbalu nenabídl, začalo se spíše hrát jen mezi vápny a terén byl v čím dál horším stavu. Nakonec je dělba bodů asi spravedlivá, i když vyhrát mohly oba celky.“

Branky: 6. Křivánek, 44. Ligač - 19. Chovanec, 28. Dubčák),

Utkání V. Karlovice - Val. Polanka bylo odloženo na 17. 5.