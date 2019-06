BRUMOV - MORKOVICE 4:1 (0:0)

Zdeněk Žáček, asistent trenéra Brumova: „Hráči Morkovic vstoupili do prvního poločasu aktivněji, ale naše obrana je do žádných vyložených šancí nepustila. Naopak jsme to byli my, kdy jsme se dostali do slibných příležitostí, ale J. Bůbela a ani L. Křivánek netrefili branku soupeře. Ve 48. minutě po naší zahrávané standardní situaci hráči hostů rychle rozehráli míč na nikým neobsazeného Oplta a ten s přehledem svoje sólo proměnil. V 60. minutě jsme změnili rozestavení hráčů, z místa středního obránce se přesunul do útoku M. Novák a na naší hře to bylo hned poznat. Začali jsme být aktivnější před brankou hostů a v 73. minutě M. Chovanec vyrovnal střelou z malého vápna na 1:1. O pět minut později D. Juřica po zahrávaném rohovém kopu krásně zakončil hlavou do levé šibenice branky Morkovic. V 81. minutě z 18 metrů vystřelil J. Fojtík a zvýšil na 3:1 a v 85. minutě upravil stav na konečných 4:1 hlavou L. Křivánek.“

Radek Barnet, trenér Morkovic: „Celkově i výsledkově jsme utkání nezvládli. Stálo proti nám mnoho aspektů, které můžeme a také nemůžeme ovlivnit. Uvedu ty, co můžeme ovlivnit a to je soupeř, který hrál za hranicí pravidel, důrazně, agresivně, fyzicky dobře připraven. Styl nakopávaných míčů, dlouhých autů a samozřejmě standardních situací nám dělal velké problémy. První poločas jsme zvládli a dokonce ve 41. minutě měli tutovku, ale zastavila nás tyč. Po přestávce byla naše aktivita proměněna ve vedení, kdy se po rychlé akci prosadil Oplt. Velká škoda, že nás nám chvíli poté nepodařilo zvýšit náskok po přečíslení a další obrovské šanci. V této fázi byla hra v naší moci, jenže v 73. minutě přišel nepřesně vyhodnocený dlouhý aut soupeř do vápna a Brumov vyrovnal. O pět minut později přišel rohový kop, po němž nepokrytý Juřica otočil výsledek. Od tohoto okamžiku bylo na hřišti už jen jedno mužstvo, každopádně výsledek je pro nás hodně hořký.“

Branky: 73. Chovanec, 78. Juřica, 81. Fojtík, 85. Křivánek - 47. Oplt. Rozhodčí: Ševčík, 120 diváků.

BYSTŘICE P. H. - ŠTÍTNÁ N. VL. 2:1 (1:1)

Ida Olšová, sekretář Bystřice p. H.: „Úvod patřil domácím, kteří svou převahu vyjádřili už v 11. minutě vedoucí brankou Juráně a následnou vyloženou šancí, kterou Burda neproměnil. Naši hráči se vývojem zápasu uspokojili, přestali tvořit hru a nechali soupeři více prostoru. Hosté toho využili a ve 36. minutě, po naší ztrátě míče ve středu hřiště, vyrovnali z rychlé akce po levé straně Vaculíkem. Ipo změně stran začali lépe domácí. V 56. minutě po rohovém kopu vstřelil aktivní Juráň svou druhou branku – 2:1. Štítná se aktivnější hrou znovu snažila o vyrovnání, otevřela hru, ale gólově se neprosadila. Naši hráči dobře bránili a hlavně v závěru hrozili z rychlých protiútoků, slibná byla především šance Juráně. Už v nadstavení měla Bystřice možnost zvýšit své vedení, ale Krajcar penaltu, nařízenou za ruku hostů v pokutovém území, neproměnil. Těsnou výhrou jsme se dostali v tabulce před družstvo Štítné.“

Branky: 11., 56. Juráň - 36. Vaculík. Rozhodčí: Gloser, 80 diváků.

JUŘINKA - VEL. KARLOVICE 2:3 p. (1:0)

Norbert Škorňa: „Z obou stran jedna šance střídala druhou. Mohlo to klidně skončit 6:6. Z tohoto pohledu je remíza zasloužená. Nicméně jsme zklamaní, bohužel jsme ještě necelých deset minut před koncem vedli 2:0 a měli dost šancí, jak zápas rozhodnout. Nedali jsme a soupeř během dvou minut srovnal a šlo se na penalty. Jednu jsme neproměnili, Karlovice byly neomylné, a tak brali bod navíc. Záchrana v soutěži je nyní v rovině teorie, zkusíme ještě zabojovat a uvidíme, jak to nakonec dopadne.“

Jaroslav Valián, předseda Velkých Karlovic: „V utkání nevalné úrovně jsme o bodu rozhodli v samotném závěru. Šancí bylo na obou stranách požehnaně, a tak nakonec rozhodovaly penalty a my byli těmi šťastnějšími. Na takové zápasy nutno rychle zapomenout, nejsou důstojné krajského přeboru.“

Branky: 44. Macíček, 75. Vavřík - 83. Pavelka, 84. Škrobák. Rozhodčí: Ambroz, 133 diváků.

LUHAČOVICE - BAŤOV 1:2 (0:1)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Zápas byl vyrovnaný, bohužel dobře bránící soupeř potrestal naše hrubé chyby. Branku jsme vstřelili až v samotném závěru, a to bylo pozdě. Nepodařilo se nám nahradit absence. Hráči, kteří by to nyní měli táhnout, tak se spíše trápí.“

Hynek Bršlica, vedoucí týmu Baťova: „Chtěli jsme potvrdit zlepšenou formu z předešlých zápasů. Domácí přišli v minulém kole ve Štítné nad Vláří o první příčku a nedařilo se mu ani v duelu s námi. První půli jsme vyhráli o jednu branku, ve druhé přidal Krajča svoji druhou trefu. Domácí korigovali stav utkání až v samotném závěru.“

Branky: 90. Zmeškal - 36., 77. Krajča. Rozhodčí: Kotačka, 60 diváků.

NEVŠOVÁ - PROVODOV 1:3 (1:1)

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „První poločas nám vyšel výborně, vedli jsme a měli zápas pod kontrolou. Provodov dokázal krásnou střelou do šibenice vyrovnat, ale i tak remíza odpovídala vývoji na hřišti. Druhá půle pro nás nezačala dobře, již v úvodu byl odpískaný pokutový kop, který hosté proměnili. Po hodině hry pak svoje vedení navýšili a udrželi ho až do konce. Kaňkou bylo přísné vyloučení našeho beka pět minut před koncem.“

Josef Rak, trenér Provodova: „Očekávali jsme nelehký zápas. Domácí posílení výhrou v krajském poháru ale tak velký odpor nekladli .Vytvořili jsme si ze začátku tradičně hodně šancí, které jsme trestuhodně zahodili. Nevšovští sice šli ze standardky do vedení, ale nám se trpělivou kombinační hrou podařilo do poločasu vyrovnat, kdy se po rohu nádherně trefil Chalupa. Ve druhé půli uprchl domácím Ulman, byl faulován a Zakopal se s penalty nemýlil. Vzápětí zvýšil Velev na 3:1 a bylo rozhodnuto. Domácím už na zvrat zjevně chyběly síly. Tentokrát jsme zápas zvládli podle svých představ i k nevoli hrstky domácích funkcionářů, hlasatele a domácích fanoušků, podle kterých se fotbal hraje s jinými pravidly.“

Branky: 23. Beňo - 37. Chalupa, 50. Zakopal (pen.), 64. Velev. Rozhodčí: Zicháček, 80 diváků.

HLUK - HOLEŠOV 2:1 (2:0)

Martin Dostál, člen vedení Hluku: „Naplnilo se očekávání a hrál se opatrný fotbal s minimem šancí. Domácí si vědomi bodového manka začali aktivně, s vervou a odhodláním, ale vyložené šance nepřicházely. Přišla ale 26. minuta a přesný centr Dohnala, který našel hlavu Machaly - 1:0. Dál jsme tvrdili muziku, za což jsme byli odměněni dvě minuty před přestávkou, kdy nepovedenou střelu Kukly dorazil do sítě opět Machala. Po změně stran jsme pokračovali v mírné aktivitě, ale v největší příležitosti soupeř dobře vyřešil závar před svou bránou. Poté převzali otěže zápasu hosté, kteří se tlačili do vápna a snažili se o kontaktní trefu. Dočkali se relativně brzy, v 55. minutě výstavní trefou vymetl horní roh Pavelka. Zápas získal na dramatičnosti, Holešovští přidali na aktivitě, my se zaměřili na udržení náskoku, což se nám podařilo a tak cenné vítězství zůstalo doma.“

Martin Malík, trenér Holešova: Hodnocení nebude asi příznivé z pohledu zranění hráčů jak v utkání tak před samotným zápasem. Vypadli tři hráči a v utkání se zranili další dva. V utkání jsme byli lepším týmem, v tom herním pojetí .Snažili jsme se hrát po zemi a nenakopávat míče. Ale byl to soupeř, který šel do vedení, kdy u první branky jsme si nepohlídali centr z krajního prostoru a následně hlavičkujícího hráče. U druhé to byl rychlý náběh a následná dorážka. V 55. minutě jsme snížili a soupeře celou druhou polovinu převážně drželi na jejich polovině. Ke konci z mého pohledu chybné rozhodnutí při zranění našeho hráče a následně ke konci další, kdy hráč odešel s poraněnou klíční kostí. Myslím že bezpečnost hráčů by mělo být na prvním místě a neslyšet větu "já to neviděl". Soupeř bojoval do posledních sil a vítězství udržel.“

Branky: 26., 43. Machala - 55. Pavelka, rozhodčí: Bernatík, 100 diváků.

BORŠICE - SKAŠTICE 1:5 (1:1)

Lukáš Motal, asistenta trenéra Skaštic: „Zápas byl zcela v naší režii. V první půli jsme si vypracovali brankové příležitosti, ale v koncovce jsme nebyli přesní. Když už jsme se konečně trefili tak domácím se podařila jedna akce a vyrovnali. Ve druhé půli začal úřadovat nejlepší střelec soutěže Zdeněk Konečník. Jeho gólový účet se nakonec zastavil na čísle pět. Šance měli i jeho spoluhráči, ale jen on dokázal zúročit naši převahu. Výhra je naprosto zasloužená a musíme se opět nachystat na příští důležitý zápas.“

Branky: 42. Večeřa - 37., 52., 54., 63., 87. Konečník. Rozhodčí: Dorotík, 112 diváků. Skaštice: Stýblo - Bubla L, Janalík, Motal, Batík T. - Sova, Zavadil (68. Vymětal R.), Batík L, Gojš - Mynarčík (80. Večeřa), Konečník.

1. Skaštice 24 19 0 0 5 89:30 57

2. Luhačovice 24 15 3 2 4 63:24 53

3. Provodov 24 13 5 1 5 54:29 50

4. Brumov 24 11 4 1 8 53:33 48

5. Vel. Karlovice 24 11 2 4 7 49:44 41

6. Baťov 24 10 5 0 9 63:51 40

7. Morkovice 24 10 4 0 10 62:57 38

8. Holešov 24 9 3 3 9 38:34 36

9. Nevšová 24 8 1 6 9 58:53 32

10. Bystřice p. H. 24 6 5 3 10 39:47 31

11. Štítná n. Vl. 24 8 2 2 12 28:46 30

12. Hluk 24 5 1 6 12 30:50 23

13. Boršice 24 3 2 1 18 24:112 14

14. Juřinka 24 2 1 3 18 33:73 11