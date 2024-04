Pavel Kučera, trenér Boršic: „Musíme sportovně uznat, že soupeř byl jednoznačně lepší a sami sobě vysypat popel na hlavu, protože náš přístup byl opravdu velice špatný. Už jsme se o tom bavili i v kabině. Všechno začíná od tréninkové morálky a takové chuti rvát se o co nejlepší výsledek. Osvětimany byly v první půli lepší, zaslouženě šly do vedení. Před přestávkou jsme tam taky zahrozili a byli i nebezpeční, ale moc šancí ke skórování jsme neměli. Už během první půlky jsem přemýšlel, jak změním rozestavení. Vystřídal jsem o přestávce tři hráče. Šli jsme do většího rizika a hráli pouze na tři obránce, pět záložníků a dva útočníky. V úvodu druhé půle jsem měl takový pocit, že se hra srovnává, měli jsme tam dobré věci. Bohužel se nám hned zranil jeden z náhradníků. Zřejmě má natržený sval. Musel jsem reagovat a měl vyčerpané čtyři střídání. Postupně to na kluky doléhalo. Po nějakých nedorozumění jsme dostali další dva góly. Závěr už byl jednoznačný. V dalších šancích nás podržel skvělý Janečka. Asi jsme takovou facku potřebovali. Přístup v poslední době není moc dobrý. Trápí nás i zraněný. Jsem přesvědčený o tom, že pokud bychom v Osvětimanech podali stoprocentní koncentrovaný výkon, tak bychom domácí potrápili daleko víc.“

Branky: 17. a 75. Tomaštík, 61. Trlida. Rozhodčí: Martinák – Havrlant, Vitásek (Pochylý), ČK: 71. Jonáš (Boršice). Diváci: 250.

FRANC. LHOTA - LUHAČOVICE 3:1 (1:1)

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: „Na úvod jsme byli ustrašení, nervózní, hráli proti větru. Poté, co jsme šli do vedení, jsme zalezli a čekali, co vymyslí soupeř. Po vyrovnání a změně stran kluci přidali, začali jezdit a z šancí jsme vytěžili góly. Mohli jsme vyhrát i větším rozdílem, ovšem stále se trápíme v koncovce. Za výhru jsme rádi.“

Martin Bernátek, trenér Luhačovic: „Začátek nebyl špatný. Měli jsme míč na kopačkách, chodili tam centry, vytvářeli jsme si standardní situace. Ale vše končilo v rukách gólmana. Paradoxně domácí z první standardní situace využil náš nedůraz a šli do vedení. Těsně před přestávkou jsme dokázali vyrovnat a věřil jsem, že druhý poločas dokážeme dotáhnout na obrat. Ale nestalo se. Domácí se soustředili na obranu a k ničemu vážnému nás nepustili. Navíc brzy šli opět do vedení. V závěru jsme hodně riskovali, ovšem k ničemu to nevedlo. Naopak po dalším brejku domácí definitivně rozhodli. Nezasloužili jsme si brát body.“

Branky: 15., 48. a 90. z pen. Matůš - 45. Červenka.

NAPAJEDLA - KVASICE 0:0

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Kvasice prokázaly, že budou patřit k favoritům na postup. My jsme do zápasu šli neinkasovat, hrát na rychlé protiútoky a získat minimálně bod a to se nám povedlo. Hosté si vytvořili jedinou příležitost, když nádherné nůžky soupeře zlikvidoval náš brankář. Kluci hráli zodpovědně, pozorně bránili a v závěru i Kvasicím zatrnulo, když po našem přímém kopu jen těsně nedosáhl na míč náš hráč. Klukům patří dík za maximální přístup, zodpovědný a týmový výkon.“

Zdroj: Libor Kopl

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic: Bohužel ve středu nám ze sestavy vypadly pro nemoc dva naši kreativní ofenzivní hráči Strašák a Zapletal, což se v průběhu utkání ukázalo, že by přesně mohli být ti hráči, kteří tuto takticky vyrovnanou hru mohli dokázat rozhodnout. Samotné utkání bylo svázané nervozitou, plné nepřesných přihrávek, dlouhých nákopů a soubojů. My jsme opět hodně drželi míč, ale na rozdíl od jiných utkání jen po velké vápno poctivě bránícímu soupeři a chyběla nám nějaká kreativní myšlenka. Odvezli jsme si jen bod, ze kterého jsem zklamaný. Ale možná ve finálním sčítání na konci sezony pro nás může být tenhle bod hodně důležitý!“

Rozhodčí: Havrlant – Vičánek, Martinák, 110 diváků.

NEVŠOVÁ - ŠTÍTNÁ N. VL. 2:3 (1:1)

Vladislav Durďa, trenér Nevšové: „Smolný zápas. Jstejně jako v Luhačovicích jsme sahali po bodu a opět nemáme žádný! První poločas patřil lepší Štítné, která byla agresivnější, rychlejší, důraznější a ze standardky se ujala vedení. Nám se i tak podařilo do přestávky vyrovnat Švachem. Po přestávce se karta obrátila, za delší konec jsme tahali my, bohužel více než jednu branku jsme z převahy nevytěžili. Naopak udeřil soupeř z penalty, což jsme naopak my v nastavení odmítli, když Fuksu vychytal gólman. Remíza by byla spravedlivá, my ale nebyli přesní. Bolí mě nejen ztráta bodů, ale po přímé vyloučení Švacha při penaltovém zákroku. Zatím nedáváme góly, ale sezona je dlouhá a pokud budeme hrát jako v Luhačovicích nebylo nyní ve druhé půli, výsledky se dostaví.“

Josef Miklas, trenér Štítné n. Vl.: „Do utkání jsme vstoupili velmi aktivně a odměnou nám byla branka v 16. minutě. Dál jsme pokračovali ve své aktivitě, ale bohužel už jsme z našich možností druhou branku nevstřelili. Naopak, domácí z ojedinělého závaru míč doslova dotlačili za čáru. Do druhé půle nám opět vyšel vstup a v 49. minutě jsme se ujali vedení 2:1. Potom už utkání pohledné nebylo, jelikož domácí se uchýlili jen k nakopávání míčů do naší šestnáctky a v 71. minutě se jim podařilo srovnat. Závěr byl velmi hektický, v 89. minutě jsme šli do vedení z pokutového kopu. Domácí tu samou šanci v 93. minutě nevyužili, kdy náš golman Kuja bravůrně zlikvidoval pokutový kop, a tak po zásluze si odvážíme tři body.“

Branky: 36. Švach, 71. Strnad – 16. a 89. z pen. Hnaníček, 49. Vaculík.

HRACHOVEC - MORKOVICE 4:1 (1:0)

Dušan Janošek, trenér Hrachovce: „V okleštěné sestavě jsme vytěžili z minima maximum! První půlka byla vyrovnaná, do vedení nám pomohla trefa Orsága. Také soupeř měl šanci, ale neproměnil ji. Po přestávce nás soupeř přitlačil, zaslouženě vyrovnali a jednou nás zachránil gólman, který tutovky vytáhl na brankovou konstrukci. O výsledku rozhodla chyba brankáře na druhé straně. Více jak dvě třetiny byl duel vyrovnaný, zápasu by asi slušela remíza. My však byli v závěru hodně efektivní.“

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: Hodnocení zápasu bude krátké. Využiji citaci fanoušků Hrachovce, kteří po utkání pronesli: Domácí z hov.. upletli bič!“

Branky: 79. a 84. Žák, 18. Orság, 87. Malý - 69. Knap.

SLUŠOVICE - BYSTŘICE P. H. 4:0 (1:0)

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Tentokráte se nám vstup do zápasu vydařil. Kluci plnili přesně to, co jsme si řekli v kabině. Hosty jsme povětšinou drželi na jejich polovině. Z našeho tlaku jsme si vytvořili několik výborných brankových příležitostí, bohužel ani jedna neskončila i zásluhou výborně chytajícího brankáře Bystřice brankou. To co se nám nepovedlo v prvním poločase, vyšlo hned v úvodu druhého. Kvasnica nasázel během 12 minut hattrick a zbytek zápasu už byl pro nás pohodový. Poslední gól vstřelil Antolák, který obešel i brankáře a trefil odkrytou branku.“

Roman Ondroušek, trenér Bystřice p. H.: „

Branky: 14. Kvasnica, 48. Kvasnica, 57. Kvasnica, 84. Antolák),

BRUMOV - SP. HLUK 3:1 (1:0)

Alois Kachlík, trenér Brumova: „„Jsme spokojeni, že první jarní domácí utkání jsme zvládli výhrou. Na Hluk jsme se dobře připravili a diváci viděli dobré utkání. V prvním poločase měl velkou šanci Šenkeřík, ale neproměnil ji. Hosté, konkrétně Zelinka z rychlých protiútoků, měli dva nájezdy na Důbravu, ale ten nás vynikajícími zákroky podržel. Na konci poločasu po pěkné přihrávce Kubiše otevřel skóre Chovanec. Druhou půli jsme hráli aktivně, na dva nula zvýšil dobře hrající Kubiš. Za chvíli měl tutovou šanci Chovanec, kdy obešel hluckého brankáře, ale minul odkrytou svatyni. Hosté snížili křižnou střelou, kdy jsme nepokryli Sopůška. Střídající hráči oživili hru a vytvořili si několik dobrých příležitostí, ale Dubčák nastřelil jen tyč. Na konečných 3:1 zvýšil střelou na zadní tyč Bublák. Mužstvo musím pochválit za přístup a předvedenou hru.“

Václav Uhlíř, trenér Hluku: „V první půli jsme měli několik šancí, ale na rozdíl od domácích jsme nebyli přesní. Domácí rozhodli na přelomu poločasů, byli důraznější, zarputilejší. Jednoduše bojovali o každý balon, žádný nebyl pro ně ztracený, naopak my chtěli uspět jen fotbalovostí, což nyní nestačilo. Brumov uspěl zaslouženě, šel si rozhodně za výhrou!“

Branky: 45. Chovanec, 48. Kubiš, 86. Bublák - 53. Sopůšek.

1. Hrachovec 15 10 1 4 47:18 31

2. Sp. Hluk 15 9 2 4 41:17 29

3. Kvasice 14 9 2 3 35:22 29

4. Luhačovice 15 7 4 4 29:19 25

5. Štítná n. Vl. 15 7 4 4 25:24 25

6. Brumov 15 7 1 7 28:24 22

7. Napajedla 15 6 4 5 23:27 22

8. Slušovice 15 6 3 6 29:24 21

9. Osvětimany 15 5 4 6 28:34 19

10. Boršice 15 5 3 7 25:28 18

11. Nevšová 15 5 2 8 22:32 17

12. Morkovice 15 4 5 6 24:43 17

13. Bystřice p. H. 14 4 0 10 23:42 12

14. Franc. Lhota 15 2 1 12 17:42 7