MISTROVSKÁ KOPANÁ ve Zlínském kraji. Jak si vedl váš tým?

Velké emoce vzplály v Bystřice pod Hostýnem, kde byl po druhém gólu Napajedel a následných protestech vyloučen a vykázán mimo střídačku vedoucí domácího týmu Jaroslav Zavadil, aby následně tentýž činovník fyzicky napadl v hledišti delegáta zápasu Lukáše Hubála, což v týdnu začnou řešit svazové orgány v čele s disciplinární komisí.

„Tento incident jsme zaznamenali a jsme nyní ve fázi sběru informací. Nyní čekáme na písemné vyjádření jak rozhodčího zápasu, tak samotného delegáta svazu. Na středečním zasedání vše prostudujeme a rozhodneme o případném zahájení disciplinárního řízení,“ potvrdil šéf Disciplinární komise Zlínského KFS Zdeněk Kadlček.

Navštívili jsme: Ludkovice neměly slitování, smetly Jaroslavice. Vyhrály 4:0

„Inzultaci rozhodčího jsme již řešili, ale napadení delegáta je pro nás bohužel premiéra. Nechci předjímat jaké tresty agresorovi a klubu za to hrozí, počkáme si na podklady,“ zopakoval šéf disciplinárky.

LUHAČOVICE - OSVĚTIMANY 1:0 (1:0)

Jan Jelínek, trenér Luhačovic: „Máme sestavu trošku rozsypanou. Čtyři kluci nastupovali se sebezapřením, což bylo znát. Tempo hry nám po změně stran trošku uvadlo, nedokázali jsme vpředu podržet balon. Pětatřicet minut první půle jsme ale měli pod kontrolou, herně jsme byli lepší. V posledních deseti minutách úvodní části jsme ale byli pasivní, hosté nás začali tlačit. Osvětimanští byli fotbaloví, dobývali nás, ale nijaké velké šance neměli. Dokázali jsme totiž jejich akce zastavovat.“

Pavel Němčický, trenér Osvětiman: „Porážka nás mrzí, protože přišla z velmi přísného pokutového kopu. Jinak to byl poměrně vyrovnaný zápas. Ve druhém poločase jsme se snažili vyrovnat, dobývali jsme obranu Luhačovic, ale v předfinální a finální fázi nám chyběla kvalita. Vstup do jara jsme si představovali trošku jinak, ale takový je fotbal. My se musíme zase zlepšit a příští zápas doma konečně vyhrát.“

Branka: 20. z pen. Slobodian.

NEDAŠOV - STRÁNÍ 0:3 (0:1)

David Solař, brankář Nedašova: „Do zápasu jsme vstoupili s defenzivnější taktikou, protože jsme si uvědomovali sílu soupeře. Navíc nám vyhovoval více terén, který byl vlivem počasí těžký. Dvacet minut jsme drželi Strání na uzdě, jenže poté jsme se dopustili chyby a inkasovali. Ve druhé půli jsme chtěli hrát trpělivě, jenže jsme v 63. minutě inkasovali podruhé z velmi diskutabilní penalty. Pote to pro nás bylo již velmi složité. Hoste však vyhráli zcela zaslouženě, jejich kvalita je na divizní úrovni.“

I. A třída sk. B: Zborovice se po výhře nad Nivnicí dostaly do čela tabulky

Vladimír Stančík, trenér Strání: „Jsem moc šťastný, že se nám podařilo potvrdit domácí výhru. Vůbec to ale nebylo pro nás snadné, neboť soupeř na nás vyrukoval s pěti obránci a defenzivní taktikou. Na malém hřišti a těžkém terénu se nám nakonec podařilo gólově prosadit, jsme na kluky pyšný, jak se k zápasu postavili. Střelecky vyšel zápas Dankovi, ale utkání nebylo jen o něm. Naštěstí jsme si vytvořili dost šancí, navíc jeden gól Mikloviče nám pro údajný ofsajd neuznali. Jsem rád, že jsme splnili roli favorita, ovšem musíme makat dál!“

Branky: 21., 63. a 69. Danko.

BRUMOV - NEVŠOVÁ 3:5 (1:3)

Martin Kolář, trenér Brumova: "Začátek zápasu se nám nevydařil a po našich chybách vedl soupeř 2:0. Myslím, že jsme v tomto utkání měli víc smůly než je zdrávo, ale soupeř byl efektivní a proměňoval šance. Nebyli jsme schopni i přes naši snahu dohnat golové manko. Musíme to rychle hodit za hlavu a připravit se na další zápas."

Ivana Urbanová, předsedkyně Nevšové: „Navázali jsme na dobrý výkon z minulého kola s Nedašovem. Zápas nám vyšel na výbornou a po velmi dobrém výkonu bereme zcela zaslouženě všechny tři body ze hřiště soupeře. Klíčovým momentem byla branka na 3:1, kdy jsme dokázali soupeři odskočit a stále tak moct hrát svoji hru a jen nebránit náskok. Celé mužstvo hrálo velmi kompaktně a dařila se nám i kombinace, které vyústily v branky. Start do jarních kol soutěže se nám tak vydařil podle představ. Za týden zajíždíme k lídrovi soutěže do Strání, které suverénně vede tabulku. Bude to pro nás historicky první mistrovské utkání na tomto stadionu.“

Branky: 16. Bublák, 69. Šenkeřík, 90. Bublák - 20. a 53. Tomšů, 7. Hladík, 14. vlastní (Grygar), 85. Hladík.

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - NAPAJEDLA 0:2 (0:1)

Roman Ondroušek, trenér a předseda Bystřice p. H.: „Zápas měl dobrou kvalit z obou stran, my byli Napajedlům minimálně vyrovnaným soupeřem. Naši kluci makali, byli jsme s jejich výkonem spokojení. Po necelé půlhodině ale po přesném centru hosté Dvořáčkem skórovali. Naši kluci přidali, kopali několik rohů a standardek, přičemž největší šanci na vyrovnání spálil těsně před přestávkou Berger, který ale z metru hlavičkoval jen do zasahujícího gólmana. I po změně stran jsme hráli ofenzivně, vytvořili tlak z něhož byly hned tři okamžiky, které zaváněly penaltou, ale píšťalka sudího vždy zůstala němá! Hodně sporná situace přišla čtvrt hodiny před koncem, kdy místo nedovoleného bránění na našeho gólmana na hranici šestnáctky přišel trestný kop hostů, kterému se divil i soupeř, a z něj dal druhý gól. Po něm v našem táboře vybouchly emoce směrem k hlavnímu rozhodčímu, který zápas evidentně nezvládl, nebo ani nechtěl. Někteří lidé tento moment nezvládli, cítili obrovskou křivdu. Emoce byly velké, situaci jsme asi nezvládli, za což se omlouváme.“

I. B třída sk. C: Malenovice zvládly souboj o třetí místo, vyhrála také Lhota

Zdeněk Horňák, trenér Napajedel: „Zápas nebyl o nějakém krásném fotbalovém odpolední. Vzhledem k terénu a houževnatému soupeři si o to víc cením vítězství. Do utkání jsme šli s vědomím, že musíme uhlídat emoce a napravit zaváhání z domácího prostředí. V úvodu jsme se srovnávali především s terénem, který ještě navíc ztížil předzápasový déšť. Navíc jsme museli pro zranění vystřídat zraněného Škarka. Nicméně ve 29. minutě jsme šli do vedení: Koutník ve vápně našel zcela volného Dvořáčka, který udeřil nezvykle hlavou do protisměru gólmana! Ve druhé půli jsme si výsledek už pohlídali a ještě navíc jsme přidali druhou branku, kdy se prosadil po centru Dvořáčka Němec. V závěru bylo na domácí střídačce hodně rušno a nám pomohlo přerušení hry ke srovnání zbytku sil a výsledek jsme si už pohlídali. Vezeme si důležité tři body. Díky klukům za bojovnost a nasazení až do konce!“

Branky: 29. Dvořáček, 77. Němec.

BORŠICE - FRANC. LHOTA 3:0 (2:0)

Pavel Kučera, trenér Boršic: „Zápas se nám povedl díky chuti a týmovému výkonu. S výjimkou posledních deseti minut jsme v prvním poločase byli jasně lepší a získali dvoubrankové vedení. Využili jsme totiž většího hřiště a kombinační hry. Chvíli po přestávce nám utekl hostující kapitán, ale jeho sólo brankář Janečka zlikvidoval, což byl hodně důležitý moment zápasu. S přibývajícím čase soupeř více otvíral hru, čehož jsme využili k brejkovým situacím. Třebaže jsme měli hodně šancí, nakonec třetí gól a klid do naších řad dal přesný Bartošík. Přestože jsme zápas dohrávali bez vyloučeného Tomaštíka, zápas jsme kontrolovali.“

Mojmír Jaroš, trenér Francovy Lhoty: Naše výkony na půdě soupeře jsou jiné, horší, než před našimi fanoušky. Domácí nás až zase tolik nepřehráli, ale měli větší touhu vyhrát. Náš výkon byl z tohoto pohledu slabý, proto domácí vyhráli zaslouženě. Snad v příštím kole konečně zlepšíme nasazení a důležitý souboj proti Bystřici pod Hostýnem zvládneme.“

Branky: 22. Cigoš, 28. Trlida, 70. Bartošík.

KVASICE - ŠTÍTNÁ N. VL. 3:0 (1:0)

Jindřich Lehkoživ, trenér Kvasic: „Hned v úvodu, po zaváhání naši obrany, mohl jít sám na bránu hostující útočník, naštěstí pro nás se velké šance zalekl. Pak jsme na delší čas převzali iniciativu a zahrozili několika nebezpečnými střelami, které ale zlikvidoval brankář hostů. Vedení jsme se ujali ve 35. minutě Berkym po krásné kombinační akci. Na konci poločasu měli hosté možnost vyrovnat, ale Hnaníček nastřelil pouze břevno naší branky. Druhý poločas se hosté tlačili na naši polovinu ve více hráčích a nám tak umožnili přecházet do rychlých protiútoků. Ten nám vyšel už v 52. minutě, kdy po standardní situaci hostů pláchl obraně Vasiljev - 2:0. Další rychlý protiútok v 57. minutě museli obránci zastavit až faulem před hranicí velkého vápna. Následný trestný kop zakroutil Radim Zapletal do horního rohu branky. Za rozhodnutého stavu několikrát zahrozila Štítná, ale branku se jí nakonec u nás vstřelit nepodařilo. Kaňkou utkání je zranění jednoho hráče z každého týmu, pro které musela přijet záchranná služba. Hráčům přeji brzké uzdravení!“

Mistrovská kopaná. Jak si vedl váš tým, kdo dával branky?

Pavel Prešnajder, trenér Štítné n. Vl.: „Škoda hned první neproměněné velké šance z úvodu, zápas by se asi vyvíjel jinak. Místo toho jsme inkasovali po propadnutí při presingu, což domácí nekompromisně ztrestali, druhý poté po chybě po rohovém kopu, při třetím gólu to Zapletal trefil krásně. Nám se dvě tři šance nepodařily, proto domácí vyhráli zaslouženě, byli i malinko lepší. Černou kaňkou zápasu byla dvě vážnější zranění, které musela řešit rychlá záchranná služba – v úvodu špatně došlápl a poranil si kolenní vazy Kamil Chudoba, dvacet minut před koncem pro změnu po střetu s útočníkem domácích byl odvezen sanitkou náš gólman Martin Kuja. Už je sice doma, ale neznám podrobnosti závažnosti jeho zranění. Snad budou oba co nejdříve zdrávi.“

Branky: 35. Berky, 52. Vasiljev, 57. Zapletal.

MORKOVICE - SLUŠOVICE 5:1 (1:1)

Miroslav Bednařík, trenér Morkovic: „Začátek a konec jsme měli skvělý, ale mezitím to bylo náročné. Ve 2. minutě Pospíšil překvapil brankáře hostů ze strany střelou na první tyč a šli jsme rychle do vedení. Tento gól ovšem hosty nesrazil, naopak je nakopl. Brzy vyrovnali a první poločas byl kdo s koho - hodně soubojů s minimem volného prostoru. Na obou stranách byly k vidění nějaké šance, ale gólmani své týmy drželi. Parádně nám vyšel úvod druhé půle, kdy jsme gólově vyřešili dva rychlé protiútoky a to rozhodlo. Od té doby jsme ovládli hru a zaslouženě zvítězili.“

Jan Večeřa, trenér Slušovic: „Zápas pro nás začal velmi nešťastně. Už ve druhé minutě jsme inkasovali velmi laciný gól. Na něj přišla naše rychlá odpověď. Nejprve nám nebyla uznána branka pro domnělý faul, ale v 8. minutě se po rohu prosadil Kvasnica. Dál jsme byli nebezpečnějším mužstvem, ale bohužel jsme další brankové příležitosti neproměnili. Ve druhém poločase přišlo naše velké vystřízlivění, kdy po jednoduchých akcích domácích rychle odskočili o dvě branky a bylo, dá se říct, hotovo. V závěru využili svým důrazem své další dvě šance a my si odvezli těžko uvěřitelného bůra."

Branky: 2. Pospíšil, 49. Oplt, 51. Holoubek, 85. Storzer, 88. Kapounek - 8. Kvasnica.