„Sice jsou teď poslední, pokud však přes zimu něco dělaly, soutěž určitě zachrání. Podle bodového umístění budou štikou jara,“ odhaduje hrající kouč.

Zpátky ale k velmi vydařenému podzimu Holešova B. Během úvodních 13 kol nastřílel nejvíce gólů ze všech týmů, v průměru vsítil tři branky na zápas. Výborně se prezentoval také v defenzívě, inkasoval jen 14 gólů. Jen Tečovice dostaly o čtyři méně. „Povedlo se nám to, máme to pěkně rozjeté,“ libuje si.

„Kluci po podzimu vyhlašovali, že kdyby vyhráli, tak by chtěli postoupit. Budeme hrát ještě třináct těžkých zápasů, musíme jít utkání po utkání a nedívat se na to, zda Tečovice zvítězily,“ zdvihá Gerát varovný prst.

Hvozdná po zimě přichází o Srovnala. Přijít má mladík ze Slovácka

Případný postup je ještě daleko, minimálně ještě musí stáhnout manko na první místo. Vedení klubu, jehož A-tým nastupuje o tři soutěže výše v divizi, tuto eventualitu nediskutovalo. „Neřešilo se vůbec nic, vedení by se o tom muselo pořádně pobavit, v případě postupu by se řešily další finance. Už divize u áčka stojí hodně peněz,“ ví dobře trenér, jenž má přesto do jara jasný hnací motor. „Letos bych si to už přál vyhrát!“

V zimě dal svému mančaftu dva měsíce společné přípravy. „Začali jsme s osmnácti hráči, celkově musím uznat, že jsme měli hodně dobré docházky, dost jsme si ji plnili. Chodili jsme do posilovny, kluci zapojili i jiné svaly než jen nohy. V pátky jsme byli na velké umělce, dělali jsme i běhy,“ přiblížil Miroslav Gerát.

Do mužstva nepřišly žádné nové tváře, tradičně se zapojovali mladí dorostenci. „Kdo mě nejvíce překvapil? Nerad bych někoho veřejně vyhlašoval, všichni makali skvěle. Výkonnostně se nám to tady srovnalo,“ těší 38letého trenéra.

Fryšták v zimě netrénoval, vyhrál všechny zápasy. Z B-týmu povolal hráče

Rezerva Holešova v zimě absolvovala čtyřdenní soustředění v Rusavě. Kromě toho a přípravy ve své domovině odehrála tři duely. „Nastoupili jsme proti Prusinovicím, Žeranovicím a Kovalovicím, všechny tyto zápasy jsme vyhráli. Vypadá to velice dobře!“

S týmem se přímo připravoval Gerát. „Taky jsem trénoval, zapojoval jsem se do toho. Prvních šest týdnů jsem trpěl hodně, na soustředění to už ale bylo dobré, tělo moc nebolelo. Vše jsem dělal plnohodnotně. Rád bych ještě naskočil na jarní část. Zároveň přemýšlím o ukončení aktivní kariéry, chtěl bych to udělat přímo na hřišti. Ještě vyberu zápas, kdy kopačky definitivně pověsím na hřebík,“ usmívá se kouč druhého týmu I. B třídy skupiny B.

Třeba to bude ten poslední, postupový. Důležité už bude, jak Holešov B zvládne úvodní dva zápasy jara – v neděli v 10.15 hodin hostí Fryšták, přesně o týden později pak Březnici.