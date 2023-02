„Se zápasem jsem byl spokojený. Měli jsme ho pod kontrolou. Jen začátek byl z naší strany po dlouhé pauze docela chaotický. Jinak jsme mohli dát ještě více branek a výsledek mohl být výraznější. Gólman Svatobořic pochytal dalších pět velkých šancí, kdežto my jsme si naopak dali v závěru Farmačkou vlastní gól,“ uvedl trenér Koryčan Karel Rotter.

Přípravný fotbal -

FC KORYČANY – SPARTAK SVATOBOŘICE 5:2 (3:0)

Branky Koryčan: Bělohoubek, Kaňa, Farmačka, D. Rotter, Vrtal

Jeho tým se na těžké jarní odvety začal chystat 13. ledna. Celek z Kroměřížska se připravuje třikrát týdně. Ve středu odjíždí na soustředění do Roštína, kde bude až do soboty.

Před startem druhé poloviny sezony sehrají Koryčany ještě pět přípravných utkání.

Vedení klubu nyní intenzivně pracuje na posílení a doplnění mužstva. „Je to naše priorita, protože už na podzim jsme měli s hráči velké problémy. Bylo nás málo. Zatím nikdo nový nepřišel. Pár jmen máme rozjednaných, ale nedaří se nám to dotáhnout do konce,“ štve Rottera.

Koryčany přitom v zimní pauze zřejmě přijdou o další tři body. Kanonýr Gejdoš se připravuje s Morkovicemi. „Vypadá to, že odejde, takže to pro nás bude citelná ztráta,“ vnímá Rotter.

Dvořák to zase zkouší v Bystrci a Hofírek se vrací do Žádovic.