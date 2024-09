„Hráči obou týmů si určitě zaslouží absolutorium, vydali se nadoraz. O to víc je pro nás zasloužené vítězství na hřišti nepříjemného protivníka cenné,“ prohlásil kouč Koryčan Jaroslav Hastík.

Hostům z Kroměřížska radost z výhry kazí pouze vyloučení hostujícího stopera Karla Věžníka na konci střetnutí, červenou kartu uviděl po potyčce s domácím bekem Dominikem Dekrétem. „Oba sudí vyloučil, OK, ale hlavní strůjce Petr Vozár vyvázl pouze s napomenutím,“ vadí Hastíkovi.

I. B třída sk. C, 5. kolo -

TJ SPARTAK HLUK B – FC KORYČANY 2:3 (0:2)

Branky: 47. David Matejka, 60. Roman Martiš – 11., 33. a 58. Tomáš Reška. Rozhodčí: Matušinec. Červené karty: 84. Dominik Dekrét – 85. Karel Věžník. Diváci: 50.

Už teď přemýšlí nad tím, jak sestavu příští týden poskládá, protože Koryčany dál sužují četné absence.

„Trápí nás víc než půl roku a velkou měrou se podílely i na našem pádu z A třídy. Pod hluckou tvrzí však už dosáhly hraniční meze. I proto naše vyhlídky se dvěma patnáctiletými kluky v základní sestavě příliš optimistické nebyly,“ říká.

I přesto oslabení hosté doufali, že za určitých podmínek a okolností mohou na Slovácku uspět.

Jednoduché to ale rozhodně neměli, protože domácí zálohu Spartaku vzadu vyztužil zkušený stoper David Uhlíř, v poli oživili běhaví pendleři David Matejka s Romanem Martišem a na hrotu se poprvé ve vyšší soutěži představil i matador Martin Zalubil. „Není divu, že si svěřenci trenérů Jana Miroše a Zdeňka Horáka už už brousili vítězné nože,“ glosoval Hastík.

Na precizně připraveném pažitu jako první zahrozili domácí únikem Matejky zleva, dorostenec Malosh jej zpacifikoval až v poslední chvíli. Soupeř odpověděl nejen únikem, ale i přesným centrem Salingera na hlavu nabíhajícího Eremiáše, ten ale z malého vápna bránu přestřelil. Hned dvakrát se v palebné pozici uvnitř šestnáctky ocitl i druhý elév Pintera, v klíčových momentech ale zaváhal.

V 11. minutě však Karel Věžník bezpečně vyvezl míč na půlku soupeře a k centru zleva vybídl PPosoldu. Odražený míč si na hranici velkého vápna pohotově zpracoval Reška a prudkou ránou pod břevno poslal hosty do vedení.

Domácí poté kontrovali několika akcemi z obou křídel, při jejich zakončení si však většinou počínali zbrkle a občas i bez rozmyslu. „Díky tomu a byť i se štěstím jsme tak přečkali několik kritických chvil, při nichž našemu brankáři výrazně pomohli i obětavě blokující hráči z pole,“ oddechl si Hastík.

Blízko druhému gólu byly Koryčany ve 31. minutě, kdy po rohovém kopu křížnou hlavičkou shora orazítkoval břevno Šnajdr. Ale už za další dvě minuty se radovaly podruhé. Skvěle hrající Reška v souboji jeden proti jednomu ve středu obrany odvážně obešel Uhlíře a lobovaný míč snad z třiceti metrů efektně zavěsil pod víko. „Fotbalová paráda s ligovými parametry!“ hlásil Hastík.

A v hostujícím táboře mohlo být ještě veseleji, neboť krátce před přestávkou si Reška znovu balón navedl na svoji jedovatou pravačku, ovšem dělovkou napálil jen břevno.

„Do druhé půle jsme trochu zamíchali sestavou s prioritou hlavně brzy neinkasovat, což se nám bohužel nepovedlo, neboť už po dvou minutách nepříliš razantní, ale falšovaná střela Davida Matejky zpoza šestnáctky patrně překvapila Lukáše Rottera a nečekaně pronikla za jeho záda,“ povzdechl si Hastík.

I fotbalistům Koryčan se pak povedlo několikrát proniknout do blízkosti Gáškovi svatyně, žádnou ze slibných akcí zejména Eremiáše však kvůli nepřesné finálce nezakončili gólem.

V 58. minutě však mladíci Malosh s Pinterou presinkem způsobili chaos v domácí obraně, míče se ujal Reška a nechytatelnou pumelicí k bližší tyči překonal Gáška potřetí, čímž dosáhl hattrick.

„Vývoj zápasu vzápětí nepochopitelně ovlivnil naprosto nesmyslný verdikt hlavního rozhodčího Luďka Matušince, jenž domácím poblíž rohového praporku neprávem přisoudil výhodu autového vhazování, aniž by míč opustil hrací plochu a aniž by případný aut signalizoval jeho delegovaný asistent Denis Fridrich. Domácí bryskně využili naší momentální ztráty koncentrace a šťastným "haluzákem" Romana Martiše se podruhé dostali na dostřel,“ líčí Hastík.

A Hlučané následně mohli i vyrovnat, jeden z nich ale místo technického řešení zvolil hrubou sílu a míč z deseti metrů napálil do ochranné sítě.

Ve zbývajícím čase ve velkém vedru už oběma týmům očividně ubývaly síly, o to víc přibylo nervozity. V 84'. minutě domácí náhradník Petr Vozár v hostujícím vápně nebývale hrubým zákrokem fauloval Salingera, pod sprchu šli po vzájemné strkanici ale Dekrét s Věžníkem.

„Těsné vedení jsme navzdory osmiminutovému nastavení ubojovali a nakonec i uhájili,“ oddechl si Hastík.

Soupeř byl po těsné prohře zklamaný. „Doma jsme chtěli samozřejmě bodovat, ale soupeř nám uštědřil velkou školu z produktivity. Kdybychom vedli 3:0 neb 4:0, mohlo být po zápase. Hosté ale byli neskutečně efektivní. Z prvních dvou střel dali dvě branky a pak se to těžko dohánělo,“ říká trenér Hluku B Jan Miroš.

„V poli jsme byli lepší, na míči silnější, rychlejší, ale zahodili jsme spoustu šancí. Hosté naopak do čeho kopli, to jim tam spadlo. Ještě tedy orazítkovali dvakrát břevno, to ale od nich bylo vše,“ přidává.

„Hosté se ve druhé půli zatáhli. Obránce dali do útoku a rychlé útočníky do obrany a my se těžko prosazovali. Koryčany to odehrály zkušeně. Naši mladší kluci se se soutěží stále ještě seznamují. Utkání se v závěru dost vyostřilo, konec byl vyhrocený. Padly dvě červené karty, byly tam hádky, strkanice,“ zakončil Miroš.