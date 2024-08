Fotbalisté Koryčan i ve druhém letošním domácím zápase vyšli bodově naprázdno. Parta kouče Jaroslava Hastíka po Prakšicích neuspěla před vlastním publikem ani s Polešovicemi, soupeři ze Slovácka podlehla 1:2 a po čtyřech kolech je v tabulce I. B třídě skupině C až desátá.

„Jakkoli nás těší slova chvály či uznání z úst našich soupeřů, k více bodům naše hra zatím nevede,“ štve Hastíka po dalším nezdaru.

Koryčany dva týdny od nepříjemné prakšické lekce doma o všechny body připravily také Polešovice. „Přestože jsme eliminovali jejich trumfové eso Ondřeje Crlu, nestačilo to,“ povzdechl si Hastík.

Nedělní duel nakonec rozhodl dvěma přesnými zásahy hostující jinoch Matyáš Ficek.

I. B třída sk. C, 4. kolo -

FC KORYČANY – 1. FC POLEŠOVICE 1:2 (0:1)

Branky: 63. Jindřich Slavíček – 20. a 67. Matyáš Ficek. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 75.

„S podporou větru jsme přitom začali slibně a zejména opakované průniky Michaela Salingera i Jakuba Eremiáše z obou stran volaly po gólu, ztroskotaly však kvůli nepřesnostem ve finální fázi,“ posteskl si Hastík.

Hosté se většinou jen bránili a často nakopávali míče za domácí obranu. V 19. minutě však Koryčany jeden z takových nákopů nevyřešily správně a individuální chybou umožnily jít soupeři do vedení.

„Laciný gól soupeře náležitě povzbudil a s vidinou možného úspěchu ještě přidal na bojovnosti i důrazu. Nás naopak inkasovaná branka očividně přibrzdila a až do přestávky byly Polešovice lepším týmem, když nejvíc hrozily technicky zdatným Janem Vaculíkem zprava,“ říká Hastík.

Celek z Kroměřížska i po obrátce vynaložil velké úsilí nepříznivý stav zvrátit, domácí herní převaha však byla spíše platonická a do šancí se téměř nedostali. S několika střeleckými pokusy z dálky si spolehlivý Marek Pavela v bráně bez problémů poradil. „K úspěchu bohužel nevedly ani naše četné standardky,“ smutnil Hastík.

Až v 63. minutě si balón kdesi od půlící čáry navedl krajní bek Jindřich Slavíček a z obrovské vzdálenosti neuvěřitelně vymetl šibenici.

„Podobně jako ve Zlechově jsme ani tentokrát na naši gólovou radost nenavázali a vzápětí po obligátní ztrátě míče v poli a nedůsledném bránění inkasovali podruhé,“ hořekoval Hastík.

„ Byť jsme pak už všechny síly vrhli do ofenzivy a až do posledních chvil se snažili výsledek aspoň srovnat, přáno nám nebylo. Hosté s maximálním vypětím své těsné vedení uhájili a my spolkli už třetí hořkou pilulku,“ přidal zklamaně.

Jedním z mála pozitiv pro Koryčany tak je alespoň návrat Tomáše Ryšky na zelený trávník po dlouhých čtyřech měsících od nešťastné zlomeniny lýtkové kosti. „Tak ať ti to, Tomáši, zase brzy střílí!" přeje nejen Hastík.