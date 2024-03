V neděli dvěma góly zlomil odpor Brumova, v úterý rozhodl také souboj s Kvasicemi. Osmnáctiletý dorostenec Kroměříže Rotgak Inuwa Gorip má skvělou střeleckou formu, kombinovanému týmu Hanácké Slavie pomohl v úterý večer k triumfu 2:1.

Lavička fotbalistů Kroměříže B při domácím přípravném zápase s Kvasicemi. | Foto: SK Hanácká Slavia Kroměříž

„Soupeř má sestavu plnou bývalých hráčů Hanácké Slavie a vede jej Vlastimil Chytrý, který za Hanáky jednak také hrával a působil zde i jako trenér prvního týmu či staršího dorostu. Za nás nastoupil kombinovaný tým, ve kterém bylo kromě kmenových hráčů béčka také sedm hráčů druholigového kádru a čtyři dorostenci,“ hlásil sportovní ředitel a kouč kroměřížské rezervy Karel Heinz.

Utkání mělo poměrně vysokou kvalitu, o což se zasloužily oba celky.

Do vedení šli v 9. minutě Hanáci, když aktivní Švajda dotlačil obránce Kvasic k vlastnímu gólu.

Poté se do dvou dobrých příležitostí dostal Surynek, ale pálil jen do brankáře Ungera a v druhém případě nad.

Za Kvasice se do první šance tlačil Zapletal, ale brankář Gergela dobře vyběhl a šanci zmařil.

Ve 20. minutě už ale přední tým krajského přeboru Zlínska výsledek srovnal. Rychlou kolmou přihrávku si převzal Vojtášek a sám na Gergelu sólo zakončením po zemi proměnil.

Ve 32. minutě předvedli hosté další provedenou kolmou akci, při které utekl obráncům Slaměník. Jeho křížná rána skončila jen těsně vedle.

Přípravný fotbal: Koryčany prohrály v Dubňanech, musely znovu improvizovat

Ve 42. minutě to technicky zkoušel z hranice šestnáctky Strašák, ale neuspěl. „Hosté v této pasáži ukázali že jsou poprávu aspirantem na postup do divize,“ uvedl Heinz. A ke konci poločasu mohli jít do vedení, ale branka ze 43. minuty jim nebyla uznána pro předchozí ofsajd Zapletala.

Ve druhé půli a po prostřídání na obou stranách měli už více ze hry domácí, ale více šancí zahodili.

V 52. minutě si Dočkal stáhl dlouhý míč za obranu, ale přes brankáře jej neprotlačil. A stejný hráč zakončil svůj únik těsně vedle.

Kvasice pak mohla mrzet pěkná hlavička po rohu, kterou domácí odvraceli téměř na brankové čáře.

Další nebezpečný a prudký centr před bránu nadělal Hanákům také potíže, ale bez úhony. Pak už se hrálo znovu spíše před brankou Kvasic.

V 64. minutě Goripovu tutovku zmařil brankář Svoboda. Šikovný dorostenec se ale následně hezky uvolnil ve vápně a nadvakrát překonal Jakuba Svobodu. Vedení Hanáků mohl navýšit Mlčoch, ale jeho prudkou ránu vyrazil gólman Kvasic nohou na břevno.

Hosté mohli výsledek v poslední minutě srovnal, prudká střela šla jen do boční sítě.