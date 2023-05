Fotbalový Vsetín odvolal trenéry!

A jestli se brankář Kateřinic ještě někdy vrátí do branky, si můžete přečíst v našem rozhovoru.

O víkendu jste rozstříleli v domácím prostředí Rožnov pod Radhoštěm. Bylo utkání tak jednoduché, jak napovídá výsledek?

Vůbec ne! Rožnov byl v prvním poločase týmem, který byl víc na míči, i když si asi vyloženou gólovku nevytvořil. My jsme dali, troufnu si říct, ze tří šancí čtyři branky. (smích) Do druhého poločasu vstoupil Rožnov opět aktivně a snažili se i za nepříznivého stavu hrát fotbal. I když jsme zvýšili na 4:0, tak soupeř nepřestával hrát a snažili se aspoň snížit skóre, což se jim nakonec povedlo.

Dal jste čtyři branky. Podařili se vám někdy v jednom zápase nasázet více gólů?

V mistrovském utkání určitě ne a jsem za ně moc rád, děkuji spoluhráčům!

Můžete nám popsat všechny Vaše trefy do sítě Rožnovjanů?

První gól padl po centru ze strany, kdy míč propadl přes dva obránce a já jsem doklepával z malého vápna. Při druhé brance jsem šel sám na bránu, obhodil si gólmana a doklepával do prázdné branky. Třetí branka padla po krásné průnikovce od Ondry Kuzníka, kdy jsem šel opět sám na bránu a prostřelil sem gólmana na přední tyč. Čtvrtá trefa padla po nedorozumění defenzivy, kdy propadl balón a já jsem obešel brankáře a střílel jsem do odkryté svatyně…

V tabulce střelců máte jedenáct branek. Jste spokojen se s touto statistikou?

Myslím si, že to není špatné číslo, i když vždy to může být lepší a doufám, že nějaké branky letos ještě přidám…

Dokonce máte o dva góly více než vigantický Milan Baroš!

To jsem si upřímně ani nevšiml, vážím si vůbec toho že si můžu proti takové legendě zahrát.

Znamená tato vaše střelecká potence to, že pověsíte brankářské rukavice na hřebík?

Neřekl bych, že rukavice pověsím na hřebík, ale pokud bude potřeba, tak budu nachystaný zaskočit do brány. Musím ale říct, že v tuto chvíli mě hraní baví více! (smích)

Kateřinice měly slabší rozjezd do jarní části. Čím to mohlo být způsobeno?

Ztráceli jsme koncovky zápasů, chybí nám kondice. I když jsme se ze začátku přípravy scházeli ve slušném počtu, postupně začalo chodit míň a míň lidí. Před další sezonou na tom budeme muset zapracovat.

Jak jste v Kateřinicích spokojený. Nepomýšlíte na vyšší soutěž?

V Kateřinicích jsem momentálně spokojený, máme dobrou partu, kde jsme namíchání starší kusy i s mladšími. Jediná věc, co mě mrzí, že se na tréninky scházíme v malém počtu. Nad vyšší soutěží jsem zatím nepřemýšlel, povedly se mi dva zápasy po sobě, je potřeba zůstat nohama na zemi a zaměřit se na to, abych předváděl konzistentní výkony a mohl pomoci našemu týmu co nejvíc.

Jaké máte v klubu podmínky?

Dobré. Odpovídá tomu i to že máme v týmu kluky, kteří za Kateřinice hrají i více než 10 let.

Kdo je tahounem mužstva v utkání a kdo po utkání?

Momentálně je to na hřišti náš kapitán Jirka Drda, který dává fotbalu strašně moc a jsme rádi, že ho máme v týmu. Po zápase se asi nedá vybrat jen jeden, máme skvělou partu a každý zde něčím přispívá.

Jak se Vám zamlouvá úroveň letošní I. A třídy?

Úroveň je dobrá, myslím, že lepší než minulý rok. Přišlo dost hráčů z vyšších soutěží a to se projevilo na výkonech týmů. Myslím, že všichni můžeme říct, že Hrachovec je momentálně o parník jinde.

Jak se vám zamlouvá chystaná reorganizace fotbalových soutěžích?

Upřímně jsem o reformě jenom zaslechl, ale nevěnoval sem tomu velkou pozornost, takže se k tomu nedokážu přesně vyjádřit…