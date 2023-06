Sezonu jste završili výhrou 3:1 proti Holešovu B. Jaká byla? Od nás to nebyl nejpovedenější zápas, představoval bych si ho ve větší kvalitě. Je to dáno náročností našeho klubu, po hráčích chceme, aby předváděli výkony blížící se A-týmu. Soupeř navíc na velkém hřišti zahrál solidně, k vítězství jsme se museli prokousat. Po celou dobu utkání jsme přesto byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli.

I. B třídu jste suverénně ovládli, za celý ročník jste ztratili jen pět bodů. Bylo vše podle představ?

Vždy je co zlepšovat! (úsměv) Musím však pochválit všechny kluky, kteří za B-tým naskočili, bylo jich 42, z toho 14 odehrálo jen jedno utkání. Klobouček před všemi, kteří nastoupili do zápasů, jsme s nimi spokojeni, odvedli dobrou práci, v kariéře se znovu posunuli dále. Rád bych pochválil starší hráče, jakožto jejich support a mentory. Nesmím zapomenout ani na realizák. Doufám, že na I. A třídu naskládáme co nejlepší tým. Že ji odehrajeme se ctí.

Kroměříž B slaví další postup, odložila předávání. Heinz vyzdvihl matadory

Bude už I. A třída velký skok?

Bude záležet na více aspektech – jak poskládáme tým, zda někdo z hráčů bude potřebovat hostování v divizi nebo MSFL. Vše se bude odvíjet od A-mužstva, jak bude mít široký kádr. Podle toho uvidíme, zda se v I. A třídě zastavíme na rok. Nyní to ale vážně ještě nedokážu posoudit.

A-mužstvo postoupilo do II. ligy. Jakou z toho máte radost optikou B-mužstva?

Klub funguje na velké propojenosti – od mládeže až k áčku jde vše ruku v ruce. Pokud zde budu jako sportovní ředitel, tak to tak bude i nadále. Postup obou mužstev je pro nás obrovský úspěch, stejně jako návrat do MSDL. Před sezonou to byly naše cíle, my je splnili. Jsem obrovsky pyšný na náš sportovní úsek, který dokáže vyhodnotit, na co máme. Klub je na dobré cestě. Nyní je důležité neudělat fatální chyby, po kterých bychom se zastavili, nebo se vrátili zpátky.

I. B třída, sk. B: Zkraty favoritů! Kroměříž přišla o náskok 3:0, padla i Veselá

Bude těžké krotit současné pozitivní emoce?

V první řadě je to větší zodpovědnost, více budeme v médiích, na očích. Budeme se snažit více zprofesionalizovat, ale ne co se týče peněz, ale práce a zmíněné zodpovědnosti. (úsměv)

Sezona byla pro vás velmi úspěšná. Stihli jste už vše s B-týmem konečně oslavit?

Pěkně se to sešlo, kluci měli závěrečnou v sobotu po postupu áčka do druhé ligy. Oslavilo se to společně. Po Holešově jsme to oslavili s fanoušky, měli jsme i týmovou večeři. Příští týden budou oslavy ke 120 letům klubu, povedl se nám majstrštyk. Na všechny lidi okolo klubu jsem pyšný.