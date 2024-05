Ani synovi sportovního ředitele Kroměříže a kouče béčka se slova o neregulérnosti soutěže neposlouchala dobře.

Nivnickým vadilo, že lídr soutěže dorazil na sobotní utkání výrazně posílený, s druholigovými hráči nastupuje celé jaro.

„Řády to umožňují, tak to prostě je. Trénujeme společně. Když kluci z áčka dostanou příkaz hrát za béčko, nic neříkají a jdou. Chápu, že to soupeřům vadí, my chceme postoupit a od začátku sezony si jdeme za tím,“ prohlásil.

I když si béčko Kroměříže cestu do vyšší třídy na podzim dost zkomplikovalo, po zimní pauze využilo několika zaváhání Nivnice a už vládne I. A třídě skupiny B.

Čtyři kola před koncem vede soutěž o osm bodů, přitom přesně s takovou ztrátou šlo do jarních odvet. Neskutečné!

„Věděli jsme, že soupeř všechny zápasy nevyhraje. Bylo pro něj složité zopakovat fantastický podzim. My jsme chtěli každý zápas vyhrát, byť jsme taky počítali s tím, že někde klopýtneme. Jaro nám vychází, hrajeme dobře,“ uvedl Heinz.

Postup je blízko. Kroměříž B zvládla šlágr v Nivnici a soutěž vede už osm bodů

Hanáci skvělé výkony a výsledky potvrdili také v Nivnici, ve šlágru 22. kola zvítězili jasně 4:0 a jsou velmi blízko postupu do krajského přeboru.

„Rozhodnuto ještě není. Hotové to bude, až budeme mít stoprocentní jistotu, ale náskok neztratíme. Už si to pohlídáme,“ nepochybuje dvaadvacetiletý středopolař.

Zatímco béčko Kroměříže bude na konci sezony zapíjet a slavit další triumf, první tým záchranářskou misi nezvládlo a po roce se vrací zpět do MSFL.

„Tak to ve fotbale bývá. S tím do toho klub šel, že za rok může z druhé ligy sestoupit,“ říká.

„Samozřejmě nás to všechny mrzí, s kluky si ale dál jdeme za svým cílem, který jsme si dali před lety, kdy se tým zakládal. Máme kvalitní tréninkový proces, chceme se zlepšovat a hrát co nejvyšší soutěž,“ přidává.

Nivnici naštvali profíci: Je nejvyšší čas, aby se nad tím lidé z FAČR zamysleli

Fotbalisté Kroměříže B sobotní duel v Nivnici zvládli s naprostým přehledem. I když se chvíli rozehrávali a zastřelovali, po vedoucí brance Dočkala se uklidnili. Dál kontrolovali hru, šli si za třemi body.

„Na utkání jsme se připravovali celý týden. Věděli jsme, že je to pro nás klíčový zápas v boji o postup. Soupeř hrál z bloku, spoléhal na rychlé brejky, s čímž jsme ale počítali. Domácím jsme míč vždycky hned sebrali, takže moc šancí neměli,“ říká.

„Nivnice poprvé zahrozila až kolem čtyřicáté minuty. V prvním poločase měla dvě pološance. Ve druhé půli jsme přidali další dvě branky, uklidnili se a závěr si pohlídali,“ dodal spokojeně.