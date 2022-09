„Zápas nám ukázal do naší další práce spoustu věcí. Když chceme hrát s takovým týmem, jako je Amerika, musíme být maximálně produktivní. Soupeř měl podobné množství šancí jako my, ale na rozdíl od nás je vždy proměnil. Naše hra musí být podpořena samozřejmě také herními dovednostmi a následně také herním sebevědomím. To u našich hráčů nyní postrádáme a máme tak obrovský prostor se v tomto směru zlepšovat," řekl po utkání český trenér David Holoubek.