Ježek Cup: Blackout na úvod. Česká osmnáctka prohrála ve Zlíně s Německem 0:4

České fotbalové reprezentaci do osmnácti let vstup do domácího turnaje Ježek Cup vůbec nevyšel. Svěřenci trenéra Davida Holoubka na stadionu ligového Zlína nestačili na favorizovaný výběr Německa, kterému podlehli jednoznačně 0:4. Hosté středeční duel rozhodli v úvodu druhé půle, když soupeři nasázeli tři branky v rozmezí pouhých osmi minut.

Český národní tým do osmnácti let (bílé dresy) vstoupil do turnaje Ježek Cup porážkou. Ve Zlíně nestačil na výběr Německa, kterému podlehl jednoznačně 0:4. | Foto: Deník/Jan Zahnaš