„I přes porážku jsem s výkonem mužstva spokojený. Kluci zápas odmakali, nemají se za co stydět. Vždyť ještě na podzim většina z nich hrála o dvě třídy níž,“ připomíná kouč Pilany Martin Střelec.

Také on na podzim působil v okresním přeboru Kroměřížska. Nyní si zvyká na jinou soutěž, nové soupeře a také hru v exilu.

I. A třída sk. B, 14. kolo -

TJ PILANA ZBOROVICE – FK MLADCOVÁ 1:3 (1:1)

Branky: 31. Patrik Malošík – 9. a 79. Martin Čihánek, 76. Vlastimil Fabík. Rozhodčí: Večeřa. Červená karta: 75. Lukáš Bukový (Zborovice). Diváci: 115.

Zborovice vyměnily Měrovice nad Hanou, za Troubky, kam to mají blíž a kde se cítí lépe.

„Troubkám musíme poděkovat za skvěle připravené hřiště. I když dost pršelo, zápas to nijak neovlivnilo,“ tvrdí Střelec.

V sobotním duelu neměl k dispozici Šumberu s Uhrinovským, další borce čekala těžká šichta proti Mladcové.

Hosté šli do vedení v 9. minutě, kdy otevřel skóre Čihánek. „Na začátku byl zápas prakticky vyrovnaný. Celkově bylo k vidění na obou stranách málo šancí,“ říká domácí kouč.

Zborovice skóre srovnaly po jednom z ojedinělých brejků, prosadil se Malošík.

„Ve druhém poločase jsme byli chvilkami i častěji na balonu, lepší než soupeř, který ale proměnil jeden brejk a strhl vedení na svoji stranu,“ líčí Střelec.

Vítězný gól si připsal Fabík. Vzápětí šla Pilana do deseti, protože Lukáš Bukový se ohradil na pomezního rozhodčího a za kritiku vyfasoval červenou kartu. V tu chvíli bylo po zápase.

Triumf Mladcové vzápětí završil Čihánek.

„Vítězství je zasloužené, ale zbytečně komplikované,“ trefně poznamenal trenér Mladcové Jan Somberg.

„Vím, že soupeř je oproti podzimu výrazně oslabený, přišel o většinu hráčů, i přesto se na tom malém a hlavně úzkém hřišti stačil s námi posouvat a běhat. Balon po zimě na trávě vždycky více skáče, což nám moc nevyhovuje. Sice jsme šli brzy do vedení, ale další šance jsme nedali a z brejku inkasovali gól na 1:1. Pak to dlouho bylo takové divoké, neurovnané. Zápas jsme zlomili až ve druhé půli, ke konci střetnutí. Pomohli jsme si střídáním, soupeř šel navíc do deseti, byl víc unavený,“ hodnotil duel.

Sombergův tým v zimní pauze posílil pouze Radek Kvěťák z Nevšové, jinak tým zůstal stejný. „I když nám někteří kluci chyběli, na střídání jsem měl šest hráčů, což byl snad rekord této sezony,“ dodal s úsměvem Somberg.