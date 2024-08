„Kluci mi to v podstatě dovezli na podnose a já jenom míč doťukl do brány,“ přidává skromně.

Hrdlička se prosadil v 58. minutě, kdy srovnal na 1:1. Vzápětí udeřil ještě další náhradník Dočkal a Lubná slavila třetí výhru v řadě. Nováček z Kroměřížska po postupu do I. B třídy ještě nenašel přemožitele, zůstává stoprocentní.

„Je to super. Začátek nám vyšel. V kraji se nám vede dobře. Snad to vydrží,“ přeje si.

Ve Zlechově to ale hosté neměli jednoduché. Potrápil je nejenom soupeř, ale i velké vedro. „Byl to fyzicky náročný zápas,“ přitakává mladík.

„Bylo dost dusno, ale celkově jsme to zvládli,“ míní.

Skvěle si Hrdlička vede i po přechodu z dorostu do mužů. Šestnáctiletý mladík se do Lubné vrátil z Bezměrova, kde strávil minulou sezonu. Za Ajax ale nastupoval v brance, chytal.

„Nevím, co mě to chytlo, ale chtěl jsem to zkusit. Bohužel jsem se zranil a pak už jsem se bál. Kontaktů při rohových kolech bylo moc,“ tvrdí.

Fotbalisté Zlechova doma podlehli Lubné 1:2 | Video: Libor Kopl

Nyní je zpátky v poli, už zase nosí dres Lubné, kde působil už v mladších žácích.

I když věkem patří mezi mládežníky, nastupuje za muže, protože tým z Kroměřížska nemá dorost. Mezi dospělými už ale celkem zvykl.

„Je to rychlejší, fyzicky náročnější a musí se hrát důrazně, ale kluci i trenéři mi dost pomáhají, takže ten přechod není tak složitý,“ dodává student kroměřížského gymnázia, jenž fandí Barceloně a obdivuje hvězdného Argentince Messiho.