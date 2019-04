„Nakročili jsme dobře. Nečekal jsem, že to bude až tak jednoduché. Některé zápasy byly opravdu jednoznačné. Ale s tímto mančaftem první musíme být,“ uvědomuje si trenér Fryštáku Jakub Hrnčiřík.

I když ambiciózní tým chce soutěž vyhrát, o postupu se v klubu zatím nebaví. „To si necháme až po sezoně,“ prohlásil Hrnčiřík.

Soupeře v žádném případě nepodceňuje, i když dobře zná sílu svého mančaftu. „Největšími konkurenty jsou Veselá, Mladcová a Admira Hulín. Vždycky ale záleží hlavně na tom, jak se které týmy sejdou. Když budeme v plné síle, měli bychom první místo uhrát,“ ví Hrnčiřík.

Toho hlavně těší, že po dvou sestupech si hráči získali fanoušky na svoji stranu a s téměř totožným týmem předvádějí líbivý fotbal. Mužstvu pomohl příchod Davida Sklenáře z třetiligového Uherského Brodu a góly mazáka Marka Vavruši, nejlepšího střelce soutěže. Mezi další opory patří brankář Mikel, kapitán Skalička a veterán Valášek. „Žádné posilování neplánujeme. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom sehnali nějakého rozdílového hráče, ale budeme rádi, když kádr udržíme a že se nikdo nezraní,“ přeje si Hrnčiřík.

Lídr tabulky bude trénovat ve Fryštáku i ve Zlíně na Vršavě, kde odehraje i přípravné zápasy. V plánu je také víkendové domácí soustředění.

Příprava Admiry bez zimního turnaje

Nejbližším pronásledovatelem Fryštáku je Admira Hulín. V klubu panuje s výkony i umístěním velká spokojenost, vždyť vedení Admiry v létě dokonce zvažovalo, že nepodá přihlášku do soutěže. „O to víc nás momentální postavení v tabulce těší. Z pohledu klubu je to jedna z nejúspěšnějších podzimních částí sezony,“ prohlásil předseda FK Admira Hulín Jan Horáček, který společně s kolegy poslední chvíli přivedl šest posil, které se staly platnými členy kádru. Nováčci se postupně zapracovali do týmu a nahradili tradiční mazáky. „Právě na poměry první B třídy je široký kádr tajemstvím úspěchu. Zatímco v závěru většině týmů docházeli síly a hlavně hráči, my jsme měli stále z čeho vybírat. Jak už to bývá při tak rozsáhlé změně kádru, nebyla hra zpočátku optimální, ale postupně se herní projev zlepšoval.,“ těší Horáčka.

Současná situace v Admiře je hlavně díky finanční podpoře města Hulín stabilní. Kádr je široký, takže žádné katastrofické scénáře nehrozí. „Předpokládám, že v kádru nenastanou žádné změny. Po dlouhodobém zranění se nám vrací Matyáš Karamon, takže budeme ještě silnější,“ myslí si Horáček.

Druhý tým tabulky ale na postup v žádném případě nemyslí. „Vedoucí Fryšták je na své pozici zcela zaslouženě a myslím, že i neotřesitelně. Nicméně věřím, že jsme schopni ho v domácím prostředí hodně potrápit,“ doufá Horáček.

Zimní příprava se letos v Hulíně uskuteční bez tradičního turnaje, o který týmy z okolí ztratily zájem. „Plánujeme odehrát několik přípravných zápasů na naši umělé trávě a uvažujeme o obnovení zimního soustředění v Rajnochovicích,“ dodává Horáček.

Mladcová chce prohánět Fryšták

Na bronzové pozici přezimují hráči Mladcové. Loňský vítěz postup do vyšší třídy odmítl, nyní je třetí. „Byla chyba, že jsme nepostoupili. Kluci nemají takový zájem a touhu se rvát,“ cítí trenér Luděk Lošťák.

Vedení klubu v červnu nechalo rozhodnutí na hráčích, kteří hlavně kvůli větší atraktivitě a kratším vzdálenostem zůstali v I. B třídě. „Pro Mladcovou je to asi nejlepší soutěž, ideální třída. Všichni se velmi dobře znají. Zápasy jsou vyhecované, návštěvy velké,“ pochvaluje si Lošťák.

Jeho týmu ale po loňském triumfu schází větší zápal a motivace. A v některých duelech také důležití borci. „Když se sejdeme, jsme silní, když naopak někdo chybí a sestava se prostřídá, není to ono,“ ví kouč Mladcové.

Celku z popředí tabulky se nedařilo hlavně proti outsiderům. Mladcová zaváhala v Kostelci, s Příluky nebo Malenovicemi. „Nechci slabší mužstva shazovat, ale kdybychom tyto tři zápasy uhráli, jsme hned za Fryštákem, který doplnil mužstvo Vavrušou a Sklenářem, a jde si za tím,“ prohlásil Lošťák.

Ten na postup nemyslí. Jediné, co si přeje, vrátit favoritovi podzimní porážku a na jaře ho potrápit. „Po třech bodech to docela skáče. Hotovo ještě není,“ myslí si trenér Mladcové, který chce dát v odvetách šanci i mladých dorostencům. Zapracovat talenty do prvního mužstva je ale leckdy složité. „Mladí mají milion zájmů, fotbal je až někde na desátém místě. Už jsem se smířil s tím, že na tréninky chodí jenom někteří,“ říká.

Přípravu ale nevypustí. „V zimě poběháme a kluci z toho budou těžit zbytek sezony,“ dodal.

Veselá má Kurtina a Ježka

V pohodě je po první polovině sezony také Sokol Veselá. Parta hrajícího kouče Tomáše Dujky získala stejně jako třetí Mladcová čtyřiadvacet bodů a v tabulce nejnižší krajské soutěže přezimuje čtvrtá. „Jenom škoda, že jsme nezvládli poslední zápas s Jaroslavicemi, mohli jsme být druzí, ale celkově u nás převládá spokojenost,“ uvedl trenér Dujka.

Veselá se stejně jako jiní soupeři celý podzim potýkala s absencemi hráčů. „Na papíře je nás hodně, ale kvůli různým okolnostem jsme se nedokázali pořádně sejít. Většinou byl problém složit sestavu, proto jsme pokaždé s sebou vzali dva dorostence,“ říká Dujka.

Sokol zbytečně prohospodařil dva zápasy, zbytečných ztrát ale kvůli boji o postup nelituje. „Už loni jsme o něj hráli, ale nevzali bychom ho,“ tvrdí známý fotbalista a trenér.

Nejen pro Veselou je I. B třída ideální soutěž. „Jediný Fryšták má ambiciózní mužstvo a vedení, jistě půjde za postupem. Zbytek mančaftů je v této třídě spokojený. Jezdí se krátké vzdálenosti, každý týden je nějaké derby a divácky atraktivnější zápasy,“ připomíná bývalý hráč Zlína, Pardubic nebo Opavy. I ve Veselí začnou brzy řešit generační obměnu. „Máme v kádru dost starších kluků, já mám taky roky. Proto se snažíme zapojovat mladé kluky. Otázka je, jaký budou mít zájem. Zaujetí pro fotbal nemají, jako měla naše generace,“ připomíná.

Konec kariéry odhlásil Martin Odstrčilík, další fotbalisté Sokola váhají. Vedení klubu se snaží situaci řešit. Ze Slušovic získali hráčskou výměnou Jana Kurtina, z Martinic přišel Petr Ježek. „Jinak tým zůstane stejný. Velké změny neplánujeme,“ říká Dujka.

Veselá zahájí zimní přípravu až v polovině února. „Dříve to nemá cenu, protože kluci jsou pak fotbalem otrávení. Šest týdnů je ideální,“ myslí si hrající trenér Veselé.

Malenovicím scházeli hráči i kondice

Vážné starosti se záchranou po podzimu mají předposlední Malenovice. Svěřenci trenérů Luďka Hynčici a Františka Zálešáka zaspali začátek a pak jen složitě dolovali důležité body. „Spokojení nejsme. V létě nám odešli čtyři hráči. Tři se vrátili do Lhoty, jeden zamířil do Napajedel. Na začátku sezony jsme si tak museli pomoct dorostenci,“ říká trenér Hynčica.

Malenovice doplatily na slabou fyzickou kondici a problémy v defenzivě. „Kluci neměli naběhané, postupně se to ale zlepšilo. Dostávali jsme dost branek. Až na konci se sestava ustálila a v závěru jsme se odpoutali ode dna,“ připomíná Hynčica. Sestup do okresního přeboru si v Malenovicích nepřipouštějí, krajskou třídu chtějí udržet. „Pro nás i fanoušky je to nejlepší soutěž v regionu,“ tvrdí Hynčica.

Zachránit ji ale nebude zrovna jednoduché. „Pokusíme se přivést dva až tři hráče. Máme je vytipované, ale všechno je zatím v jednání,“ říká.

Malenovičtí trenéři se s hráči sejdou ještě před Vánoci. Po týmové schůzce budou všichni chytřejší. „Přípravu začneme v polovině ledna. Na jaře chceme zkvalitnit hru a hlavně zlepšit herní systém. Důležité je, abychom hlavně doma neztráceli body,“ prohlásil Hynčica.

Poslední Kostelec shání trenéra i posily

Získali pouze deset bodů a dostali suverénně nejvíc branek ze všech týmů. Fotbalisté čtrnáctého Kostelce u Holešova sice začali sezonu slušně, ale pak přišli o zraněné hráče a začali schytávat příděly. Výsledkem je poslední místo a obavy ze sestupu do okresního přeboru. „První B třídu hrajeme delší dobu a rádi bychom v ní zůstali. Hlavně kvůli dojezdovým vzdálenostem se pokusíme v soutěži zachránit,“ říká hrající předseda klubu Tomáš Marek.

Případný pád o patro níž by chod oddílu nenarušil, problémy by ale časem mohly přijít. „Nyní nemáme žádný dorost a naivní nejsem, takže počítáme s tím, že jednou přijde horší doba a budeme mít problémy poskládat mančaft. Dokud to ale jde, chceme udržet určitou úroveň,“ prohlásil Marek.

Mladý třiatřicetiletý činovník nemůže být s podzimem vůbec spokojený. „Deset bodů je málo,“ ví. „Nečekali jsme, že budeme v tabulce tak dole a že první polovinu sezony odehrajeme takovým způsobem,“ přidává Marek.

Výkony i výsledky Moravanu ovlivnily hlavně dva faktory. Prvním byla početná marodka, druhým slabá obrana. „Od poloviny sezony nám chybělo až osm hráčů mimo, takže podzim jsme dohrávali ve slátané sestavě,“ připomíná šéf Kostelce u Holešova.

Na debaklech se podílel celý zdecimovaný tým, hořela ale hlavně obrana. „Inkasovali jsme skoro padesát branek, což je strašně moc,“ říká.

Mužstvo srážely hlavně obdržené branky v úvodu a na konci střetnutí. „To by se stávat nemělo. Na to si musíme dávat na jaře pozor,“ ví Marek.

Výprasky se podepsaly i na psychice týmu. „Pár zápasů jsme prohráli velkým rozdílem. Kluci si moc nevěřili, jejich sebevědomí šlo dolů,“ pronesl.

Nepovedené období odnesl hlavně trenér Miroslav Polášek. Zkušený pětašedesátiletý kouč na vlastní žádost u týmu, ve kterém s krátkou přestávkou působil dlouhých jedenáct sezon, skončil. „Nového trenéra ještě nemáme,“ přiznává Marek.

Rozjednaný je i příchod posil. „Věřím, že se zranění kluci uzdraví, ale i tak musíme nějaké hráče přivést. Kádr byl úzký,“ dodal předseda klubu.



Tabulka podzim

1. Fryšták 13 10 1 1 1 51:12 33

2. Admira Hulín 13 7 2 0 4 29:24 25

3. Mladcová 13 7 1 1 4 27:15 24

4. Veselá 13 8 0 0 5 31:25 24

5. Holešov B 13 7 0 1 5 34:29 22

6. Tečovice 13 6 2 0 5 23:18 22

7. Lužkovice 13 6 0 3 4 23:23 21

8. Chropyně 13 4 4 0 5 23:27 20

9. Jaroslavice 13 5 1 2 5 18:22 19

10. Slavkov pH 13 5 0 1 7 34:27 16

11. Louky 13 4 0 1 8 20:30 13

12. Příluky 13 3 1 1 8 19:34 12

13. Malenovice 13 3 1 1 8 18:38 12

14. Kostelec u Hol 13 3 0 1 9 21:47 10



Tabulka doma

1. Veselá 7 6 0 0 1 24:7 18

2. Fryšták 7 5 0 1 1 22:6 16

3. Holešov B 7 5 0 0 2 23:14 15

4. Mladcová 6 4 0 1 1 15:8 13

5. Chropyně 6 3 2 0 1 14:9 13

6. Admira Hulín 6 4 0 0 2 11:9 12

7. Tečovice 7 2 1 0 3 14:10 11

8. Louky 6 3 0 1 2 12:10 10

9. Malenovice 7 3 0 1 3 10:18 10

10. Slavkov pH 7 3 0 0 4 21:12 9

11. Lužkovice 6 2 0 3 1 12:10 9

12. Kostelec u Hol 7 2 0 0 5 11:21 6

13. Jaroslavice 6 1 0 2 3 7:12 5

14. Příluky 6 1 0 1 4 10:19 4





Tabulka venku

1. Fryšták 6 5 1 0 0 29:6 17

2. Jaroslavice 7 4 1 0 2 11:10 14

3. Admira Hulín 7 3 2 0 2 18:15 13

4. Lužkovice 7 4 0 0 3 11:13 12

5. Mladcová 7 3 1 0 3 12:7 11

6. Tečovice 6 3 1 0 2 9:8 11

7. Příluky 7 2 1 0 4 9:15 8

8. Slavkov pH 6 2 0 1 3 13:15 7

9. Holešov B 6 2 0 1 3 11:15 7

10. Chropyně 7 1 2 0 4 9:18 7

11. Veselá 6 2 0 0 4 7:18 6

12. Kostelec u Hol 6 1 0 1 4 10:26 4

13. Louky 7 1 0 0 6 8:20 3

14. Malenovice 6 0 1 0 5 8:20 2



Nejlepší střelci –

15 – Marek Vavruša (Fryšták), 12 – Petr Motal (Admira Hulín), 11 – David Krajcar (Slavkov p. H.), 10 – Petr Dlouhý (Veselá), Radek Ponížil (Slavkov p. H.), 9 – Zdeněk Polepil (Lužkovice-Želechovice), 8 – Jan Chludil (Mladcová), Jan Hřebačka (Fryšták), 7 - Pavel Petráš (Fryšták), Pavel Plhal (Kostelec u Holešova), Benedikt Šuba, Ondřej Zaoral (oba Holešov B).