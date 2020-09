Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Z první výhry v sezoně máme samozřejmě radost. Ovládli jsme derby, tři body jsou pro nás výborné, ale první poločas nebyl z naší strany dobrý. Nehráli jsme dobře. Soupeř byl lepší, a kdyby vedl 3:0, neřekli jsme půl slova. Ve druhém poločase nás posadila do sedla nedisciplinovanost hostujících hráčů a nakonec jsme vyhráli zaslouženě. Není náš problém, že Ostroh po právu inkasoval dvě červené karty. Druhý poločas byl z naší strany lepší, ale bylo to hodně ovlivněné tím, že jsme hráli proti devíti.“

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Zápas nerozhodlo pouze vyloučení našich hráčů, ale hlavně první poločas, po kterém jsme měli vést 3:0 nebo 4:0. V tu chvíli by bylo úplně po zápase. Bohužel jsme neproměnili vyložené šance a po přestávce se přizpůsobili hře soupeře. Jinak jsme ale v první půli byli herně daleko lepší. Obě vyloučení byly zcela zbytečné. U prvního mě hlavně udivuje, že hlavní rozhodčí dá na radu svého asistenta, který je od místa prohřešku dál než on sám. Proto je pro mě verdikt nesmyslný. Druhé vyloučení bylo naopak úplně jasné. Derby rozhodla naše nedisciplinovanost a zahozené šance. Měli jsme rozhodnout do dvacáté minuty a bylo to vyřešené.“

Branky: 65. Marek Szabo, 79. Daniel Kreisl, 81. Dennis Petratur – 3. Filip Kovařík. Rozhodčí: Rodina. Červené karty: 61. Filip Kovařík, 66. Martin Kovařík (oba Uherský Ostroh). Diváci: 200.

STARÉ MĚSTO – ZDOUNKY 2:3 NA PENALTY (1:2)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Kluky musím pochválit za to, jak zápas v deseti lidech odmakali a odjezdili. Kdybychom v takovém nasazené a kvalitě hráli každý zápas, v této soutěži bych se nebál žádného soupeře. Všechna čest, jak zápas zvládli. Z výsledku jsem ale zároveň smutný. I když jsme prohrávali 0:2 a celý zápas hráli v deseti, nakonec jsme s kvalitním soupeřem mohli i vyhrát. Je to škoda, kluků je mi líto. Zápas bohužel ovlivnila situace hned z úvodu utkání, kdy hostující hráč atakoval našeho brankáře, který už držel míč. Ten mu vypadl a po následující situaci a dorážce zahrál náš hráč rukou, po které byl vyloučen a následovala penalta. Nechci si stěžovat, ale podle mě tomu předcházel útočný faul. Hosté pokutový kop proměnili a my šli do deseti. Vzápětí jsme měli šanci na vyrovnání, ale branku jsme nedali a Zdounky ve 21. minutě natřikrát dorazili balon do sítě a vedly 2:0. My jsme naštěstí ještě v první půli z pokutového kopu výsledek snížili. Ve druhém poločase jsme měli více ze hry. Dokonce jsme nastřelili břevno a něli další šance. Bohužel jsme ani neproměnili druhý pokutový kop, který kopal Dominik Řihák. Naštěstí se nám v 85. minutě podařilo po závaru alespoň vyrovnat. Ke konci tam byl ještě jeden chumel, ale míč se poodrážel jinam. V penaltovém rozstřelu byl šťastnější soupeř, my jsme dva pokusy nedali, ale to už je loterie.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Do utkání jsme vstoupili famózně a po dvou promarněných tutovkách jsme tu třetí v 5. minutě proměnili. Domácí hráč vyrážel míč rukou a musel předčasně pod sprchy. Penaltu bezpečně proměnil Karlík. Když ve 20. minutě zvýšil Ledina na rozdíl dvou branek, zdálo se být utkání rozhodnuté, ale opak byl pravdou. Domácí se dostali do kontaktu proměněnou penaltou a i v deseti, povzbuzováni skvělými fanoušky, rozjeli koncert a podařilo se jim několika slibných šancích vyrovnat. Penalty rozhodly, že si vezeme hodně šťastné dva body. Klobouk dolů před výkonem domácích hráčů i fanoušků.“

Branky: 30. Lukáš Ošívka z penalty, 85. Adam Otáhal - 5. Zdeněk Karlík z penalty, 21. Jakub Ledina. Rozhodčí: Dobiáš. Červená karta: 5. Karel Doseděl (Staré Město). Diváci: 135.

SLAVKOV – MALENOVICE 1:2 (1:0)

Jaroslav Habarta, předseda Slavkova: „V prvním poločase byl soupeř malinko fotbalovější a běhavější, ale zatímco my jsme měli dvě nebo tři velké šance, hosté jenom jednu. Proměnili jsme příležitost ve 43. minutě. Ve druhé půlce jsme byli jasně lepší, bohužel jsme neproměnili čtyři tutovky. Malenovice nám naopak ze dvou brejků daly dva góly, ani nevíme jak. Hosté po přestávce dvakrát byli v naší šestnáctce, přesto u nás vyhráli. Z výsledku jsme hodně zklamaní. Chtěli jsme vyhrát, taky jsme na to měli, bohužel nám nebylo souzeno dát další gól. Navíc se zranili Bukvic.“

Dominik Torma, hráč Malenovic: „Hned v první minutě jsme zahrozili po centru Bartka, kdy těsně minul balon v malém vápně Páleníček. Ze začátku byli aktivnější hosté. V 9. minutě jsme měli další šanci. Po samostatné akci Bartka, který pomotal dva hráče soupeře a předložil balon znovu Páleníčkovi, ale ten neměl čas na zakončení. Poté domácí střelou ze šestnáctky prověřili Dvořáka. Ten s klidem kryl. Ve 12. minutě po standardce Patáka vyrazil gólman domácích balon na šestnáctku, odkud nepřesně střílel Ezr. V 17. minutě přišla první velká šance domácích. P závaru před brankou ale vysoko přestřelili. Pak měli šanci znovu hosté. Novák našel v šestnáctce Kostku, kterému střelu ale zablokovali. Posléze Janovač mířil nad branku. Pak Ezr těsně minul branku, kdy jeho střela byla ztečována na rohový kop. Po půlhodině měli domácí velkou šanci, ale neprostřelili jistého Dvořáka. Ve 32. minutě nastřelil Slavkov břevno. Domácí se ujali vedení gólem do šatny dali, když odražený balón po teči skončil v hostující bráně. V 52. minutě ale bylo srovnáno. Po zmatcích před brankou hostí a rychlém brejku se nemýlil Páleníček. Do šedesáté minuty byla hra vyrovnaná, ale potom převzali iniciativu domácí a zavalili obranu hostí velkým počtem standardních situací. Malenovice tento tlak přečkaly a v závěru zápasu dokázaly udeřit. Střídající duo Šenkeřík - Torma rozhodlo. Po kombinaci u postranní čáry balonem pod sebe našel Šenkeřík Tormu, který přesně trefil na zadní tyč a rozhodl tak zápas. Domácí už se ke konci zmohli jen na jeden přímý kop, ale Dvořák vše jistil a tak po boji berou Malenovice všechny tři body. Nutno říci, že byly šťastnějším celkem, ale i takový fotbal je.“

Branky: 43. Martin Chovanec - 55. Petr Páleníček, 82. Dominik Torma. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 69.

VELKÝ OŘECHOV – OŘECHOV 4:5 (1:3)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „I přes porážku patří klukům velké poděkování za to, co dneska předvedli. Podali jsme bojovný výkon, hráli opravdu srdcem a byť jsme brzy prohrávali 0:3, dál jsme chtěli hrát fotbal a bojovali. Nechci si na nic stěžovat, ale v posledních dvou zápasech jsme měli strašnou smůlu. Chytal nám Minařík, kterému musím poděkovat, že nastoupil se sebezapřením a zraněnými koleny i rukou, což strašně ovlivnilo náš výkon. Dostávali jsme jednoduché góly. Přitom jenom Honza Dujka měl proti Ořechovu tři vyložené šance. Přesto jsme po poločase prohrávali 1:3. Ve druhém poločase jsme podali skvělý výkon a výsledek jsme famózně otočili na 4:3. I když jsme dál bojovali, výbornému soupeři jsme darovali další dva góly. Hostům chci pogratulovat, ale tentokrát nemůžu říct, že by si vítězství zasloužili. Remíza 4:4 by byla spravedliá. Pro diváky to ale i přes divokou prohru byl fantastický zápas, který se odehrál v přátelské atmosféře. Pokud by takové bylo každé utkání a my vždy narazili na fair-play mužstvo, jako je Ořechov, lidi bude fotbal bavit a budou na něj chodit.“

Jaroslav Hastík, trenér TJ Sokol Ořechov: "Delikátní souboj dvou „Ořechovů“ měl svého favorita v aktuálním lídrovi ze Slovácka. Zvlášť poté, co jeho protějšek z Luhačovického Podlesí musel v týdnu strávit osmi gólovou nadílku od dalšího nováčka z Topolné. Úvodní minuty papírové předpoklady jen potvrdily. V 9. minutě pronikl zprava do brankového území David Hynčica a přesnou zpětnou přihrávkou zařídil, aby Jakub Kolářík konečně prolomil svůj gólový půst – 0:1. Když za dalších devět minut klasickým bodlem k tyči navýšil vedení hostů Tomáš Durna, nikdo z přítomných netušil, jako to bude ještě drama. Domácí výběr trenéra Pavla Kopla však sympaticky nesložil zbraně a vysokými nákopy na svoji ex-ligovou hvězdu Martina Baču postupně ovládl vzdušný prostor. Z několika závarů se zpočátku ještě nic neurodilo, ovšem jen zásluhou bravurních brankářských zákroků uzdraveného Stanislava Kuchaře, který zmařil nejméně dvě tutovky i zlobivému hradišťskému odchovanci Janu Dujkovi. Ve 30. minutě však jeden z dalších centrů skvělý hlavičkář Martin Bača nasměroval k nabíhajícímu Davidovi Svízelovi a ten po zásluze snížil. Domácí očividně ožili a zaskočeným hostům sebrali i vítr z plachet. Ty od budoucích problémů mohl uchránit třetí, zdánlivě uklidňující gól Stanislava Malůše, jenž těsně před odchodem do šaten po rohovém kopu prudkou přízemní střelou z 18 metrů levačkou nekompromisně propálil vše před sebou. Když krátce po změně stran domácího gólmana hlavou zblízka nepřekonal ani s ramenem laborující kanonýr Jiří Kowalík, bezděky tím odstartoval následnou přehlídku střelecké bezradnosti svých spoluhráčů. Jednoduše, ale s velkým odhodláním hrající domácí začali hrát vabank, jimi otevřená vrátka však přímo vybízela do brejků. Ty ale hostující hráči díky nepřesností, váhavosti nebo slabého důrazu nedokázali zužitkovat a toto jejich laxní počínají bylo záhy potrestáno. Na levé straně se v 69. minutě zničehonic objevil zcela volný Jakub Talášek a příležitost s přehledem zakončil. Kontaktní gól v už tak narušené defenzívě hostů způsobil nečekaný kolaps, čehož následně dvakrát krátce za sebou využil nejlepší muž na hřišti Martin Bača. Ten se v 73. minutě nejdříve nádherně položil do centrovaného míče zprava a prudkým volejem k tyči vyrovnal na 3:3. O šest minut později si pak důrazný Martin Bača mazácky poradil i při nedorozumění ořechovské obrany s brankářem a do prázdné klece výsledek otočil. Na šokující obrat ihned zareagoval kapitán hostujícího celku Roman Trlida, který už po třech minutách na hrotu svůj odvážný průnik s pomocí teče korunoval vyrovnáním. V té chvíli si však už několik fanoušků z obou táborů telefonicky se zlínskou krajskou nemocnicí domlouvalo další bypass… Než se vůbec začalo uvažovat o případném penaltovém rozstřelu, znovu se na pravém křídle přes svého strážce uvolnil David Hynčica a podobně jako při prvním gólu našel v malém vápně Jakuba Koláříka. Ten si dal trochu načas, ale nakonec na druhý pokus zblízka propasíroval míč přes brankovou čáru a přestřelku rozhodl. Hosté tak berou všechny body, ale domácí by si za srdnatý výkon nějaký zasloužili také."

Branky: 73. a 79. Martin Bača, 31. David Svízela, 69. Jakub Talášek - 9. a 83. Jakub Kolařík, 17. Tomáš Durna, 16. Stanislav Malůš, 82. Roman Trlida. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 131.

TLUMAČOV – TOPOLNÁ 2:1 (1:1)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Velmi těžký zápas. Hosté se představili jako kvalitní mančaft s výbornou střední zálohou a fyzickým fondem. Hned po dvaceti vteřinách měl na hlavě po rohovém kopu branku Dvořák, ale minul. Z protiútoku se prosadil hostující Foltýn. Dalších 30 minut byla Topolná lepší, ale i my si vytvořili tutovku, kterou ale Zálešák neproměnil. Posledních patnáct minut první půle jsme začali hosty přehrávat a výsledkem byla krásná vyrovnávací branka Holuba. Ve druhém poločasu se hrála vyrovnaná partie se šancemi na obou stranách. Rozhodující branku střelil z opakované penalty Jeřábek. Hosté se zlobili na pomezního rozhodčího, který signalizoval pohyb jejich brankáře. Je pravdou, že se pohnul daleko dříve, ale i tak klobouk dolů před rozhodčím. Na této úrovni má na opakování penalty odvahu málo rozhodčích. Od té doby se hosté místo toho, aby přitlačili na pilu uchýlili ke kritice rozhodčího. Výsledkem byla červená karta za urážky. Myslím, že můžou být rádi, že jenom jedna. I tak si myslím, že Topolná u nás předvedla velmi kvalitní výkon a prozatím to byl nejlepší soupeř, se kterým jsme se letos potkali. Podle mě budou tabulkou stoupat, i když hrají na podzim vše venku.“

Roman Leitner, trenér Topolné: „Sami jsme ztratili vyhraný zápas. Fotbal se ale hraje na branky a ne na krásu, což nás stálo dneska body. Místo toho, abychom po prvním poločase vedli 4:0 nebo 5:0, skončil nerozhodně 1:1. Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale vlastní nedisciplinovaností jsme dostali dva góly. Druhý byl bohužel z penalty. První pokus náš gólman chytil, ale pomezní signalizoval, že byl dva kroky vpředu, což není pravda, protože byl na lajně. Nikdy předtím jsem se nevyjadřoval směrem k rozhodčím, ale druhý poločas byla opravdu komedie. Mrzelo mě to hlavně kvůli klukům. Chodí do práce, celý týden se poctivě připravujeme na zápas. Po vysoké výhře byli úplně natěšení. Měli na to, aby v Tlumačově zvítězili. A pak přijde rozhodčí, který nám to všechno pokazí. Ale na sudího se nechci vymlouvat, chyby hledám hlavně u nás. Kdybychom proměnili šance, tam jsme vyhráli 6:1, a to nepřeháním, a nemuseli to řešit. Domácí jsme takřka k ničemu nepustili. Opravdu neměli nic. I přes porážku musím kluky pochválit. Zápas odmakali, odjezdili. V závěru jsme přišli o vyloučeného Lapčíka. Tomu předcházel faul fual na Hoferka, který dostal do krku. Následovala strkanice a po ní hned vyfasoval červenou kartu. Já jsem zase poprvé v kariéře jako trenér obdržel žlutou kartu.“

Branky: 43. Martin Holub, 60. David Jeřábek z penalty - 2. Jan Foltýn. Rozhodčí: Nuc. Červená karta: 87. Lapčík (Topolná). Diváci: 150.

SLOVÁCKO C – VLČNOV 2:1 NA PENALTY (0:0)

Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „Samozřejmě mě to mrzí, protože jsme o výhru přišli v posledních sekundách. Do utkání jsme nastoupili bez hráčů z třetiligového béčka, což se na výkonu podepsalo. V prvním poločase jsme velmi špatně. Po přestávce už to z naší strany bylo trošku lepší a živější. Oba týmy si vypracovaly nějaké šance. My jsme se ujali vedení Blažkem v 77. minutě. V tu chvíli to vypadalo dobře. Mysleli jsme si, že vedení udržíme. Pak přišel závar v naší šestnáctce, série odrazů a rána hostujícího hráče, který prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Náš gólman na to pořádně neviděl. Míč prošel přes klubko hráčů k levé tyči. V penaltové loterii jsme byli šťastnější.“

Branky: 77. Radek Blažek - 90. Michal Mikulec. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 55.

MORKOVICE B – JANKOVICE 1:0 NA PENALTY

David Vlček, prezident FC Morkovice: „Zápas byl jednoznačně v naší režii, ale bez gólového efektu. Musíme se zaměřit na proměňování šancí. Soupeř bránil v deseti lidech a hrál pouze na nakopávané míče a neustále zdržoval, což jim toleroval rozhodčí a hra byla hodně kouskovaná, což jim vyhovovalo. My musíme opravdu proměňovat šance, které si vytvoříme. Herně jsme nezklamali. Penalty jsme zvládli a máme alespoň dva body.“

Rozhodčí: Tureček. Diváci: 110.

1. Ořechov 4 4 0 0 0 13:7 12

2. Slovácko C 4 2 2 0 0 9:2 10

3. Malenovice 4 2 1 0 1 10:7 8

4. Zdounky 4 2 1 0 1 7:6 8

5. Tlumačov 4 2 0 1 1 7:5 7

6. Slavkov 4 2 0 0 2 7:4 6

7. Velký Ořechov 4 2 0 0 2 12:15 6

8. Jankovice 4 1 0 1 2 4:5 5

9. Uh. Ostroh 4 1 1 0 2 6:9 5

10. Staré Město 3 1 0 1 1 9:5 4

11. Topolná 4 1 0 0 3 10:13 3

12. O. N. Ves 4 1 0 0 3 5:9 3

13. Morkovice B 4 0 1 1 2 3:11 3

14. Vlčnov 3 0 0 1 2 3:7 1